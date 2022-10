Expertos ven clave lograr el dominio ciudadano sobre la tecnología

“La tecnología no es neutra; no es una simple herramienta. Influye en quiénes y cómo somos. Junto al cambio climático, va a ser el gran reto del siglo XXI”. La advertencia la lanzó este jueves en Pamplona, Diego Hidalgo, sociólogo, empresario y autor de la obra ‘Anestesiados. La humanidad bajo el imperio de la Tecnología’, una obra en la que aporta las claves sobre el papel de la humanidad en la convivencia con la tecnología y cómo conseguir escapar al destino más orwelliano: “Para que la anestesia no sea irreversible hay que reinventar el botón off a nivel individual, colectivo y político”. Hidalgo participó con la ponencia Libertades y Derechos Digitales en la puesta de largo del grupo navarro del Capítulo Español del Club de Roma que inicia su actividad en la comunidad como un nuevo foro que pretende aportar ideas con capacidad para influir y que profundizará en las conclusiones, propuestas y análisis del Club de Roma, creado en 1968 para abordar las múltiples crisis que enfrenta la humanidad y el planeta.

Bajo su conocido lema de “pensar globalmente para actuar localmente”, ha tenido en el centro de sus informes el desarrollo humano y la búsqueda de caminos para lograr un mundo que sea “materialmente suficiente, socialmente equitativo y ecológicamente perdurable”.

Recientemente, el Club ha priorizado cinco áreas de impacto y sobre una de ellas, la dedicada a la Transición digital y los nuevos derechos ciudadanos, pondrá el foco el grupo navarro recién constituido. El conocimiento que sobre este tema atesoran diferentes personalidades de Navarra llevó al presidente del Capítulo Español y director general de Caixabank, Isidro Fainé, a animar la puesta en marcha del grupo navarro, según desveló este jueves Manuel Morán, vicepresidente de la asociación.

Integrado por 19 personas, el equipo trabajará bajo la coordinación del que fuera director general de Caja Navarra, Enrique Goñi, quien quiso recordar la “crisis social” en la que nos encontramos, “derivada de las tres grandes crisis que hemos vivido en 15 años”, y la “desigualdad que va a azotar Europa”, que requiere una respuesta adecuada de los gobernantes. “Lo que nos jugamos es el futuro social, político y económico de la Unión”, apostilló antes de recordar el mensaje que le gustaba repetir a Aurelio Peccei, fundador del Club: “Los hombres tienen tiempo para definir su destino”.

Entre los impulsores y socios fundadores de la nueva asociación navarra hay directivos, empresarios y académicos con una dilatada trayectoria como el ex rector de la Universidad de Navarra, Álfonso Sánchez-Tabernero; el presidente de DasNano, Esteban Morrás; la directora de la Territorial Ebro (Navarra, Aragón y La Rioja) de Caixabank, Isabel Moreno; el presidente de Congelados de Navarra, Benito Jiménez; la vicepresidenta de M Torres, Yolanda Torres, el presidente de la Confederación Empresarial de Navarra, Juan Miguel Sucunza, la presidenta de Kreab, Luisa Alli, y el presidente de Co.Ciudadana, Aladino Colín, entre otros. Sus inquietudes y objetivos coinciden en buena parte con los de Co.Ciudadana y de ahí que ambas instituciones decidieran organizar de manera conjunta la presentación de la nueva asociación que se celebró por la tarde en el Museo Universidad de Navarra y a la que asistieron más de un centenar de personas, entre académicos, empresarios, economistas y políticos.

LA PROSPERIDAD COMO DERECHO

Durante la clausura, la presidente del Ejecutivo foral, María Chivite, quien acudió en compañía de varios miembros de su Ejecutivo, entre ellos el vicepresidente Javier Remírez, agradeció la iniciativa, “síntoma de salud cívica”, y defendió que la “prosperidad no es solo un premio al esfuerzo sino un derecho”. En el acto también intervino Juan Casares, ex rector de la Universidad de Santiago de Compostela, quien se refirió al más conocido de los informes del Club, ‘Los límites al crecimiento’ realizado en 1972 pero con plena vigencia. El objetivo de aquel trabajo fue recrear el crecimiento de la población, el crecimiento económico y el incremento de la huella ecológica de la población sobre la tierra en los próximos 100 años, según los datos disponibles hasta esa fecha y se fue actualizando en sucesivas ediciones.