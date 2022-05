Institución Futuro cuestiona la viabilidad del Plan de Industria

El borrador del Plan Industrial de Navarra 2021-2025 presentado el pasado 29 de abril y sometido hasta el 29 de mayo a exposición pública ha recibido al menos seis propuestas de mejora. Una de ellas es de Institución Futuro que cuestiona la viabilidad del plan por carecer de un presupuesto global y no tener tampoco ninguna partida asignada a las diferentes líneas de actuación que se recogen en el documento. Una ausencia de presupuesto que para el think tank resulta “aún más clamorosa” por no tener en cuenta los fondos europeos Next Generation que la industria va a captar a través de los PERTE. “Lo que se vaya a invertir en las acciones propuestas será el indicador de la importancia que se les otorga y será el criterio claro de priorización. Sin el citado presupuesto, la viabilidad del plan parece más que cuestionable”, concluye. Además de la ausencia del citado presupuesto, para el centro de estudios el plan incluye “un diagnóstico incompleto” que no tiene en cuenta la pérdida de competitividad de Navarra, la competencia de otras regiones en la localización de nuevas inversiones y atracción de talento, la deslocalización de compañías o la gran oportunidad que van a suponer los fondos Next Generation UE. Cuestiona a renglón seguido que no se analicen las medidas adoptadas en el anterior plan ni se diga cuáles han cumplido los objetivos previstos con un mayor impacto en la industria. “Las líneas de actuación y las acciones propuestas son numerosas y poseen un impacto muy desigual en el ecosistema industrial navarro, por lo que resultaría necesario priorizarlas para que resultaran lo más efectivas posibles”. Su propuesta de priorización pasa por dar mayor relevancia a la fiscalidad que, dice, “solo se menciona en uno de los ejes estratégicos pero sin ningún tipo de propuesta concreta”. En segundo lugar habla de la mejora de infraestructuras clave, “un factor determinante para el desarrollo industrial. Sin unas infraestructuras desarrolladas que conecten a Navarra de manera rápida con el resto de España, resultará complicado que se desarrolle la industria, que ésta logre crecer en tamaño o que se consiga retener”. También echa en falta medidas específicas que permitan agilizar los trámites administrativos y resolver la escasez de mano de obra cualificada. para abordar la transición digital y sostenible y el reto de la retención del talento.

ALEGACIÓN DE AIN

La Asociación de la Industria de Navarra también ha trasladado sus alegaciones al plan, recogidas en el portal del Gobierno Abierto, y en las que se incluyen aportaciones tanto de forma como de contenido. “Reconocemos en el plan varios instrumentos que forman parte de las políticas vigentes y del Plan Industrial previo 16-20, y que en algunos casos tal y como se plantea, deben tener continuidad, puesto que responden a retos y necesidades no superadas por nuestra industria que no por ello deben dejar de ser atendidas. Identificamos asimismo nuevas propuestas que, coordinadas con otros planes y en algunos casos lideradas por el propio Plan Industrial responden a nuevas necesidades de las empresas, si bien en algunos casos nos permitimos realizar sugerencias adicionales de cara a poder tener un plan de mejor calidad y adecuación a lo que entendemos que serán los retos del periodo”, señala la asociación en el documento de alegaciones tras poner en valor el carácter participado que se ha seguido a lo largo de todo el proceso de elaboración del plan. En el portal del Gobierno Abierto se recogen otras cuatro propuestas. Una aboga por impulsar el Valle de Alhama y otro por construir un nuevo polígono industria en Corella.