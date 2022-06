Ganar atractivo para las empresas para volver a ser comunidad “piloto”

Si por algo destaca Navarra en el plano económico es porque la fortaleza de su industria. Es la comunidad con mayor peso industrial de España. “Somos el 1,3% de la población española y alrededor del 1,6% de su economía, pero somos el 3,9% de su industria”, recordó Miguel Ángel Riezu, director de Diario de Navarra. Su evolución se abordó en la última de las mesas de debate que acogió el encuentro, dedicada a la economía, y en la que participaron el presidente de la Confederación Empresarial Navarra, Juan Miguel Sucunza; Joaquín Villanueva, presidente del Círculo de Navarra en Madrid y Eduardo Azanza, CEO de Das Nano. Sucunza empezó su intervención poniendo en valor la fortaleza de una industria que ha logrado salir de la covid “bien” gracias al esfuerzo realizado aunque, dijo, “Navarra no sólo es industria; también es futuro” dejando claro que el futuro de la comunidad depende en buena medida de cómo utilice su autonomía fiscal porque con ella “habrá mayores inversiones o no” y, también, de acelerar infraestructuras como el Canal de Navarra y el Tren de Altas Prestaciones. De la “sana” estructura económica de la comunidad habló el presidente del Círculo de Navarra en Madrid quien puso de relieve que “sin industria no hay bienestar ni desarrollo” para a renglón seguido lamentar lo ocurrido en el terreno político en un tiempo en el que “gente razonable” habla del gran acuerdo que tiene que haber”. “Dejar de hacer acuerdos políticos tiene pecado y consecuencias”, apostilló dejando claro la necesidad de “recuperar los grandes acuerdos entre grandes partidos”. Con todo, reconoció, el principal problema de Navarra es el tamaño porque, “a medio plazo la productividad se va a igualar”. El CEO de Das Nano habló de la necesidad de “atraer inversión para volver a ser comunidad ”piloto”. “Como empresa lo que a nosotros nos mueve es que nuestros hijos tengan oportunidades en nuestra tierra”.

Un centenar de personas acudieron al encuentro

Un centenar de personas acudieron este lunes al encuentro SomosDN organizado por Diario de Navarra con el patrocinio del Gobierno de Navarra. Se desarrolló en la sala Bertelsmann de la capital de España con el objetivo de poner en valor la marca Navarra y conversar con navarros destacados en diferentes campos que llevan tiempo residiendo en Madrid para conocer sus inquietudes y la percepción que tienen desde la lejanía de la comunidad y su devenir. Entre los asistentes, la mayoría de origen navarro aunque residentes desde hace años en Madrid, había representantes del mundo de la empresa y la comunicación, además de políticos que ya no están en activo como la expresidenta Yolanda Barcina y el exministro Carlos Solchaga.

Entre los asistentes, Luisa Alli, de Kreab; Inmaculada Alegría, de Cecoba; José Luis Larriu, de Caixabank y Borja Gil, de OPPO España. También acudieron al encuentro destacados comunicadores como Iñigo Alfonso, de RNE-RTVE; articulistas como Fernando Jauregui, colaborador habitual de Diario de Navarra, y Javier Urra y el también articulista y diplomático Inocencio Arias. Además, el director editorial del grupo Henneo (Heraldo de Aragón), Miguel Ángel Liso. La Fundación Diario de Navarra estuvo representada por su patrono Iñigo Sobrini y el Grupo La Información por su director general, José Manuel Erro. También estuvo presente Ángel G. Montoro, director del Campus de la Universidad de Navarra en Madrid. En representación del campus navarro asistió además Mercedes Castelló. También acudió Marta Fernández, de la Asociación Cultural Navarra; Javier Lacunza, de Provenue; el economista y exdiputado Juan Moscoso del Prado. De Impacto Social UP!, Iñigo Alli, y el director de cine Miguel Ángel Calvo Buttini.

Entre los políticos que acudieron al encuentro, estuvieron el diputado Sergio Sayas y los senadores Toni Magdaleno (PSN) y Alberto Catalán (UPN), Amelia Salanueva (PP) y Koldo Martínez (Geroa Bai).

“Desestacionalizar” San Fermín y ser “más estratégicos”

Valores insuficientes, proyección, cultura navarra “por los nuestros”... Fueron algunas de las expresiones que tres destacados representantes del mundo de la cultura navarra utilizaron ayer para definirla. Los tres, residentes en Madrid, hablaron con visión crítica durante una de las tres mesas que se celebraron ayer en el marco del encuentro DNavarra de cómo nos ven en la capital a la que ellos acudieron en buscar de “oportunidades”. El galerista Moisés Pérez de Albéniz, que lleva diez años residiendo en Madrid, fue tajante al asegurar que “a los Sanfermines hay que darles una vuelta ya” porque necesitan, dijo, “un enfoque y una orientación diferente. La condescendencia no nos lleva a ningún lado”.

La productora Beatriz Acinas cogió su guante para poner el acento sobre la necesidad de “desestacionalizar” nuestra cultura porque “Navarra no sólo es San Fermín. Los navarros somos muy serios pero nos falta ser más estratégicos y hay que generar industria”, enfatizó. También la soprano Sabina Puértolas reconoció sentir la cultura navarra “un poco diluida”. “Tenemos complejo de inferioridad y nuestra cultura se ha diluido en las provincias limítrofes. Nos tenemos que creer lo que somos capaces de hacer”. Lamentó que se esté dejando escapar gente de gran valor: “¿Por qué no hacer una escuela de perfeccionamiento en Navarra con María Bayo?”, se preguntó antes de recordar como ella misma cantaba jotas por las calles de Tafalla y que cuando lo hacía había gente de 90 y dos años. “Me encantaría volver a sentir eso como pueblo y que lo que une la cultura no lo desuna la política”.