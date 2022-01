¿Afecta en Navarra el nuevo valor de referencia tributaria para tasar inmuebles?

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha cambiado la forma de calcular la base imponible de dos impuestos relacionados con la vivienda: el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP) y el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). La base imponible de estos dos impuestos se calcula a partir del 1 de enero de este año con el valor de referencia y no con el valor real del inmueble, como recoge el Ministerio en esta medida.

Hasta ahora, el pago de estos impuestos se calculaba a través del precio efectivo que se hubiera determinado en la compraventa del inmueble, pero ahora se hará con un cálculo medio del Catastro. Según la Hacienda estatal, esto servirá para luchar contra la litigiosidad y no tendrá carácter retroactivo. Aun así, este nuevo índice no afecta al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ya que su base impositiva es el valor catastral, no el valor real como en los dos impuestos anteriores.

¿Afecta en Navarra ese nuevo valor de referencia tributaria?

El nuevo valor de referencia, al no haber sido aprobado por la Hacienda foral sino por la estatal, como explica el notario José Miguel Gómez Sánchez, no afecta a inmuebles situados en Navarra y tampoco a los situados en Álava, Vizcaya o Guipúzcoa, territorios que igualmente cuentan con hacienda propia, pero sí afecta a operaciones en las que haya que pagar los impuestos fuera de la comunidad. Por ejemplo, si un navarro compra un inmueble en Asturias la base imponible del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales sí se calculará sobre el nuevo valor de referencia. Lo que esto significa a efectos prácticos es que presumiblemente vaya a tener que pagar una cuota mayor ya que habitualmente el valor catastral por el que antes se liquidaba era inferior al del mercado. Por lo tanto, el problema estaría, únicamente, en aquellas operaciones en las que el valor de mercado o declarado sea menor que el de referencia. En las que el de mercado (o declarado) sea mayor que el de referencia, se seguiría como hasta ahora. Con todo, el número de inmuebles en los que el valor de referencia está por encima del de mercado es notable y de ahí la controversia generada.

¿Cómo se calcula ese valor de referencia?

El valor de referencia del Ministerio se calculará todos los años haciendo una media del precio de los inmuebles por zonas de un mismo municipio, aunque esta zona no tiene por qué coincidir con un barrio ni con un distrito. Los datos para calcularlo se extraerán de todas las compraventas de inmuebles hechas ante notario o inscritas en el Registro de la Propiedad, como recoge el Portal de la Dirección General del Catastro en su web.

¿Tiene alguna implicación este cambio para las herencias de navarros?

En este punto el notario Gómez Sánchez apunta que no debería afectar porque el impuesto sobre sucesiones se liquida conforme a la ley del territorio del lugar de última residencia del causante con independencia de dónde estén los bienes. En todo caso, podría darse el caso de que Hacienda foral se remita a ese valor para liquidar por Sucesiones un apartamento ubicado, por ejemplo, en Salou. En ese caso, el importe de la herencia sí subiría si el valor de referencia es superior al de mercado.