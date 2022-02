La Ley de Cambio Climático no tendrá impacto tributario

La Ley Foral de Cambio Climático no tendrá repercusiones de índole fiscal y deja en papel mojado el grueso de las enmiendas planteadas por los socios del Gobierno para dar un salto en fiscalidad verde bajo el principio de ‘quien contamina paga’. Un principio ampliamente difundido pero cuya aplicación depende en última instancia de una directiva europea sobre responsabilidad ambiental cuyo objetivo es prevenir o aplicar soluciones a los daños medioambientales que son causados a especies protegidas y ecosistemas naturales en peligro, así como el mantenimiento de las buenas condiciones del agua y el suelo.

El PSN que durante el debate de la norma ya se había mostrado contrario a introducir medidas tributarias en la normativa oficializó el miércoles su negativa. Sus votos y los de NA+ impidieron que salieran adelante las enmiendas fiscales de mayor calado de las planteadas por Bildu, Geroa, Podemos e Izquierda Ezkerra. Entre ellas, la in voce que presentaron de forma conjunta durante el último debate de comisión de esta ley. Con esa enmienda in voce planteada tras un breve receso sustituyeron otras tres presentadas con anterioridad en un último intento para recabar el apoyo de los socialistas.

“La fiscalidad es un tema que no debería no figurar en ningún tipo de regulación de cambio climático”, clamó Adolfo Araiz (EH Bildu) nada más comenzar su intervención que realizó por videoconferencia tras estar guardando estos días cuarentena por covid. “Es un debate inevitable. En la ley de residuos fuimos pioneros a la hora de abordar la fiscalidad y aquí ya no lo vamos a ser. En Navarra, no solo por obligación sino por necesidad lo tenemos que abordar y tenemos compromisos claros que hemos adquirido. Aplazar la posibilidad de utilizar la herramienta fiscal no es bueno. Navarra tiene autonomía fiscal para llevar adelante y tenemos que utilizar nuestro autogobierno para abordar un reto tan importante”, completó Pablo Azcona (Geroa Bai).

Con la propuesta que EH Bildu y Geroa, de la mano con Podemos e IE, lanzaron ayer se buscaba abrir la puerta a una futura Ley foral de Fiscalidad Verde propiciada por la propia Ley de Cambio Climático. Para ello, en la enmienda planteaban que en el plazo de dos años desde la aprobación de la presente ley foral, el Gobierno de Navarra remitiera al Parlamento “un proyecto o varios proyectos de ley foral que recojan las figuras impositivas que se consideren más adecuadas para el mejor cumplimiento de esta ley”. También se pedía al departamento de Economía y Hacienda la creación de un grupo técnico de estudio para la elaboración del anteproyecto de ley foral de fiscalidad ambiental en un plazo no superior a los tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley foral.

“De nada nos sirve llevar chapitas en la solapa que hablen de sostenibilidad cuando apoyan proyectos como el de Mina Muga”, censuró la portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez.

Pero ni esa enmienda ni otras dos de las presentadas, las de mayor calado de las que se sometieron a votación, lograron el apoyo ni del PSN ni de NA+. En una de esas enmiendas se abogaba por “dar respuesta a la transformación del actual modelo de vida” estructurando la reducción del consumo energético sobre un triple eje: “localización de la economía (menos movilidad), desaparición o reducción de varias ramas de actividad (el sector del automóvil es un claro ejemplo) y primarización de la economía (menos industria y servicios no esenciales y más agroecología)”.

Desde el PSN, Javier Lecumberri, remarcó que pese a que su grupo es partidario de utilizar la fiscalidad verde “como herramienta para incentivar unas conductas y desincentivar otras, hay que hacerlo “bien, con orden y de forma coordinada”. Recordó que “no hay fronteras y la contaminación que se produce en unos sitios la sufrimos en otros”. También que hay muchas directivas que se están trasponiendo a los estados y que “sin coordinación con el resto de países y comunidades la utilidad sería mínima o contraria a los intereses de los navarros porque nos podría poner en situación de desventaja fiscal respecto a comunidades limítrofes haciendo que sean las familias quienes acaben pagando los impuestos y el coste de la lucha contra el cambio climático”. Con todo, y dejando claro que no es la ley en la que deben recogerse estas medidas de fiscalidad verde, Lecumberri se mostró partidario de que por parte de la Hacienda foral se haga un estudio para ver cómo y de qué manera se van trasponiendo esas directivas para poder ir implantando medidas. “Hacer estudios por hacer está bien pero eso no es fiscalidad verde. Necesitamos que se hagan estudios para presentar un proyecto de ley a este departamento con figuras impositivas”, le dijo el portavoz de Bildu, Araiz

Desde Navarra Suma, Elena Llorente, defendió la necesidad de ver la fiscalidad como un asunto global. “Esta no es la ley en la que deben plantearse estas medidas”, defendió.

Sólo tres de las enmiendas que se sometieron a votación salieron adelante. Una de ellas planteada por Bildu, para introducir una nueva definición del concepto economía circular. Las otras dos, planteamos por Podemos y I-E y en línea con otra de NA+ que fue retirada por la coalición para aprobar la de Podemos, para tener en consideración las consecuencias del calentamiento de la atmósfera y los océanos y matizar un aspecto de la exposición de motivos referido al uso del transporte privado convencional.

Tras el debate celebrado el miércoles, está previsto que el viernes se haga público el dictamen de la ley y el miércoles por la mañana se celebre una sesión de trabajo previa a la votación de dicho dictamen.