Rafael Pampillón: "Putin será acusado de crímenes de guerra y no tendrá dónde esconderse"

Un viaje a través de la historia económica y de sus crisis de los últimos años. Desde la segunda revolución industrial, a la Gran Depresión, pasando por las diferentes políticas económicas de Hitler, de Margaret Thatcher, de Trump... y las consecuencias económicas de la pandemia. Es el tema que aborda el economista Rafael Pampillón Olmedo (Pontevedra, 16-8-1950) en su libro “Cuando los votantes pierden la paciencia. Casos radicales de política económica” (editorial McGraw Hill). Catedráticos de Economía Aplicada en la Universidad CEU-San Pablo y profesor de Análisis Económico en el Instituto de Empresa (IE Business School), Pampillón presentó recientemente su libro en el Instituto Cultura y Sociedad-ICS de la Universidad de Navarra, invitado por el centro de investigación Navarra Center for International Development (NCID). Antes atendió esta entrevista.

En la próxima edición del libro tendrá que introducir Ucrania. ¿Qué final cree que pondrá?

A mí me parece que Rusia tiene perdida la guerra.

¿Sí? ¿Materialmente?

Me parece que prácticamente todo el ejército del que dispone Rusia está ya en Ucrania. Por ahora no parece que vaya a ganar. La resistencia ucraniana es mucho más fuerte de lo que pensaba Putin. Ha habido madres que han llevado a sus hijos a las fronteras de Polonia y se han vuelto a luchar. Es muy difícil doblegar a un pueblo que quiere su libertad. El problema de Putin es que viene de la KGB. En Alemania Oriental intentaba frenar movimientos de libertad y democráticos. Cuando cayó el Muro de Berlín en 1989 y se unió Alemania Oriental y Occidental él salió por piernas y se fue a Rusia. Ahí se unió a la oligarquía que empezó a repartirse las empresas públicas y gran parte de su gente tiene desgraciadamente una parte importante en ellas. Con esta guerra ha echado un pulso, no solo contra Ucrania, sino contra Occidente, con quien no comparte sus valores. Él esperaba que nos dividiéramos ante el conflicto ucraniano y lo que ha ocurrido es que nos hemos unido más. Y hemos hecho algo muy complicado: Ante una invasión, Europa ha sido capaz de aguantar y no entrar en Ucrania...

Pero el que está aguantando es Ucrania, no Europa.

Sí, estamos aguantando para no entrar. Estamos esperando a ver qué pasa, pero mucha gente en Europa estaría dispuesta a mandar tropas y no solo material de guerra.

Pero no las envían, ¿deberían hacerlo?

No juzgo. Pero sí creo que hay parte de la población que querría, pero los gobiernos no lo hacen. Y esa contención es buena.

¿Por qué?

Porque debe ser Ucrania la que gane la guerra.

¿Sola?

Sí, efectivamente está sola, con armamento de la OTAN y con un desastre humanitario como consecuencia. Se le deja solo porque no forma parte de la OTAN ni de la Unión Europea.

¿No es por miedo a una tercera guerra mundial?

No, porque tan pronto Rusia entre en Polonia, Hungría, en países bálticos... habrá guerra. Aquí la gran pregunta es China, porque es la segunda potencia mundial. Los rusos al final pasarán factura a Putin, este no tendrá dónde esconderse y el Tribunal Penal Internacional le acusará de crímenes de guerra, que es lo que está sucediendo, y se quedará solo.

En su libro dice que siempre hay esperanza. ¿Lo que dice es un deseo o se lo cree de verdad?

Es difícil pronosticar. Pero sí tengo esperanza en que Ucrania gane la guerra.

Pero no es lo que está ocurriendo...

Por ahora. Pero hay que tener en cuenta errores estratégicos graves. El ejército ruso está en Ucrania y hay problemas de aprovisionamiento. Si esto se alarga y llega la primavera y la nieve se derrite y las dificultades aumentan para carros de combate... las tropas rusas pueden tener problema para salir del país invadido. Y esto va a ser la guinda para el rechazo del pueblo ruso, que va a perder la paciencia.Porque estamos ante un país pobre para el que la única esperanza es China.

¿Por qué?

Se ha producido un proceso de desglobalización a partir de 2016 con Trump. Este, como Biden, piensa que el enemigo es China. Y empezó a poner aranceles para que los productos tuvieran dificultades para entrar en el país americano.

¿Esto qué tiene que ver con la guerra?

Este proteccionismo de EEUU ha aislado a China y se le ha considerado el enemigo. Y China lo que tenía más fácil era hacerse amigo de Rusia. Porque además los dos dirigentes son autócratas, con una diferencia. A China le va bien porque crece, mientras que Rusia ha dedicado gran parte de sus recursos a la baza tecnológica, tiene sistemas de bombas atómicas impresionantes, que todo el mundo tiene miedo.

¿Cómo Occidente ha permitido llegar a tener tal dependencia económica de Rusia? ¿Ha pecado de ingenuo?

Sí. Merkel es quizá, por poner un chivo expiatorio, la principal culpable.

¿Sí?

Sí, sí. Primero porque viene de la Alemania de Este, del sistema comunista.Su padre era pastor protestante. No es fácil dejar predicar si no estás cercano al poder. Angela Merkel es la que nos ha hecho depender, sobre todo Alemania, del gas ruso.

¿Por qué se ha dejado mantener esta dependencia?

Por el buenismo. Y porque no se ha gastado en Defensa. Alemania no ha cumplido sus acuerdos de tener un ejército eficaz y un armamento necesario para poder defenderse ante un ataque de Rusia. Además, lo de Rusia no se veía venir.

¿No?

No. Si se hubiera visto venir hubiéramos tomado una actitud más agresiva. El presidente Sánchez acaba de confesar que hay que aumentar el gasto en Defensa hasta un 2%, que es lo acordado por la OTAN. Lo anuncia ahora, pero igual lo tenía que haber hecho hace 30 años.

¿Qué más habría que hacer?

Dependemos de lo que haga China. Ycreo que tendríamos que ser un poco más generosos con China.

¿Eso qué significa?

Bajar los aranceles de los productos chinos por parte de EEUU. Habría que tenerlo como amigo.

¿Se asemeja Putin a Hitler o a los zares? ¿Es más peligroso?

Hitler cometió el error de ir a Rusia, por eso perdió la II Guerra Mundial. En este caso, Rusia tiene solo un frente, Ucrania. Se parece más a los zares. Pero tanto los zares como Stalin, Breznev, como Putin tienen un hilo conductor, que es la autocracia. El ruso es un pueblo manso que acepta tener un jefe de estado que no es elegido democráticamente. después de esta guerra, los que van a perder son los que apoyaban a Putin: Orbán, en Hungría, y Le Pen, en Francia. Trump es también un populista que tenía buena relación con Putin. Otro que puede perder es Bolsonaro, en Brasil, y Erdogan, en Turquía.

¿Por qué van a perder?

Van a perder los gobiernos populistas porque la opinión publica se está volviendo contra los sistemas autocráticos. El populismo promete cosas que la economía es incapaz de entregar.

¿Cuánto culpa tiene Putin en la subida de carburantes?

Tiene. Porque en la medida en que Europa amenace con no comprar gas a Rusia, su precio sube. Y si sube el precio del gas, también el del petróleo.

Pero los precios estaban subiendo antes de la guerra de Ucrania.

Sí, sí.

Entonces, ¿se escuda Sánchez en Putin para trasladar la responsabilidad de la subida de precios?

No, porque el precio de la electricidad no lo fija Sánchez, sino un sistema que tiene la UE. España tiene menos energías alternativas al gas. Cuando no hay viento ni sol y si, además hay sequía... Merkel es culpable en el sentido de que ha ido cerrando plantas de energía nuclear. Francia ha hecho lo contrario, ha gastado más en armamento y en plantas de energía nuclear para tener energía mucho más barata.

¿Y España?

España también es culpable, por no fomentar la energía nuclear. Tenemos una gran capacidad de regasificar gas líquido,

¿Vamos a tener apagones de luz?

No, tenemos gas, las hidroeléctricas, las centrales nucleares que nos quedan... España no es un país que pueda tener apagones porque tiene suministro de gas vía marítima por puertos y por gasoducto de Argelia.

Después de la pandemia, llegó el problema de suministro microchips. ¿Por qué no se fomenta su fabricación?

Porque no tenemos tecnología. España gasta muy poco en I+D+i. Muchos países están planteando ahora fábricas de microchips.

¿Y en España por qué no?

Porque no tiene suficiente nivel tecnológico.

¿Los impuestos tiene que bajar?

No lo sé. Lo que no tienen es que subir. En la medida en que sube la gasolina habrá que utilizar menos el coche. Y el que use pagará más impuestos. Pero los impuestos financian el estado del bienestar.