Todos los caminos conducen... a Cascante

pasado como ciudad romana. Un título que todavía hoy luce en su escudo como muestra de la importancia que este municipio ribero da a sus raíces históricas. Pero lejos de quedar anclada en el pasado, la ciudad de Cascante, con sus casi 4.000 habitantes, mira al futuro sabedora de que cuenta con valores suficientes como para labrar un gran porvenir. Cascante siempre se ha mostrado orgullosa de su.

Así, y como ese dicho popular que reza que ‘todos los caminos conducen a Roma’, parece que ahora también esos caminos, los del desarrollo socioeconómico, también convergen en Cascante.

Esta declaración de principios se puso sobre la mesa este jueves durante la celebración de la décima edición del programa ‘Impulsar Navarra’. Una iniciativa promovida por Diario de Navarra y Brandok Comunicación que, en su gira por la Comunidad foral, busca poner en valor y dar voz a las empresas, entidades, comercios y personas que están protagonizando la recuperación de Navarra tras el golpe que ha supuesto la todavía presente pandemia de coronavirus.

La jornada en Cascante, que se desarrolló en el centro cultural Avenida, contó con el patrocinio del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y Laboral Kutxa, además de la colaboración de Correos y del Ayuntamiento de Cascante.

El acto fue presentado por Belén Galindo, responsable de Comunicación del Grupo La Información -editor de Diario de Navarra-; y Leyre Mateos.

Entre los asistentes se encontró el director general del Grupo La Información, José Manuel Erro Miranda.

SUELOS INDUSTRIAL Y RENOVABLES

La apertura del programa contó con la participación del alcalde de Cascante, Alberto Añón (NA+), quien señaló dos de los proyectos ‘clave’ en el diseño de ese futuro de la ciudad.

Uno de esos proyectos es la necesidad de dotar a Cascante de mayor suelo industrial público para la implantación de empresas a través de un convenio con Nasuvinsa. “No quiero grandes empresas, sino que se pueda asentar aquí pequeña industria , sobre todo vehiculada al sector alimentario. Y, por supuesto, que todo aquel que quiera venir aquí pueda tener la oportunidad de instalarse”, indicó el primer edil.

La segunda línea de desarrollo que Añón destacó fue la próxima instalación en Cascante de tres proyectos eólicos y uno fotovoltaico, “que potenciarán nuestra sensibilidad medioambiental a través de este tipo de energías limpias y dotarán a la ciudad de un nuevo recurso económico”.

Durante su intervención, Añón se emocionó al recordar a las víctimas de la pandemia, a la vez que se mostró “muy orgulloso de ser alcalde de Cascante, una ciudad cuyos vecinos han demostrado toda su solidaridad en estos momentos tan duros que hemos vivido”.

En la apertura de la jornada también participaron el director general de Cultura del Gobierno de Navarra, Ignacio Apezteguía; y Eduardo Elizalde, director de Zona Norte de Laboral Kutxa. Ambos se mostraron satisfechos de poder participar en esta iniciativa de Diario de Navarra, “en este momento histórico de salida de la pandemia”. En este sentido, Apezteguía señaló lo “oportuna que ha sido esta gira de ‘Impulsar Navarra’, ya que es así como se hace Navarra, conociendo cada una de las realidades de nuestro territorio y dando voz a cada uno de nuestros pueblos”.

El programa 'Impulsar Navarra' de este jueves en Cascante, que se puede volver a ver en la página www.diariodenavarra.es, concluyó con la actuación de los joteros Julio Sánchez y Rosa Dúcar, con Lourdes Díaz a la guitarra.

Esta primera edición de la gira ‘Impulsar Navarra’ concluirá el jueves 21 de octubre en la localidad de Zizur.

La cultura como gran motor socioeconómico

“La cultura debe ser un elemento principal de impulso para Navarra. Y Cascante es un ejemplo de ello”. Así lo apuntó el director general de Cultura, Ignacio Apezteguía, quien participó en la primera mesa redonda del programa ‘Impulsar Navarra’ celebrado este jueves en Cascante, que sirvió para analizar las potencialidades de esta ciudad ribera en aspectos culturales como el arqueológico, musical y cinematográfico.

A la citada mesa acudió la arqueóloga cascantina Marta Gómara, quien puso de manifiesto la necesidad de coordinar los distintos recursos arqueológicos y patrimoniales de la Ribera “para crear microrredes y sistemas de gestión desde lo local para llegar a lo global, y que nos lleven al desarrollo socioeconómico de la comarca”.

LA FUERZA DE LA MÚSICA

El sector musical estuvo representado por Anselmo Pinilla, promotor del Festival Estaciones Sonoras; y Mario Cornago, responsable de Burcor Producciones.

Pinilla destacó cómo, durante un año como el actual, tan condicionado por la pandemia, el Festival Estaciones Sonoras ha logrado atraer a Cascante a 7.000 personas “que han disfrutado del maridaje musical, cultural, patrimonial y gastronómico que se ha convertido en una marca de Cascante”.

Por su parte, Cornago destacó, pese a todo lo negativo que ha dejado la pandemia, que “gracias a ella la industria musical se está uniendo para remar en la misma dirección, junto al apoyo del Gobierno foral y otras administraciones”.

Finalmente, el director de cine tudelano Julio Mazarico indicó que “la Ribera es una localización que da mucho juego como plató audiovisual”, y destacó la cultura cinéfila que existe en Cascante, además de resaltar “el tejido asociativo que tiene esta ciudad y que sirve de impulso a la cultura”.

Industria, turismo y comercio, ejes para el desarrollo

Industria, comercio y turismo son, sin duda, ejes del desarrollo económico. ‘Impulsar Navarra’ reunió ayer en una mesa redonda a tres ejemplos de estos ámbitos de Cascante. Mario Falcón, gerente de la empresa Mobeduc, Paco Irízar, propietario de Rural Suite, y el comerciante David Jiménez plantearon sus experiencias en este ámbito, acompañados de Manuel Romeo, director de Laboral Kutxa en la zona de Tudela y la Ribera. “La economía creo que es la mejor ayuda social que existe. La actividad económica genera riqueza, y si son empresas pequeñas enraizadas, que son mayoría en la Ribera, mejor, porque no se deslocalizan y soportan mejor la crisis”, dijo Romeo.

Jiménez reconoció que, con la pandemia, los comerciantes “hemos vivido momentos muy complicados y complejos”. “Mantener un pequeño comercio conllevaba un auténtico quebradero de cabeza”, dijo. Consideró que el asociacionismo en Cascante “es un ejemplo, pero también una asignatura pendiente a nivel comercial”. A modo de reflexión, dijo que “quizás pecamos de individualismo “, y consideró que “tiene que haber alguien que lidere” la iniciativa de crear la asociación.

El gerente de Mobeduc, dedicada a crear mobiliario escolar que exporta a varios países de Europa, dijo que “somos una empresa familiar pequeña, que nos hemos tenido que reinventar”. “Tenemos productos estándar, pero invertimos en tecnología y hacemos mucho producto a medida. Nuestro emblema es ‘Sabemos que te gusta lo diferente”, señaló. Añadió que, tras Mobeduc, crearon una nueva marca, Mobekip, de diseño y fabricación de muebles, “que estamos potenciando y con la que tenemos responsabilidad social”, apoyando al deporte y otros eventos de Cascante, etc. “Además, con los patrocinios nos han salido otras oportunidades de negocio”, dijo, al tiempo que añadió: “Inviertes un poco en tecnología y mantienes ese punto de diversificación que hace tener un poco de estabilidad. Si no es muy complicado”.

Irízar dijo ver el futuro con optimismo. “La pandemia pertenece al pasado. Estamos en un momento de final de ciclo. Nos vamos a volver a reinventar con vehículos eléctricos para hacer nuevas rutas turísticas, etc”. Consideró que los gustos del turista que visita la zona varía mucho, “pero en primavera, el 80% es visitante francés que viene a ver Bardenas”. Añadió que, no obstante, luego, por ejemplo, come en Cascante, “y consigues que quede más dinero”. Abogó por aprovechar el atractivo natural y crear un producto en torno a ello.

Nacho Gómara chef de verduarte

Recién llegado de Madrid, donde ha participado en la Semana de la Verdura Navarra de Invierno promovida por el Gobierno foral, el chef del restaurante pamplonés Verduarte, Nacho Gómara, no se quiso perder ‘Impulsar Navarra’ en Cascante, su localidad natal. Gómara, al que Belén Galindo calificó como embajador de la verdura de Cascante y la Ribera, no dudó al afirmar que “las mejores verduras son las del huerto de mi padre”.

Explicó, mientras se proyectaba un vídeo sobre la citada Semana de la Verdura, que en este ciclo ha cocinado en Platea Madrid, un escenario que, según expuso, “es como la catedral de la gastronomía nacional” y al que llevó para cocinar la mayor parte de los productos -verduras, pan, aceite, etc.- de Cascante.

Reconoció que en la época en la que trabajaba en Akelarre, con 3 estrellas Michelín, “cuando llegaba a casa y me ponía un plato de borraja con patata alucinaba”. “Entiendo que los platos deben tener energía, que la tienen cuando mi padre corta la verdura del huerto, mi madre la pone y yo me la como. Eso intento transmitir a mis clientes, porque hay una energía que no se ve y que está ahí presente” señaló.

Por otra parte, consideró que “la suerte pasa, hay que saber cogerla”, y añadió que “estoy expectante siempre a todo lo que veo, y veo muchas cosas”.

El alcalde, Alberto Añón, dijo que Gómara “simboliza a nuestros nuevos jóvenes, llenos de talento”. “Nacho es un genio, es uno de los Messi o Cristiano Ronaldo que tenemos. Está siempre dispuesto a apoyar en lo que se haga y, además, es una gran persona”, añadió. “Yo digo que es el mejor alcalde del mundo”, respondió sonriente Gómara a las palabras de alabanza de Añón.

Una ganadería con el relevo generacional asegurado

Elisa y Andrés Planillo Navarro, de 13 y 11 años, respectivamente, son ejemplo del relevo generacional en un oficio como el de ganadero. Y es que ambos no dudaron en responder a Belén Galindo que les gustaría seguir con el negocio familiar, la ganadería cascantina de su padre, Andrés Planillo Torres, cuyas vacas lecheras han recibido no pocos premios en concursos nacionales, y también internacionales, de la raza Frisona. “Acompañamos a papá a concursos. Es muy emocionante y te lo pasas bien preparando a las vacas”, señaló Elisa. Su hermano Andrés, quien además de seguir con el negocio familiar también dijo que le gusta el fútbol, y es del Aluvión, señaló que suelen ir por las tardes a la granja familiar a ver a las vacas ya que “les acabas cogiendo mucho cariño”, añadió.

Esta ganadería es uno de los reflejos de la actividad económica de Cascante, que también puede presumir de entidades sociales. Es el caso de la Asociación Vicus cuyo “alma”, como señaló David Jiménez, uno de sus fundadores, es la Semana Romana que anualmente promueve. Un ciclo que tuvo su inicio con una semana en el mes de junio, “y que ahora prácticamente ocupa todo el verano, con ponencias de nivel académico altísimo, talleres, teatro relacionado con nuestro patrimonio arqueológico, etc”. “Contribuye al desarrollo económico y social de Cascante”, dijo.

Radio Cierzo también es otra asociación fundada por 5 amigos que, como apuntó su presidente, Joseba Guardia, “ayuda” a la dinamización socioeconómica de Cascante. “Fue el punto de partida del festival Estaciones Sonoras, y seguimos emitiendo”, señaló.