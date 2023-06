¿Cómo son y en qué sectores y territorios se concentran las empresas 'zombis' de Navarra?

Navarra existen actualmente 784 empresas ‘zombis’, un término que se empezó a utilizar en Japón durante el período conocido como la década perdida, la etapa de estancamiento entre 1990 y 2003, y que tras la crisis financiera de 2008 se extendió por todo el mundo y llegó también a España. Aunque no existe una definición oficial para las empresas ‘zombis’, bajo ese término se engloba a aquellas compañías que no tienen ya beneficio y destinan sus ingresos a cubrir unos gastos financieros que cada vez son mayores porque a medida que consiguen refinanciar su deuda se incrementan los intereses de los préstamos. Es decir, empresas no rentables por tener un rendimiento económico insuficiente para cubrir sus gastos financieros. Después de que la crisis del coronavirus disparara el número de esta especie de muertos vivientes con NIF su crecimiento, lejos de frenarse, ha seguido creciendo. En Navarra, la cifra de este año, las 784 compañías mencionadas anteriormente, incrementa en un 5% la del ejercicio anterior, cuando fueron 743, y también es superior a la de 2021. La última publicación sobre este tipo de empresas la ha realizado Informa utilizando los criterios de la 'zombis' a las empresas con un ratio de cobertura de intereses inferior a uno durante dos años consecutivos (2020 y 2021) y con más de 10 años de antigüedad, que compara con empresas de las mismas características. En todo el país, el número de empresas identificadas como 'zombis' el año pasado alcanzó las 48.049 con el ratio de cobertura de intereses inferior a uno. Enexisten actualmenteun término que se empezó a utilizar endurante el período conocido como la década perdida, la etapa de estancamiento entre 1990 y 2003, y que tras la crisis financiera de 2008 se extendió por todo el mundo y llegó también a España. Aunque no existe una definición oficial para las empresas ‘zombis’, bajo ese término se engloba a aquellas compañías que no tienen ya beneficio y destinan sus ingresos a cubrir unos gastos financieros que cada vez son mayores porque a medida que consiguen refinanciar su deuda se incrementan los intereses de los préstamos. Es decir, empresas no rentables por tener un rendimiento económico insuficiente para cubrir sus gastos financieros. Después de que la crisis del coronavirus disparara el número de esta especie de muertos vivientes consu crecimiento, lejos de frenarse, ha seguido creciendo. En Navarra, la cifra de este año, las 784 compañías mencionadas anteriormente, incrementa en un 5% la del ejercicio anterior, cuando fueron 743, y también es superior a la de 2021. La última publicación sobre este tipo de empresas la ha realizadoutilizando los criterios de la OCDE y el BDE para su identificación. Así, en su estudio consideraa las empresas con un ratio de cobertura de intereses inferior a uno durante dos años consecutivos (2020 y 2021) y con más de 10 años de antigüedad, que compara con empresas de las mismas características. En todo el país, el número de empresas identificadas comoel año pasado alcanzó las 48.049 con el ratio de cobertura de intereses inferior a uno.

Aunque el fenómeno de las empresas 'zombis' se da en Navarra en todos los segmentos de actividad, es en la construcción, las actividades inmobiliarias y el comercio donde se concentran la mayor parte de estas empresas. Pero la huella de las 'zombis', más o menos acentuada, es alargada y se extiende por la práctica totalidad de los sectores. Desde la agricultura, a la industria, pasando por la industria, la hostelería y el sector servicios.

'Zombis' en 108 municipios

La distribución por territorios es notable. Hay empresas 'zombis' en hasta 108 municipios de la comunidad. A la cabeza se sitúa Pamplona, con 225 empresas, y le sigue Tudela, con 73. Pero la mancha por todo el territorio es notable recorriéndolo de Norte a Sur y de Este a Oeste.

El reducido tamaño de estas empresas es otra de sus señas de identidad. El 57% (452) tienen menos de diez trabajadores y sólo tres declaran más de 500 trabajadores. No obstante, 190 de las empresas identificadas como 'zombis' en Navarra no ofrecen información sobre su cifra de empleados. Según destacan desde Informa, el estudio de esta categoría de empresas es de interés ya que presentan vulnerabilidades que las pueden llevar al cese de actividad. La existencia de este tipo de empresas es, de hecho, una fuente de preocupación porque no son eficientes y mantenerlas en actividad a través de préstamos bancarios o de ayudas públicas afecta a la productividad general de la economía.