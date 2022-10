Los sindicatos navarros advierten de "más olas de despidos" en Siemens Gamesa en el futuro

UGT y CCOO de Navarra han rechazado este jueves los Los sindicatosde Navarra han rechazado este jueves los despidos anunciados por Siemens Gamesa y han asegurado que defenderán los puestos de trabajo en la Comunidad foral.

La integrante de la comisión ejecutiva de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT y trabajadora de Siemens Gamesa, Loli Herrera, ha asegurado que el sindicato defenderá "con uñas y dientes" el empleo porque en la empresa "no sobra nadie". CCOO Navarra, por su parte, ha rechazado "frontalmente" los despidos, ha reclamado un plan industrial y ha remarcado que defenderá los puestos de trabajo en la Comunidad foral.

"No se puede permitir que un sector como este, llamado a ser uno de los tractores del empleo, desaparezca de España y de nuestra comunidad. Es importante defenderlo, apostar por la empresa, que no haya salidas, y que los trabajadores recuperen un poco de tranquilidad, que llevamos desde 2017 con despidos y al final son muchas familias en Navarra las que están afectadas", ha indicado Herrera, tras incidir en que van a "pelear por cada puesto de trabajo" y que para ello acudirán "a donde haga falta".

Herrera ha afirmado que todavía se desconoce la cantidad de empleos que se verían afectados en la Comunidad foral. "La planta más grande es la de Navarra y la intuición nos puede decir que nos la pueden tocar más que otras plantas más pequeñas. Aquí está el gran centro neurálgico de oficinas de I+D, no podemos permitir que se descabece ese desconocimiento", ha reivindicado.

En este sentido, ha indicado que se encuentran a la espera de que "se abra la mesa de empleo, que se va a abrir este mes", para ver "qué número exactamente" de despidos propone la compañía para Navarra. "Una vez que sepamos qué número nos proponen en cada sitio, hablaremos con los gobiernos locales y el Gobierno de España, a ver qué se plantea", ha remarcado.

Tras apuntar que la Comunidad foral "ha apostado desde siempre por las energías renovables y por Gamesa en particular", Herrera ha añadido que a la empresa "siempre se le ha ayudado". "Cuando las energías renovables no eran todavía rentables hubo muchas ayudas, ahora que ya son rentables y ahora que van a venir unos PERTES importantes con mucho dinero, no nos podemos permitir que se vaya ese empleo de aquí", ha manifestado, tras criticar que "una empresa no puede quitar empleos y coger dinero por otro lado".

Además, ha advertido de que es un empleo "difícilmente absorbible por otras empresas, porque son mayormente ingenieros, financieros, gente que no se puede recolocar tan fácilmente en otro mercado". También ha remarcado que Navarra cuenta con una universidad que ha apostado por carreras de ingeniería, y eso "también es dinero que ha costado a la sociedad navarra". "No se puede permitir que esa inversión que se ha hecho en Navarra se vaya fuera", ha insistido.

En respuesta a los medios de comunicación sobre si debería devolver el dinero recibido en ayudas públicas, Herrero ha respondido afirmativamente, añadiendo que "no es de recibo recibir y no dar". "Si una sociedad te está dando, tú tienes que aportar a esa sociedad. Es de recibo que devuelvan lo que se les ha dado, tienes que invertir en empleo. Eso es lo que les exigimos, un plan industrial y que de una vez se estabilice el empleo", ha reivindicado, tras asegurar que los trabajadores "no tienen la culpa de la mala gestión" realizada.

CCOO ADVIERTE DE "MÁS OLAS DE DESPIDOS"

CCOO Navarra ha rechazado "frontalmente" los despidos anunciados en Siemens Gamesa, ha reclamado un plan industrial y ha remarcado que defenderá los puestos de trabajo en la Comunidad foral. De la misma manera, ha atribuido estas salidas a la OPA de Siemens sobre Gamesa y ha advertido de "más olas de despidos" en el futuro como consecuencia de la integración de ambas compañías.

Josema Romeo, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Navarra, ha destacado que en Navarra "necesitamos empresas de este tamaño que inviertan y sigan creciendo, no lo contrario". Ha afirmado que Gamesa tiene una "importancia vital" en Navarra y es "una de las empresas con más futuro y que más valor añadido da a la Comunidad". Y ha pedido la implicación de Gobierno foral "porque empresas como ésta da futuro a esta Comunidad" y "deberíamos cuidarlas y hacer un esfuerzo entre todos y todas, empezando desde el Gobierno hasta el último trabajador de Gamesa".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por Clara Fernández, secretaria general de CCOO en Siemens Gamesa; Miguel García Adanero, presidente del comité de empresa del centro de trabajo de Siemens Gamesa en Arazuri, y Manuel San Juan y Luis Nuín, miembros del comité europeo de Siemens Gamesa.

Clara Fernández, que estuvo presente en el encuentro mantenido con la empresa, ha insistido en que "en Siemens Gamesa no sobra nadie y lo que necesita es un plan industrial". Ha explicado que de los 475 despidos previstos en España, 352 afectarían a la zona de oficinas de Madrid, Sarriguren y Zamudio, si bien todavía no se conoce el impacto en cada una de ellas.

Según ha indicado, la empresa está dispuesta a que estos despidos sean "salidas no traumáticas" y ha explicado que en la compañía hay una mesa de empleo donde la empresa tiene la "obligación legal" de reunirse con la representación sindical "mínimo dos meses antes de tomar una decisión traumática". Una mesa, ha dicho, que se celebrará a mediados de octubre.

Ha destacado que "llevamos arrastrando miles de millones de euros en pérdidas" en la empresa debido, en parte, a la "mala gestión de la compañía; no se puede tener cuatro CEOs en seis años". Pero también porque "no hay una protección en Europa con las empresas que fabrican aerogeneradores". Según ha explicado, "el sistema de subastas europeo, que limita cómo tienen que ser las subastas en España, no beneficia a estas empresas". Por ello, ha pedido un "esfuerzo" desde la Unión Europea para "revisar ese sistema y, si realmente hay una apuesta clara por el futuro de las renovables, dar una protección a estas empresas".

Así, ha explicado que "las subastas dejan al final muy poco margen" para las empresas, que ven "más rentable ahora mismo, porque hay muy poca competencia" es la instalación de parques eólicos marítimos -off shore-. En este sentido, ha indicado que España "todavía no tiene una normativa sobre off shore" lo que "nos está dejando un poco fuera del marco europeo" ya que "en España ahora mismo no se pueden instalar parques en el mar". Ha señalado que el Ejecutivo central "está trabajando en ello pero también somos conscientes de las dificultades que tienen para llegar a acuerdos".

Por su parte, Manuel San Juan, del comité europeo de Siemens Gamesa, ha atribuido estos despidos a la OPA de Siemens sobre Gamesa. Ha opinado que es "un primer" paso y ha advertido de que la unión entre ambas empresas supondrá "más olas de despidos en toda la estructura de la compañía".

Finalmente, Miguel García Adanero, presidente del comité de empresa de Siemens Gamesa en Arazuri, ha resaltado que el anuncio de Siemens Gamesa "nos destroza en Navarra porque sabemos que nos va a tocar" y ha destacado que "nos van a tener enfrente y vamos a defender los puestos de trabajo en Navarra". Según ha indicado, en la Comunidad foral hay entre 1.700 y 1.800 trabajadores de oficinas en Siemens Gamesa.