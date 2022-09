Eika, de Corporación Mondragon, entra en el capital de la startup navarra Muxunav

Eika, perteneciente a Corporación Mondragon, acaba de hacer pública la entrada en el capital de la ingeniería navarra Muxunav, empresa que lleva años desarrollando sistemas de interfaces gráficos con capacidad de conexión a la nube, generación y explotación de datos. Soluciones todas ellas de alta aplicación en sectores como el vending, la publicidad dinámica y los sistemas digitales de cobro y facturación en locales comerciales (tipo Ticket bai y similares).

Eika afronta así un nuevo paso dentro de su política de innovación abierta, estableciendo colaboraciones de alto valor tecnológico y estratégico con el máximo nivel de confianza, que le llevan a apostar decididamente por el crecimiento mutuo generando proyectos con visiones y propuestas compartidas.

Para Antonio Torres, CEO de Muxunav, “el acuerdo con Eika va a permitirnos disponer de tecnologías y capacidades complementarias para afrontar nuevos retos, más ambiciosos e ilusionantes y concretarlos de manera más rentable y satisfactoria”. Según detalla el directivo, "los desarrollos en el ámbito de los medios de pago digitales, incluido el pago comercial por Bizum y su aplicación en el sector Horeca, fueron muy valorados por Eika". Para Roberto Ducay, director de Estrategia y Desarrollo Corporativo (externo) de Muxu y encargado de dirigir la operación, "la llegada de un socio industrial de la calidad de Eika acelerará y diversificará el crecimiento de la compañía".

Cuenta que el noviazgo entre Eika y Muxunav comenzó en el evento para emprendedores más importante del norte de España que se desarrolló en Bilbao en octubre de 2021, B-Venture. "Fuimos seleccionadas 20 startup entre 150 para exponer nuestro producto/proyecto y colocar un stand".

Para Aitor Soria, director general de la cooperativa, "colaborar con Muxunav viene a poner en claro la decidida vocación de Eika por la electrónica en general y los interfaces electrónicos en particular. "Si ya éramos un líder mundialmente reconocido en el campo de los interfaces (HMI) en el sector del electrodoméstico, esta alianza permite reforzar la apuesta, llegando a proyectos con mayor oferta tecnológica y campos de aplicación más diversificados".

Fundada en 2012, Muxunav centra su actividad en el desarrollo de dispositivos interfaz gráficos con capacidades múltiples, como facturación directa con emisión de tique conectado a los departamentos de Hacienda (TicketBai) y sistemas de retrofit para selección de producto en equipos de vending, entre otros.

En 2021, tras dotar de internet a las máquinas vending ya instaladas, la empresa navarra logró patentar el desarrollo de un sistema digital modular para llevar la tecnología sin contacto a los equipos ya instalados. El módulo patentado lo que permite es modificar de una manera muy sencilla la operativa de las máquinas ya existentes en el mercado (ya sean de tabaco, bebidas o snacks) para que los usuarios no tengan que tocar físicamente la máquina para seleccionar el producto y pagar. Según relataba en enero de ese año Antonio Torres, promotor de la compañía con sede en Mutilva, fue “su granito de arena” en la lucha por minimizar los riesgos de contagio por la covid. “Nos dimos cuenta de que en el mercado no existía nada que permitiera realizar los dos pasos sin contacto; existía elección sin contacto y pago sin contacto pero no las dos cosas en un dispositivo”.