UAGN reclama a la Seguridad Social las cuotas de profesionales que estuvieron de baja más de 60 días entre 2019 y 2021

reclamará las cuotas de la Seguridad Social cobradas a profesionales del sector agrario por cuenta propia que estuvieron de baja más de 60 días entre 2019 y 2021 al considerar que "ya están pagadas por las mutuas conforme a la ley general de la Seguridad Social". La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN)

Según ha explicado UAGN en una nota, durante el mes de septiembre, la Tesorería General de la Seguridad Social estuvo enviando mensajes a estas personas reclamándoles cantidades de dinero correspondientes a cuotas de cotización de diferentes períodos entre los años 2019 y 2021, en los que estuvieron de baja durante más de 60 días.

El pasado viernes 29 de septiembre, la Seguridad Social hizo el cargo de estas cuotas en las cuentas de las personas trabajadoras, "en algunos casos sin haber comunicado nada a los afectados y dejando las cuentas bancarias de los afectados en riesgo de entrar en números rojos", ha explicado la organización agraria.

Además, según UAGN, "las cotizaciones que les reclaman ahora fueron pagadas en su momento por las mutuas, que tenían el deber de hacerse cargo de ellas en virtud de la modificación que se hizo en su día del artículo 308.1 del texto refundido de la ley general de la Seguridad Social, que establecía que las mutuas se harían cargo de las cotizaciones de las personas trabajadoras por cuenta propia a partir del día 60 de incapacidad temporal".

Los Servicios Jurídicos de UAGN están trabajando para reclamar contra las mutuas y la Tesorería General de la Seguridad Social para que sean las mutuas las que se hagan cargo de estas cotizaciones.

"Aunque el texto de la ley mencionaba que se harían cargo de esta cobertura con cargo a las cuotas por cese de actividad, la redacción del mismo no vincula el derecho con la cotización por cese de actividad. Sin embargo, tanto las mutuas como la Tesorería General de la Seguridad Social obviaron esta interpretación y están reclamándoles diferentes cantidades de dinero a profesionales del campo que no tenían esta cobertura y estuvieron de baja más de dos meses entre los años 2019 y el 2021", ha señalado UAGN.

La organización agraria ha añadido que "la actual redacción del texto legal se hizo más clara a partir del año 2022 y ahora les da cobertura a todas las personas trabajadoras, aunque no estén cotizando por cese por actividad".

Por tanto, el presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha considerado que "es totalmente improcedente que tanto las mutuas como la Tesorería General de la Seguridad Social carguen sobre las personas que trabajan en el campo las cotizaciones de las que ya se habían hecho cargo en su día, optando tanto la Administración como las propias mutuas por una interpretación de la normativa a su favor y en la contra de las personas trabajadoras e incluso de criterios judiciales".

En este sentido, desde UAGN han solicitado a la Administración y a las mutuas "la paralización del cobro de cuotas y el reintegro inmediato de las ya cobradas, máxime teniendo en cuenta que no se ha dado ningún tipo de audiencia ni comunicado, ni resolución alguna y recordando que los y las profesionales del campo no decidieron no pagar las cuotas, sino que de oficio se decidió no girar los recibos de forma unilateral y por tanto reconociendo presuntamente el derecho a estar exonerados del pago de las cuotas a partir de los sesenta días".