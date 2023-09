La rectora de la Universidad de Navarra apuesta por "abrir horizontes" en la sociedad

"Abrir nuevos horizontes y amplitud de miras". Es la misión que debe perseguir una universidad en cualquier sociedad. Como la Universidad de Navarra en la Comunidad foral. Así lo ha expuesto la rectora del campus, la pamplonesa María Iraburu Elizalde, en una nueva sesión de los Desayunos DN Management, organizada por Diario de Navarra. Ante un centenar de invitados de todos los sectores de la sociedad navarra (ámbito académico, de la empresa, la economía, la cultura...), esta catedrática en Biología hizo balance a sus casi dos años al frente de la Universidad de Navarra. Una institución que cuenta este curso con 13.500 alumnos y 6.700 profesores. Tras una presentación del presidente del consejo de administración del Grupo la Información, Luis Colina; y la directora territorial de CaixaBank en Navarra, Aragón y La Rioja, Isabel Moreno, la directora de comunicación de La Información, Belén Galindo, condujo la charla con María Iraburu durante poco más de una hora en el Hotel Tres Reyes.

Eduardo Buxens

La responsable de este campus navarro confesó que "no es lo mismo ser rectora que vicerrectora". "Me ha llamado la atención la riqueza de las relaciones que mantengo ahora con empresas, instituciones... A la universidad siempre se nos ha criticado ser "una torre de marfil" pero no es así y estos contactos son muy enriquecedores. Ser rectora es convertirse en una especie de "atalaya" de la sociedad, reconoció.

Recordó, además, que la misión de cualquier institución universitaria debe ser "la apertura de miras" y que la vocación profesional de hombres y mujeres sea desarrollada. Los campus, subrayó, son los lugares donde se forma el talento. Para lo que es necesario, insistió, "la genética y la epigenética". "La genética es la misma desde que se fundó la UN en 1952: un lugar de encuentro, de explorar y buscar la verdad". Mientras que la epigenética (entorno), las ideas de quienes dirigen. A este respecto, recalcó, son fundamentales la investigación y la internacionalización. Actualmente, un tercio de los estudiantes son extranjeros y proceden de 118 países. "Lo que también es muy enriquecedor para los estudiantes navarros, porque se encuentran en un entorno internacional".