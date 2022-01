Sector financiero en Navarra: el 2022 visto por los 8 directivos clave

OPTIMISMO ANTE LA LLEGADA DE LOS FONDOS NEXT

La pandemia consolidó el escenario de los bajos tipos de interés y aceleró la transformación en la que se encontraba inmersa el sector motivada por el estrechamiento de los márgenes y la aparición de nuevos competidores digitales. Una tendencia que se mantuvo en 2021. De cara a 2022, las entidades financieras consideran que con la llegada de los Fondos Next Generation su papel será clave para adelantar ayudas y cofinanciar inversiones que contribuyan a avanzar hacia un modelo más sostenible.

1. ¿Cómo ha sido 2021 para su organización y sector? ¿Cómo ha afectado la covid?



2. Perspectivas para 2022. ¿Qué cambios se han introducido en su ámbito?



3. ¿Qué pediría al gobierno nacional y autonómico?

Isabel Moreno, directora territorial Caixabank en Navarra

“La covid nos ha llevado a alcanzar un 71% de clientes digitales”

1 2021 ha estado marcado por la integración de Bankia, la más grande realizada en nuestro sistema financiero, culminada con gran éxito en tiempo récord y que ha convertido a CaixaBank en el mayor banco de España. La covid ha acelerado un proceso de digitalización en el que ya estábamos inmersos y nos ha llevado a alcanzar un porcentaje de clientes digitales del 71%.

2 Las perspectivas son optimistas por la recuperación iniciada en 2021 y la llegada de los Fondos Next Generation. Será fundamental el papel de las entidades financieras para adelantar ayudas y cofinanciar inversiones que permitan amplificar el efecto de los fondos en la economía, y liderar la transición hacia un modelo económico más sostenible.

3 A los gobiernos hay que pedirles que con sus medidas generen confianza, el oxígeno necesario para fomentar la inversión y contribuir al desarrollo económico. Concretamente será clave una gestión transparente y eficaz de los fondos Next Generation para afrontar con éxito las debilidades de la economía española.

Félix Sola, secretario general de Caja Rural de Navarra

“Prevemos seguir creciendo y aumentando la cuota de mercado”

1 2021 ha sido un año de recuperación. A pesar de todas las incertidumbres, la vacunación masiva de la población y el levantamiento paulatino de restricciones, ha mejorado la actividad económica, el empleo y la inversión permitiendo el crecimiento en la inversión crediticia en un entorno de morosidad contenida. Con todo ello, este año lograremos cumplir los principales parámetros objetivados para el ejercicio.

2 Esperamos la continuación de la recuperación económica y del empleo, con crecimientos por encima del mercado de nuestro negocio crediticio y asegurador, y también del asesoramiento en inversiones y gestión de carteras. Ha surgido una nueva incertidumbre (la inflación), pero por ahora parece que está más provocada por las subidas de las materias primas y la energía que por una situación de inflación estructural. Prevemos seguir creciendo e incrementando nuestra cuota de mercado en línea con los ejercicios precedentes.

3 Una política de largo plazo, que concilie el gasto corriente con la necesidad de llevar a cabo inversiones para favorecer la actividad económica, que es la que nutre la recaudación impositiva de la que depende nuestro Estado de bienestar. Una puesta en valor del papel de la empresa, los emprendedores y los actores locales en la generación de un desarrollo sostenible.

Francisco Javier Cortajarena, director Laboral Kutxa en Navarra

“Afrontamos 2022 como un año lleno de oportunidades”

1 Tras un 2020 muy complicado, en el que todas las entidades procuramos realizar importantes provisiones, 2021 ha sido un año mejor, impulsado por las buenas perspectivas de resultados empresariales. En Laboral Kutxa vemos el futuro con optimismo, y estamos en los primeros puestos en todos los indicadores que miden la salud de una entidad financiera.

2 2022 lo vemos como un año lleno de oportunidades. Apalancados en nuestras fortalezas, prevemos intensificar el crédito a particulares y empresas, así como optimizar el asesoramiento en inversiones a nuestros clientes. También estamos muy ilusionados con un nuevo modelo físico de oficina que estamos implantando: muy pronto lo podremos ver en una nueva oficina que abriremos este mes en la Avenida Zaragoza de Pamplona.

3 Pediría cosas muy sencillas, pero que en la práctica vemos que no son fáciles de conseguir: sentido común, honestidad, altura de miras, y compromiso con la sociedad y el territorio. En particular haría hincapié en un aspecto concreto: seamos serios y rigurosos, y no dejemos escapar la oportunidad que nos brindan los fondos europeos Next Generation. Hagámoslo bien esta vez, que nos jugamos nuestro futuro y el de la siguiente generación.

Pablo Cámara Baztán, director de Sonagar

“Todavía no sabemos el alcance económico real de la pandemia”

1 El año 2021 ha sido un año de un trabajo muy intenso para Sonagar, en el que hemos seguido apoyando, en coordinación con el Gobierno de Navarra y las entidades financieras, a las pymes y autónomos navarros, a través de nuevas líneas de financiación por importe de más 43 millones de euros y otorgando periodos de carencia y ampliaciones de plazo a aquellas empresas y autónomos afectados por la covid.

2 Las perspectivas son positivas para Sonagar y para el sector financiero en general, siempre desde una perspectiva muy prudente, ya que todavía no sabemos el alcance real de la pandemia en la economía y por tanto en la sociedad. Se va a proseguir la senda de la digitalización de la compañía, agilizando al máximo los procesos y la capacidad de respuesta a las necesidades de nuestros socios.

3 Que lleguen a acuerdos en las cuestiones básicas que mejoren la calidad de vida y la capacidad de empleabilidad de los ciudadanos, buscando crear las condiciones para que se pueda desarrollar la iniciativa empresarial con facilidad. Aprovechar la importante cuantía de los fondos europeos para transformar nuestro tejido empresarial y hacerlo más competitivo. Reducir la presión fiscal en Navarra para que vuelva a ser una región atractiva e invertir en infraestructuras.

Zenón Vázquez, director general Elkargi Navarra

“La diversificación financiera puede ayudar a la competitividad”

1 Hemos sido activos en la financiación de las empresas navarras, dotándoles de la liquidez que necesitaban a inicios de año e impulsando sus inversiones en el segundo semestre. También hemos dotado de ‘oxígeno’ financiero a pymes y autónomos, ampliando la carencia y los plazos de sus préstamos. Hemos realizado junto con Sodena, el primer evento empresarial de Navarra con “huella de carbono” positiva: con asistencia de 200 empresas, compensando el CO2 generado y que ha servido para ‘reforestar’ Sendaviva.

2 Las empresas nos demandan nuevas soluciones financieras para afrontar este ‘nuevo mundo’ con garantía. Aportamos valor, además de con la financiación, con el asesoramiento económico-financiero. Creemos que las empresas deben analizar la diversificación financiera como herramienta de competitividad.

3 Recientemente, como Elkargi, hemos estado con Manuel de la Rocha, máximo responsable del gobierno de España para los fondos Next Generation. Vemos que se avanza en la concreción y esto es positivo. Como entidad financiera privada, solicitamos a los Gobiernos que impulsen para Navarra y desde la cohesión, la movilización de estos fondos en los proyectos estratégicos, aglutinados en torno a los dos ejes de sostenibilidad y las redes digitales, para fortalecer nuestro tejido empresarial.

Josu Arlabán, consejero delegado de Haltia Capital agencia valores

“Debemos adaptarnos a un entorno competitivo y más especializado”

1 2021 ha sido un año positivo para las carteras que gestionamos en Haltia Capital, después de la brusca caída y recuperación de los mercados producida en 2020 que ha tenido continuidad este año por las expectativas de recuperación económica global.

2 El sector financiero y de servicios de inversión está sufriendo un escenario de transformación derivado de la necesidad de adaptarse a un entorno más competitivo, con mayor especialización en productos y servicios y cambios en los hábitos del consumidor y del ahorrador. Desde nuestro punto de vista supone una oportunidad y estamos preparados para consolidar el crecimiento de nuestra actividad en 2022.

3 Los gobernantes de España y de Navarra tienen la oportunidad y responsabilidad de fomentar la actividad y el crecimiento utilizando para ello el estímulo que supone el plan de recuperación para Europa y los fondos Next Generation aprobados en el último presupuesto a largo plazo de la UE. Esperemos que no perdamos esta oportunidad única de transformación de nuestra economía.

Pilar Irigoien, directora gerente de SODENA

“Necesitamos toda la agilidad posible para liberar los fondos Next”

1 Ha sido un año de recuperación en las empresas de nuestra cartera pero su operativa diaria se ha visto afectada por el comportamiento de precios de aprovisionamiento y logística, costes de suministro de materias primas, etc. Sodena ha realizado apoyos financieros directos y ha ampliado en 30 millones de euros el acuerdo con Elkargi y Sonagar para facilitar financiación a pymes navarras. Hemos hecho público nuestro compromiso con la sostenibilidad y la inversión responsable para aplicar en nuestra actividad diaria. Era el momento de hacer un reconocimiento público a las multinacionales navarras, y además, se ha trabajado en la nueva estrategia de especialización inteligente S4 con el objetivo de situar a la Navarra como referente europeo en desarrollo sostenible.

2 Ante la situación ya comentada deberemos ser ágiles para seguir apoyando financieramente al tejido empresarial navarro. Por otro lado, los fondos europeos y los PERTE pueden convertirse en un balón de oxígeno que ayude a pymes y grandes empresas.

3 Como indicaba antes, toda la agilidad posible para liberar los fondos NGEU que permitan a las empresas recuperarse y continuar siendo competitivas.

Alexandre Pierron Darbonne, socio fundador y CEO Label Investment

“2021 ha sido un año espectacular para el mundo de la inversión”

1 Ha sido un año espectacular para Label Investments. Hemos vendido nuestra participada “The Natural Fruit Company”, el grupo que conformamos en 2019 con la fusión de 3 empresas de cítricos de Valencia y Murcia, a un fondo de inversión británico en julio con unos retornos increíbles. En octubre salió con mucho éxito en la bolsa de Nueva York nuestra participada dedicada al diseño y producción de cargadores inteligentes para coches eléctricos “WallBox”.

2 El año 2021 ha sido un año espectacular para el mundo de la inversión, con un récord de operaciones corporativas y récord de valoraciones de empresas como si no hubiera habido covid, algo que no es normal. La covid ha generado una profunda crisis en muchos sectores, si bien es cierto que ha acelerado y beneficiado a otros. Vamos a ser muy cautos en 2022: entramos en una zona totalmente desconocida de dinero (muy) barato e inflación (muy) alta. Un cóctel explosivo.

3 Poco pueden hacer los gobiernos nacionales y regionales para incidir en las políticas monetarias expansivas que han generado esa tan grande alegría en 2021 en los mercados financieros, pero sí mucho para preparar el futuro incierto que se avecina. Pueden empezar a equilibrar sus cuentas para que no les pille la subida de tipos de interés con déficit altos y deuda disparada.