Volkswagen contrata a 80 eventuales más para trabajar con normalidad

El temor a que la acumulación de bajas por la oleada de casos covid afectara a la vuelta al trabajo de Volkswagen Navarra, que retomó su actividad este lunes tras las vacaciones de Navidad, fue finalmente conjurado. La factoría de Landaben funcionó con plena normalidad desde primera hora de la mañana, según confirmó la propia empresa y el comité, y pudo completar los 1.438 coches que estaban programados. Ello se consiguió pese a los alrededor de 250 empleados que no pudieron acudir a la fábrica debido a los contagios por el coronavirus, bajas que se sumaban a entre 200 y 250 operarios que habitualmente suelen faltar por otras afecciones.

Estas últimas se cubren mediante la contratación de un cupo más o menos fijo de eventuales, pero en esta ocasión fue preciso incorporar a otros 80 más para suplir la merma en la fuerza laboral por la covid. Gracias a este refuerzo, unido a que los talleres están dimensionados con un ligero excedente de personal, se pudo trabajar conforme estaba planeado. Según anunció la empresa la semana pasada, la fábrica cuenta con piezas suficientes para funcionar a tres turnos los cinco días laborables de esta semana, algo que no se producía desde hacía varios meses debido a los problemas de suministro de microchips.

A lo largo de los últimos días, debido al repunte de casos covid que habían producido una acumulación de varios cientos de partes de baja, había dudas de que Volkswagen Navarra pudiera comenzar a trabajar con normalidad. Ninguna de las fuentes consultadas se atrevía durante el fin se semana a asegurar un arranque de producción a pleno rendimiento debido a la escasez de personal, incógnita que no iba a poder resolverse hasta última hora. La empresa ha endurecido las medidas preventivas para minimizar el riesgo de contagios, sobre todo debido a la facilidad de propagación de la variante ómicron actualmente dominante. Así, se decidió cerrar las duchas y la cantina, anular el autobús interno y obligar el uso de mascarillas FFP2.

Inquietud generalizada entre los empresarios por la oleada de contagios

La Confederación Empresarial de Navarra (CEN) se hacía eco este lunes de la "preocupación generalizada de las empresas por la situación" debido al aumento de las bajas por covid y su repercusión en la actividad económica. Una inquietud que era más evidente entre las compañías que requieren una "mayor presencialidad", sobre todo en el sector industrial y aquellas de servicios en las que el teletrabajo no es una alternativa.

Desde Mutua Navarra informaban de la saturación del sistema informático, razón por la cual no dispondrán de datos actualizados de la situación provocada por las bajas covid hasta mañana. Según los registros de esta organización, en diciembre se notificaron unos 20.000 trabajadores navarros contagiados por covid, cifra que ha puesto jaque no solo a los servicios públicos sanitarios, sino también a todos los sectores económicos. Una avalancha de bajas que, con distinta intensidad, ha llegado a diezmar las plantillas de muchas empresas. Por el momento, no hay signos de que la sexta ola vaya a remitir debido al aumento de los contagios tras las reuniones y celebraciones de Reyes, algo que todavía se está dejando notar.