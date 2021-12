Etiquetas en el pollo del súper que se leen con el móvil

Grupo AN ha colaborado con Eroski para lanzar al mercado las primeras etiquetas inteligentes en sus productos avícolas. Acercando a estas etiquetas su dispositivo móvil, los consumidores acceden a gran cantidad de información sobre el origen de los alimentos que adquieren, lo que contribuye además al compromiso de transparencia que ambas entidades, Eroski y el Grupo AN, tienen con el consumidor. Las etiquetas inteligentes se van a implantar en envases de Pollo Campero Eroski Natur, producido por el Grupo AN. La cooperativa agroalimentariaha colaborado conpara lanzar al mercado las. Acercando a estas etiquetas su dispositivo móvil, los consumidores acceden a, lo que contribuye además al compromiso deque ambas entidades, Eroski y el Grupo AN, tienen con el consumidor. Las etiquetas inteligentes se van a implantar en envases de, producido por el Grupo AN.

El consumidor únicamente necesita acercar su teléfono móvil con el NFC activado para obtener una completa información relacionada con el producto adquirido: así, pueden conocer las granjas donde los animales se han criado, acceder a información sobre bienestar animal, disponer de recomendaciones de recetas e incluso disfrutar de un vídeo de realidad virtual en el que se explican las diferentes maneras de crianza de las aves, además de tener acceso a una encuesta para dar a conocer su opinión.

Las etiquetas inteligentes incorporan la tecnología más fiable del mercado, puesto que incluyen un chip único que ha tenido que ser preactivado individualmente, lo que garantiza la autenticidad de la información e imposibilita su duplicidad, a diferencia de otros soportes como los códigos QR.

Esta iniciativa está enmarcada en el proyecto europeo 'Increasing consumer trust and support for the food supply chain and for food companies' impulsado por EIT Food, la división de alimentación del Instituto Europeo para la Innovación y la Tecnología. El Grupo AN participa en este proyecto encaminado a reforzar la confianza de los consumidores en el sector agroalimentario, junto con otros socios como CSIC, las universidades de Helsinki, Turín, Varsovia, Reading y la Autónoma de Madrid, centros tecnológicos como Azti, Technion y VTT, empresas como Strauss, Pepsico, DouxMatok, Eufic, Sodexo y organizaciones como Eufic.