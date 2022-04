Chivite y Sucunza destacan la importancia de la formación ante la transformación digital

jornada 'Navarra en la era de la transformación', organizada por el Gobierno foral y la daptación del talento navarro al nuevo escenario digital. Chivite y Sucunza han participado en la apertura de laorganizada por el Gobierno foral y la Confederación Empresarial Navarra (CEN) en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) con el objetivo de anticiparse en la a

La jefa del Ejecutivo foral ha afirmado que "vivimos en la transformación digital y la tecnología forma parte de nuestro día a día". "Hemos asumido su dominio prácticamente sin darnos cuenta, y tenemos dos opciones, dejarnos llevar y que la tecnología nos pase por encima, o podemos aspirar a entender el cambio, a protagonizarlo o incluso a marcar el camino de la transformación. Podemos ser líderes, es más, debemos serlo", ha dicho.

Así, María Chivite ha asegurado que "la responsabilidad es encaminar el cambio para que el mundo resultante mantenga los valores de igualdad, pluralidad y respeto que defendemos" y ha advertido de que "la alternativa es un futuro dominado por las corporaciones".

En este contexto, la presidenta ha afirmado que las Administraciones públicas tienen "la responsabilidad de ser la palanca de cambio" y ha ejemplificado que el 98,5% de la población navarra ya tiene acceso a internet de alta velocidad, señalando que esta es también una herramienta en la lucha contra la despoblación.

No obstante, ha señalado que la responsabilidad de las Administraciones "no acaba ni mucho menos garantizando acceso a internet, también depende de nosotros la inclusión digital". "La capacitación digital no es solo manejar un teléfono móvil, implica manejarse con nuevos códigos", ha explicado.

Además, ha planteado que también se debe abordar la "formación específica". "Necesitamos a personas formadas que nos guíen. Las universidades, los centros tecnológicos y la Administraciones debemos generar itinerarios formativos concretos para dotar a la sociedad de un cuerpo de profesionales cualificados", ha afirmado.

Por último, Chivite ha señalado que la digitalización debe llegar también a la empresa. "La conversión a la llamada fábrica del futuro es ineludible, todas las empresas deben adaptarse, no es una opción, o se digitalizan o desaparecen y para eso necesitan el apoyo de las Administraciones públicas", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial Navarra, Juan Miguel Sucunza, ha afirmado que "estamos dejando a nuestros hijos y nietos un entorno complejo, van a heredar una gran deuda que van a tener que pagar, van a heredar graves problemas mediomabientales que van a tener que gestionar y solucionar, y va a haber un exceso de mano de obra para unos puestos de trabajo y una falta de mano de obra para otros puesto de trabajo".

En este contexto, Sucunza ha destacado la importancia de estudiar "cómo ayudar a los trabajadores a que se adapten a este mundo digital del que ya estamos siendo todos actores de una forma activa o pasiva".

El presidente de la CEN ha señalado que previsiblemente "la edad de jubilación se retrasará y debemos tener en cuenta que muchos de los adultos no estamos acostumbrados a reeducarnos y adaptarnos al futuro". "La formación va a ser cada vez más un enriquecimiento del día a día, ya no solo para los jóvenes", ha afirmado, planteando también la importancia de "ver cómo formar a nuestros profesor para que formen a nuestros estudiantes".

Juan Miguel Sucunza ha planteado que "el objetivo es que ya que vamos a dejar a nuestros jóvenes un mundo con algunos problemas, pero lleno de oportunidades, les formemos en las habilidades y los valores necesarios para que se sientan motivados para construir un mundo mejor".

También ha intervenido en la apertura de la jornada el rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo, quien ha ofrecido algunos datos sobre un estudio elaborado en 2022 respecto al conocimiento y la imagen que tiene la UPNA en la sociedad. Según este estudio, el 98% de los encuestados considera que la Universidad Pública de Navarra es muy importante o bastante importante para el desarrollo económico y social de Navarra.

"La sociedad entiende que la presencia de la universidad es fundamental para el desarrollo de Navarra", ha explicado, algo que ha atribuido al trabajo que desarrolla la comunidad universitaria, a la "apuesta clara" del Gobierno de Navarra por la UPNA y a la propia sociedad navarra.

Ramón Gonzalo ha destacado que la UPNA tiene ya una trayectoria de 35 años y trabaja "en aspectos como formación, investigación, transferencia de conocimiento". "La universidad ha trabajado con más de 3.000 organizaciones en aspectos como prácticas, cátedras o contratos. Estamos trabajando en el desarrollo social y económico de Navarra", ha destacado.