Clientes de 30 países utilizan la tecnología de la navarra Veridas

Esteban Morrás y Eduardo Azanza cuando en 2012 pusieron en marcha el grupo das-Nano, con sede en Veridas, dasGate y das-Nano. Más de 200 clientes de 30 países ya utilizan su tecnología biométrica. Sin duda, uno de los grandes hitos y reconocimientos que ha alcanzado el grupo en sus diez años ya andadura, al igual que las 19 patentes que ha conseguido la unidad del negocio del grupo dedicada al desarrollo de tecnología de ondas de TeraHercio para uso industrial. Recientemente, das-Nano reunió en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos para celebrarlo. "Quisimos hacer una empresa para mejorar la vida de las personas y lo estamos consiguiendo", remarcó Esteban Morrás durante la celebración.

Das-Nano también ha conseguido lanzar al mercado el primer sistema capaz de proporcionar una caracterización no destructiva sobre materiales de grafeno, películas finas, u otros materiales 2D, un producto tremendamente exitoso y que cuenta con clientes por todo el mundo desde USA, China a Australia. Por su parte, Veridas, su empresa de biometría e identidad se ha convertido con su unidad de negocio dasGate en el primer sistema de reconocimiento facial implantado por LaLiga de fútbol española para el acceso a estadios, un hito histórico que apunta a la consolidación de una tendencia en alza al respecto de los accesos biométricos con aplicaciones que la compañía ya está materializando en la gestión de fronteras, aeropuertos, logística o entornos corporativos, entre otros.

El equipo de Veridas desarrolla la tecnología desde Navarra para todo el mundo, y su especialización en biometría facial, de voz y verificación de documentos de identidad, es reconocida, cada año, como una de las mejores tecnologías biométricas del mundo por el National Institute of Standards and Technology (NIST) de los Estados Unidos, principal referente evaluador de este tipo de tecnologías en el mundo.

Tecnología biométrica que está detrás del famoso ‘abrete una cuenta con un selfie’ de BBVA , o que permite a cualquier turista alquilar una moto de Acciona Mobility desde el móvil en pocos minutos para recorrer ciudades como Roma, Madrid o París. Tecnología premiada por The Banker (Financial Times) por reducir la brecha digital y ayudar a más de 100.000 pensionistas mexicanos a dar fe de vida para el cobro de sus pensiones con su voz en una sencilla llamada telefónica, que apenas dura unos segundos, evitándose un desplazamiento físico a la oficina de su banco dos veces al año. Infinidad de casos de uso para una mejor gestión de nuestra identidad en sectores tan exigentes como la banca, los seguros, las telecomunicaciones, o las administraciones públicas, entre otros.

Estebán Morrás y Eduardo Azanza hicieron balance durante la celebración de lo alcanzado hasta la fecha. “Yo necesito que alguien me pellizque… esto es un sueño. Y no puedo más que trasladaros un agradecimiento enorme a todos vosotros, que conformáis nuestros equipos de personas, porque sois quienes lo estáis haciendo posible”, destacó Eduardo Azanza. Y concluyó, “necesitamos seguir aportando valor e innovación al mercado, de otra manera, no seremos capaces de seguir creciendo como lo estamos haciendo, y debemos seguir aportando ese valor impregnado de nuestros valores de trabajo, talento y tecnología”.

Por su parte, Esteban Morrás, recordó que "queremos ser líderes en aportar tecnología que tenga la capacidad de proteger los derechos de las personas, que pueda hacerles la vida más fácil y les habiliten posibilidades que de otra forma no tendrían”. Cerró su intervención con un agradecimiento: “Muchas gracias a todos por ser parte de esto… ¡Sigamos con el sueño!”