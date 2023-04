Nano Tudela, con 120 trabajadores, se acerca a su liquidación y cierre

La empresa Nano Automotive de Tudela, con 120 trabajadores y que entró en concurso de acreedores voluntario en julio de 2021, parece abocada a su liquidación y cierre y, por tanto, al despido de todos sus empleados. Así lo solicita el escrito del administrador concursal, que tendrá que ser ratificado por la juez. Pide su liquidación y rechaza el plan de viabilidad presentado por la empresa, que se dedica a fabricar aros de rodamientos de vehículos y cuya producción adquiere en su totalidad SKF Tudela, aunque también sirve a otra planta de este grupo en Italia.

“La solicitud de liquidación y paralización surge de forma inevitable”, indica el administrador, que señala 4 causas: la crítica situación económica y financiera, con 25 millones de deuda; la inacción de la propiedad de Nano, que no ha apostado por realizar aumentos de capital para restablecer el equilibrio financiero; la inacción de los órganos de gobierno de Nano para una reestructuración; y la inacción o pasividad de SKF.

Y recuerda que SKF externalizó y vendió en 2011 su línea de aros a la coreana KPF que, en 2014, entró en concurso; y que luego la adquirió Nano que “con el mismo negocio, también ha caído en las redes del concurso”. “No es razonable creer que SKF no era conocedora de esta situación”.

En su escrito recalca que la situación de Nano es “crítica y gravísima”. “Le impide producir e impide al administrador concursal autorizar nuevas compras. Es decir, se va a dar la paralización de la actividad ante falta de suministros para producir”, señala.

También expone que desde que se declaró el concurso, mantener su actividad ha generado un déficit de tesorería de 3,8 millones de euros; pérdidas acumuladas de 15 millones (8 en el periodo concursal); y una disminución de los fondos propios o patrimonio neto de 1,3 millones, 3,2 por debajo de la mitad del capital social, algo que ya es una causa de disolución según la ley, si no se toman medidas.

El administrador analiza los planes presentados por la empresa para salir de su situación actual. Sobre la propuesta de convenio, señala que Nano está totalmente condicionado por decisiones de terceros que no puede controlar.

Sobre el plan de pagos, dice que Nano no aporta documentos, compromisos o evidencias de unas previsiones que califica como “subjetivas”. “Sin nada que las avale, quedan en puras manifestaciones voluntaristas”, apunta y añade que las considera “prácticamente improbables”.

Y, por último, en cuanto al plan de viabilidad, señala que Nano habla de nuevos contratos o reducir costes laborales y de producción, pero que, igualmente, no aporta ningún documento de compromiso. “La contundencia de las cifras determina que no es posible seguir produciendo en estas condiciones”, recalca el administrador, que sólo ve como salida “un hito tan sumamente importante que permita continuar la actividad con certeza absoluta” y que, por ahora, no se ha producido ni se espera que pueda llegar. Hitos entre los que cita el incremento significativo de ingresos, reestructuración de gastos, inyección de capital de la matriz o la venta de la planta.

El Ayuntamiento muestra su apoyo a la plantilla

El pleno del Ayuntamiento de Tudela aprobó este lunes por unanimidad una moción, presentada por Izquierda Ezkerra, que muestra su solidaridad y apoyo con la plantilla de Nano y espera que las partes implicadas encuentren una solución para que no se pierdan los puestos de trabajo directos e indirectos. Además, también solicita al Gobierno de Navarra que se implique en la búsqueda de un acuerdo que impida la desaparición de una empresa en la que trabajan personas de toda la Ribera. Además, añadía que no entiende que habiendo carga de trabajo la empresa vaya a un proceso de liquidación.

Beatriz Ochoa, del PSN, incidió en esta última idea y reclamó al Ejecutivo foral que se implique con esta empresa como hace con otras, mientras que Merche Añón (NA+) también reclamó al Gobierno que busque un acuerdo y evite la desaparición de la empresa. Un acuerdo, añadió, que beneficiaría tanto a los trabajadores como a Tudela y el resto de la Ribera, teniendo en cuenta que es una de las zonas con más paro de Navarra.

Por su parte, Inés Munuera, que presentó la moción por I-E, incidió en trasladar el apoyo a la plantilla y le deseó toda la suerte necesaria. “Estamos aquí para lo que podamos seguir haciendo”, indicó.