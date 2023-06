El actual papel del CFO: transparencia, inversiones, asesoramiento en las estrategias corporativas, digitalización

Navarra en el que se analizaban, de la mano de expertos reconocidos a través de una mesa redonda, cómo el rol del actual CFO ha evolucionado y cuál es ahora su papel en la estrategia de empresa. Hoy se ha celebrado en el Hotel El Toro de Pamplona un encuentro organizado por APD, Asociación para el Progreso de la Dirección, y Caja Rural deen el que se analizaban, de la mano de expertos reconocidos a través de una mesa redonda, cómo el rol del actualha evolucionado y cuál es ahora su papel en la estrategia de empresa.

Miguel García de Eulate, director del área de tesorería y mercado de capitales de Caja Rural de Navarra, ha sido el responsable de dar la bienvenida y agradecer al público asistentes su interés y compromiso en el tema.

Tanto desde APD como desde Caja Rural de Navarra, se considera clave el papel de la Dirección Financiera en las empresas, como área que participa e implementa la estrategia corporativa, tanto desde el lado de la inversión como muy particularmente de la financiación.

Tras este, se ha dado paso a la mesa redonda en la que Águeda Tortajada, directora financiera de Nafarco, en su papel de moderadora, ha presentado a los expertos participantes en el encuentro: Enrique Arin, CFO de Viscofan Spain, Alberto Subinas, CFO del Grupo Arania, Ignacio Barón, CFO de Tubos Reunidos, y Juan María Ayechu, director del área de empresas de Caja Rural de Navarra.

Durante la mesa redonda, se han debatido cuestiones como los retos a los que se enfrenta la Dirección financiera ante las incertidumbres de la evolución macroeconómica y de los diferentes sectores de la economía, así como en un entorno de tipos normalizados, con costes financieros más elevados.

Asimismo, los cada vez mayores requerimientos de transparencia de la información económico-financiera, así como la relación con inversores y con proveedores financieros, han sido objeto de un interesante debate.

Se ha profundizado en cuestiones como la figura de la dirección financiera, qué entendemos por CFO, y cómo se están transformado sus funciones teniendo en cuenta el contexto actual.

Subinas afirmaba que no es solo financiero el enfoque de su día a día, sino también el asesoramiento que desde su punto de vista tiene respecto a la información no financiera, un punto de apoyo para la dirección de la organización y para alcanzar su objetivo respecto a la estrategia empresarial, la sostenibilidad, el data governance, compliance, etc.

Arín, por su parte, resaltaban el papel fundamental que la digitalización ha tenido, tiene y tendrá en la evolución de las organizaciones. Se ha analizado el proceso de digitalización del grupo Viscofan y cómo afecta al área financiera y a la relación de ésta con el resto de la empresa y la propiedad.

En cuanto a la relación con las personas y el perfil de los futuros CFOs, Barón afirmaba que el área financiera no es ajena a los desafíos a los que se enfrentan otros departamentos, como puede ser la búsqueda del talento y a las dificultades para atraerlo y retenerlo. Planteaban las necesidades que las organizaciones tienen en este aspecto y cómo enfrentan este reto desde Tubos Reunidos.

Para finalizar, no se podía pasar por alto la cuestión fundamental dentro del área financiera, que es la del papel que juega el banco en este partido, con el que se mantiene una relación muy estrecha. Así, Ayechu ha aportado la visión que Caja Rural de Navarra considera respecto de la figura del CFO y cómo debería ser esa relación entre ambos.

Al encuentro, han asistido en torno a cien directivos del ámbito empresarial, que posteriormente han compartido un aperitivo en el Hotel El Toro de Pamplona.