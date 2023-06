¿Has pensado en comprar un coche eléctrico? Aquí tienes toda la información sobre ayudas y precios

La adquisición de un coche nuevo ha sido de siempre una de las decisiones de compra más importantes para las economías familiares después de la vivienda. A las habituales dudas sobre la marca y modelo a elegir se suma ahora la variedad de tecnologías alternativas a las tradicionales que complican la elección.

Los coches con motores de combustión siguen siendo los más asequibles, aunque las crecientes restricciones de uso y el aumento del precio de los carburantes juegan en su contra.

La movilidad más sostenible, representada por los coches de baterías y los híbridos enchufables, podrían ser la solución a buena parte de las necesidades actuales, pero a costa de un desembolso muchas veces inasumible.

Sin embargo, existen una serie de incentivos públicos para abaratar muy notablemente la compra de uno de estos vehículos. Por ejemplo, un coche de baterías con una tarifa de 35.000 euros puede rebajarse en Navarra hasta los 20.500 euros gracias a la combinación de las ayudas Moves III y la deducción a través del IRPF.

Según los últimos datos disponibles del departamento de Desarrollo Económico, ya se han tramitado 994 solicitudes de ayudas Moves III para la adquisición de vehículos eléctricos en la Comunidad foral y otras 651 para la instalación de puntos de recarga.

A ello se suman 7.112 vehículos eléctricos y 337 puntos de recarga beneficiados de la deducción a través del IRPF o el Impuesto de Sociedades, tal como ha trasladado el departamento de Economía y Hacienda.

Moves III

¿Quiénes pueden beneficiarse de las ayudas?

Los particulares, los autónomos y las empresas públicas y privadas.

¿Cuándo se acaban las ayudas?

El plan Moves III sigue vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

¿Qué coches pueden acogerse a las ayudas?

Los eléctricos puros, los híbridos enchufables con una autonomía mínima en eléctrico de 30 kilómetros y los de pila de combustible.

¿También hay ayudas en el caso del leasing y el renting?

Las ayudas del Moves III también contemplan la adquisición de un vehículo nuevo a través de fórmulas de leasing y renting.

¿Los híbridos convencionales y los microhíbridos tienen alguna subvención?

No. Únicamente los eléctricos puros, los híbridos enchufables con más de 30 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y los de pila de combustible.

¿Hay ayudas para un coche eléctrico o híbrido enchufable usado?

No. Las ayudas del Moves III solo están orientadas a coches nuevos. La única excepción son los coches nuevos automatriculados por los concesionarios, en cuyo caso solo pueden tener un máximo de nueve meses desde su matriculación.

¿Cuáles son los coches eléctricos puros?

Aquellos que se mueven únicamente mediante un motor eléctrico alimentado por baterías.

¿Y los híbridos enchufables?

Son coches con motor de combustión que, además, cuentan con unas baterías y un motor eléctrico que pueden mover el vehículo por sí solos. La energía de esa batería se obtiene principalmente de la recarga a través de un enchufe y, para beneficiarse del Moves III, deben tener una autonomía mínima en eléctrico de 30 kilómetros.

¿Y los de pila de combustible?

En realidad se trata de coches eléctricos puros pero que, en vez de almacenar toda la energía en una batería, la obtienen principalmente de una pila de combustible que se alimenta de hidrógeno.

¿Cuánto dinero me puedo ahorrar en la compra del coche?

Depende. El mínimo que se ahorra por la compra de un coche eléctrico puro o de pila de combustible es de 4.500 euros de procedencia pública, a los que hay que añadir otros 1.000 euros de la marca. Si el coche es un híbrido enchufable, serán 2.500 euros más los otros 1.000 que pone la marca. Si se achatarra un coche viejo de combustión, se añaden otros 2.500 euros extra en todos los casos.

¿Cómo se descuentan los 1.000 euros de la marca?

El concesionario tiene que aplicar ese descuento en la factura de compra.

¿Qué requisitos debe cumplir el coche viejo que se achatarre?

Debe tener más de siete años de antigüedad y con la ITV a la fecha de entrada en vigor del Moves III, correspondiente a abril de 2021. El destinatario final de la ayuda deberá ostentar la titularidad del vehículo achatarrado al menos durante los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda y haber abonado el impuesto de circulación al menos desde 2019. Además, se exigirá un certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo emitido por un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CAT), antes conocido como desguace.

¿Hay un precio máximo del coche para pedir la ayuda?

Sí en el caso de los eléctricos y los híbridos enchufables. El precio máximo de estos no puede sobrepasar los 45.000 euros antes de impuestos. Este tope sube a 53.000 euros si el vehículo tiene 8 o 9 plazas. Para los coches de pila de combustible no hay límite.

¿Hay alguna ayuda extra para quienes vivan en zonas rurales?

Quienes vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes, siempre y cuando acrediten su empadronamiento y lo mantengan durante al menos dos años desde la fecha de registro de la solicitud, verán incrementadas las ayudas del Moves III en un 10%.

¿Cuál es la ayuda para un cargador?

Para particulares y autónomos el Moves III sufraga el 70% del coste de instalación del punto de recarga, porcentaje que se eleva al 80% en municipios menores a 5.000 habitantes.

¿Y en el caso de las empresas?

En el caso de empresas, la compra de cargadores se subvenciona en un 35% para las grandes compañías de un 45% si son medianas y hasta un 55% en el caso de las pequeñas. Estos porcentajes se amplían un 5% en el caso de que la empresa se ubique en municipios menores a 5.000 habitantes.

¿Quién se encarga del papeleo?

Todas las gestiones corren a cuenta del comprador, aunque se puede contratar a una gestoría para que las haga en su nombre. Algunos concesionarios cuentan con asesores comerciales que orientan al cliente en todo el tema del papeleo e incluso ofrecen un servicio externo de gestión a través de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos (ANTRV) con un coste de 30 euros.

¿Qué papeles hacen falta?

Es necesario rellenar un formulario que se puede descargar en el buscador de gestiones de la página web del Gobierno de Navarra, donde también se especifica el resto de la documentación que variará si el solicitante es particular, autónomo o empresa. Tras la aceptación de la solicitud por la Administración, los particulares tienen un plazo de 18 meses para presentar la solicitud de abono. Toda la información es accesible a través de la página https://www.navarra.es/moves_III.

¿Dónde se presentan esos papeles?

La documentación exigida debe presentarse en uno de los registros de entrada de Gobierno de Navarra. El trámite también puede hacerse por medios telemáticos. Toda la información es accesible a través de la página https://www.navarra.es/moves_III.

¿Cuándo se recibe el dinero?

En total, aproximadamente tarda un año. El plazo para tramitar la resolución de concesión es de seis meses desde el registro de la solicitud si quedan fondos disponibles o, si se han agotado los fondos, hasta que vuelve a haber presupuesto disponible. El plazo para tramitar el abono es de seis meses desde que se ha registrado la documentación justificativa de la ayuda concedida.

¿La ayuda del Moves III cuenta para el IRPF/Impuesto de Sociedades?

Al contrario que en el resto de España, donde hay que devolver una parte del Moves vía IRPF, en el caso de Navarra esta ayuda está exenta. El único efecto fiscal del Moves es que, en el caso de acogerse a la deducción fiscal por la compra de un coche eléctrico, hay que descontar la cuantía recibida para el cálculo de la base sobre la que aplicar dicha deducción.

¿Es compatible el Moves III con otras ayudas?

No es compatible con otras subvenciones que pudieran concederse para la misma finalidad, ya sean procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Sí es compatible con la deducción del IRPF/Impuesto de Sociedades que se aplica en Navarra.

Deducción IRPF/Sociedades

¿Quiénes pueden beneficiarse de la deducción?

Particulares y autónomos a través del IRPF y las empresas mediante el Impuesto de Sociedades.

¿Hay que tener concedido el Moves III para optar a la deducción por la compra de un coche eléctrico o la instalación de un punto de recarga?

No. La deducción aplicable es independiente, aunque complementaria.

¿Cuánto dinero me puedo deducir por la compra de un coche eléctrico?

Un 30% del precio de compra del vehículo, aunque se fija un tope de 32.000 euros para el cálculo. Esto supone que se puede deducir un máximo de 9.600 euros en rentas de más de 30.000 euros anuales (o 60.000 euros por unidad familiar). Para rentas iguales o menores de 30.000 euros anuales (o 60.000 euros por unidad familiar), se puede deducir el 35%, es decir, un máximo de 11.200 euros.

¿Y si es un híbrido enchufable?

El porcentaje se reduce al 5%, lo que supone una deducción máxima de 1.600 euros para rentas de más de 30.000 euros anuales (o 60.000 euros por unidad familiar). Para rentas iguales o menores de 30.000 euros anuales (o 60.000 euros por unidad familiar), se puede deducir el 10%, es decir, un máximo de 3.200 euros.

¿Al tope sobre el que se aplica la deducción hay que descontar la ayuda del Moves III?

Sí. La base sobre la que se aplica la deducción se calcula restando la ayuda del Moves III al precio de compra del vehículo hasta un máximo de 32.000 euros. Por ejemplo, para calcular la base de la deducción de un coche de 40.000 euros habría que descontar los 7.000 euros del Moves III sobre el máximo posible de 32.000 euros, es decir, que la deducción del 30% habría que calcularla sobre una base de 25.000 euros, lo que se traduce en 7.500 euros. Si el coche costara 25.000 euros, la base de cálculo sería de 18.000 euros al descontar el Moves III y la deducción ascendería a 5.400 euros.

¿Puede un coche que supere los 45.000 euros antes de impuestos beneficiarsede la deducción?

Sí. La deducción no establece un precio máximo al contrario que el Moves III, que sí fija un tope de 45.000 euros antes de impuestos. Eso sí, solo se aplica sobre una base máxima de 32.000 euros. A partir de ahí e independientemente del coste del coche eléctrico adquirido, la deducción máxima es de 9.600 euros en rentas de más de 30.000 euros anuales y 11.200 euros en rentas iguales o por debajo de 30.000 euros anuales.

¿La deducción es aplicable en operaciones de renting y leasing?

En el caso del renting, no. Sí puede aplicarse al leasing siempre que el beneficiario ejecute la opción de compra. De no hacerlo, tendrá que devolver las cantidades deducidas más los correspondientes intereses de demora.

¿La compra de un coche seminuevo eléctrico o híbrido enchufable es deducible?

No, solo los coches nuevos. La única excepción son los coches automatriculados por el concesionario que no han sido conducidos más kilómetros que los estrictamente necesarios para su transporte, almacenamiento o preparación de cara a la venta.

¿A cuánto asciende la deducción para los puntos de recarga?

Para instalaciones con una potencia inferior a 7,4 kW, es del 15%. Si alcanza o supera esa potencia sin superar los 22 kW, se aplica el 17%. Para cargadores de más de 22 kW la deducción es del 20%. Lo habitual para un particular es una instalación de 3,7 kW.

¿Hay trampa en la deducción?

La normativa establece que “la suma de las bases de deducciones no podrá exceder del 25 por 100 de la base liquidable del sujeto pasivo”. Traducido al cristiano, significa que para poder alcanzar el máximo deducible sobre el tope de 32.000 euros en una única declaración de la renta habría que ganar alrededor de 100.000 euros anuales. Para quienes ganen menos, se introdujo un cambio a partir del 1 de enero de 2020 gracias al que se permite aplicar la deducción en los cuatro años sucesivos hasta alcanzar el 30% contemplado.

¿La deducción es compatible con el Moves III?

Sí, tanto para la compra de un coche como para la instalación de un punto de recarga en casa.

¿Hasta cuándo está vigente la deducción?

Por el momento, se trata de una deducción por tiempo indefinido.

¿Qué papeles se necesitan por la compra de un coche?

En el caso de compra de un vehículo, es necesario aportar la factura de compra, el justificante de pago del vehículo y la ficha técnica del mismo.

¿Y por la instalación de un punto de recarga?

Cuando se trata de un punto de recarga, se exige presentar una solicitud de registro al Servicio de Transición Energética junto una factura desglosada, un justificante bancario de pago, el registro de instalaciones de baja tensión y varias fotos del punto de recarga.

¿Dónde y cuándo hay que presentarlos?

Esta documentación hay que aportarla en el momento de la presentación de la declaración de la renta en las oficinas de la Hacienda Foral. Lo mismo se aplica para las empresas a la hora de presentar el Impuesto de Sociedades.

Dudas generales de compra

¿El coste por kilómetro es más caro o barato que la gasolina o el diésel?

Si el coche se carga con la tarifa doméstica por la noche, el coste por kilómetro recorrido es mucho más barato que la gasolina o el diésel, incluso lo fue durante el fuerte aumento del precio de la electricidad. No obstante, las recargas rápidas en electrolineras resultan aproximadamente igual de costosas que el llenado de un depósito de combustible.

¿Cuántos kilómetros puede hacer un coche eléctrico del tirón?

Los coches más asequibles y orientados a la movilidad urbana rondan los 250 km. Aquellos pensados para desplazamientos a medias distancias suelen tener unos 350 km de autonomía. Los modelos más ruteros llegan hasta unos 450 km, aunque ya hay en el mercado algunos que pueden recorrer algo más de 500 km.

¿Esas distancias son creíbles?

Son las cifras que oficialmente homologan los fabricantes cumpliendo la norma WLTP, que suele arrojar resultados algo más optimistas de los que logra un conductor real. También hay que tener en cuenta que la autonomía de un coche eléctrico cae drásticamente a altas velocidades y que el uso de la calefacción y el aire acondicionado en temperaturas extremas también recorta significativamente el alcance. A ello hay que sumar que, con los años, las baterías pierden capacidad y, por tanto, autonomía.

¿Se desgasta la batería con el uso?

Lo mismo que pasa con los teléfonos móviles, la batería de un coche eléctrico pierde capacidad a lo largo de su vida útil. La velocidad a la que se degrada la batería depende del uso. Los fabricantes suelen diseñar el software que gestiona la batería de forma que se reserva una parte de su capacidad para minimizar la pérdida de autonomía con los años.

¿Cuál es la longevidad de la batería?

Como todo, depende del uso que se le dé. Los fabricantes garantizan, para sus modelos más populares, un mínimo de entre el 70% y el 80% de capacidad de las baterías hasta alrededor de 160.000 kilómetros o entre seis y ocho años de vida, lo primero que se cumpla.

¿Qué es lo que más castiga la longevidad de la batería?

Sin duda, las recargas rápidas. Cuanto menos frecuentes sean estas, mejor.

¿Algún consejo para estirar la vida de las baterías?

Evitar las recargas rápidas salvo para viajes largos. Lo más saludable para un coche eléctrico son las recargas lentas a baja potencia. También es importante no dejar que la batería baje frecuentemente del 20% de su capacidad o exceda del 80%. Solo se recomienda llegar al 100% para afrontar un viaje largo. Las recargas con corriente alterna son más saludables que las de corriente continua.

¿Cuánto tarda en llenarse la batería?

El tiempo varía en función de la capacidad: como norma general, una batería más grande tarda más en cargarse que una pequeña. También influye la potencia eléctrica que se le inyecte. Cuanto mayor sea esta, hasta el límite que acepte el vehículo, tanto menos tiempo llevará llenar la batería. Con un cargador doméstico de 3,7 kW, llenar una batería al 100% puede llevar unas 15 horas a 16 amperios y aproximadamente la mitad a 32 amperios. Con los cargadores rápidos de electrolineras, el tiempo para llegar al 80% de la capacidad es de entre media hora y cuarenta y cinco minutos. Para proteger la longevidad de la batería, el llenado desde el 80% hasta el 100% se puede estirar bastante.

¿El mantenimiento de un coche eléctrico es más caro o más barato que uno de combustión?

Los periodos de mantenimiento establecidos por los fabricantes son similares, pero hay menos elementos que revisar, por lo que el coste el inferior, según indica el presidente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos, Carlos Sagüés. Por ejemplo, el mantenimiento de un ID.Buzz es un 20% menor que un Caddy y un 60% más económico que los Caravelle, Transporter o Crafter.

¿Qué potencia suelen tener los cargadores que ponen los particulares en casa?

En general, los hogares suelen tener contratada una potencia de 4,4 kW, por lo que el cargador más habitual es de 3,7 kW. Para reducir los tiempos de recarga, es posible llegar hasta los 7,2 kW, pero no se recomienda superar este límite porque el pago del término fijo sube mucho.

¿La red eléctrica puede soportar que millones de coche recarguen a la vez?

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los usuarios carga sus coche por la noche con tomas de baja potencia, en un momento en el que la demanda eléctrica es pequeña. Según informó Red Eléctrica Española en respuesta a la revista especializada Autopista, un millón de vehículos eléctricos cargando simultáneametne supondría un aumento en la demanda de energía de un 2%.

¿Cuánto cuesta un coche eléctrico?

No son baratos. Los más asequibles y pequeños actualmente parten desde los 20.000 euros. Los medianos arrancan a partir de unos 33.000 euros y los grandes superan la barrera de los 50.000 euros. No obstante, el Moves III y la deducción en Navarra permiten que un coche de 35.000 euros se convierta en un desembolso real de unos 20.500 euros. Hay que recordar que el Moves III solo se puede aplicar a coches con un precio máximo antes de impuestos de 45.000 euros, mientras que la deducción no tiene límite.

¿Y el cargador?

La instalación de un cargador doméstico supone un coste medio es de unos 1.200 euros sumado el material y mano de obra. No obstante, el coste de la instalación depende de la distancia entre el cargador y el cuadro eléctrico. En los casos más complicados, solo la instalación puede ascender a 1.500 euros, a lo que hay que sumar el propio cargador. Este coste se subvenciona por el Moves III en un 70%, a lo que se añade otro 15% por IRPF en el caso del cargador típico de los particulares.

¿Cuánto hay que esperar actualmente para la entrega de un coche eléctrico nuevo?

Según explica el presidente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos, Carlos Sagüés, “los plazos se están acortando día a día y en muchos casos se puede hablar de esperas similares a los vehículos con motores de combustión”. La entrega se puede demorar desde unos pocos días en el caso de los vehículos en stock hasta varios meses si se piden a fábrica. En casos “muy concretos”, el plazo llega a los 12 meses.

¿Es cierto que el coche eléctrico es más contaminante que los de combustión si se cuenta también todo lo necesario para su fabricación?

El consorcio Green NCAP, en el que se integra la Federación Internacional de Automovilismo o la prestigiosa asociación de automovilistas alemanes ADAC, ha hecho un estudio preliminar en el que ha medido la huella de carbono de algunos de los coches más populares desde su fabricación hasta su desguace. Según este análisis, la huella de carbono de los eléctricos puros, teniendo en cuenta que la electricidad con la que se cargan no es de origen completamente renovable, es un 40% menor que los de gasolina y un 30% menor que un diésel. En la medida en que aumente la proporción de energía eléctrica renovable, estos porcentajes mejorarán la ventaja de los eléctricos. Puede consultar los datos en la página web: https://www.greenncap.com/european-lca-results/