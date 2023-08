Automoción El no de VW a la fábrica de ensamblaje de baterías de Landaben aún no es definitivo La dirección confirma a los sindicatos que ha designado a Hyundai como su proveedor para las baterías pero les asegura que siguen comprometidos con la planificación que entregaron a Alemania para poder realizar internamente el premontaje. "El contrato no está cerrado definitivamente y en nuestra fábrica tenemos una alternativa"











Ampliar archivo dn Diana de Miguel Volkswagen Navarra no da todavía por perdida su batalla para conseguir que la fábrica de ensamblaje de baterías se ubique dentro de sus instalaciones. La dirección ha confirmado este mediodía a los sindicatos que ha designado a Hyundai como su proveedor para las baterías pero asegurándoles que siguen comprometidos con la planificación que entregaron a Alemania para poder realizar internamente el premontaje. "El contrato con Hyundai no está cerrado definitivamente y en nuestra fábrica tenemos una alternativa". Así, aunque a día de hoy se mantiene la negativa de la multinacional alemana sobre este proyecto, han dado a entender que la decisión todavía podría reconducirse. El encuentro entre la dirección de Volkswagen Navarra y los sindicatos ha tenido lugar en plena polémica por la decisión de la compañía de externalizar el ensamblaje de las celdas de las baterías de los futuros coches eléctricos a Hyundai Mobis y la hipotética desventaja que esto conllevaría para Landaben frente a Seat Martorell que sí contará con una fábrica propia y por la que los sindicatos han reclamado explicaciones a la dirección. En este sentido, la dirección ha trasladado a los sindicatos que aunque ya existe un “proveedor nominado” para la realización del ensamblaje de las baterías el contrato todavía no está firmado y el departamento de Planificación Industrial de VW Navarra tiene un proyecto para realizar la instalación dentro de la fábrica y está en disposición de ejecutarlo si Alemania así lo decide. A la reunión, celebrada a petición del comité de empresa en el segundo día de vuelta al trabajo, ha asistido por parte de la dirección el responsable de recursos humanos Kai Feuerherdt, el responsable de producción, Miguel Ángel Grijalba, y y el responsable de planificación, David García, pero no el máximo responsable de la planta, Michael Hobusch. MENOS COCHES Durante el encuentro, la empresa también ha confirmado a los sindicatos que la producción de 2023 se recortará en unos 15.000 coches, con lo que no se realizarán desplazamientos de pausas ni sábados para recuperar los coches perdidos en el primer semestre. En total, la producción prevista quedaría en estos momentos en 280.420 coches. Además, les han comunicado que debido a inundaciones en Eslovenia, la fábrica que les provee del piñón que va situado entre el motor y la caja de cambios se encuentra parada. Aunque la planta tendría cubiertas dos semanas de producción, aún se desconoce la trascendencia que pueda tener esta situación más allá de estas dos semanas. ETIQUETAS Diana de Miguel

