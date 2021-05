Incertidumbre en el sector navarro del Rioja ante la DO Viñedos de Álava

Actualizada 02/05/2021 a las 06:00

El Gobierno vasco ha solicitado ante la Comisión Europea la creación de una DOP (Denominación de Origen Protegida Viñedos de Álava) que incluye a 15 localidades alavesas que ya pertenecen a la DOCa (Denominación de Origen Calificada Rioja). La iniciativa, presentada en 2020 por el PNV y que pasó el filtro de la Mesa del Congreso en septiembre, antes de llegar a Bruselas, está levantando ampollas tanto en el Consejo Regulador de La Rioja como en muchos de los bodegueros y agricultores navarros, que creen que la propuesta tiene tintes políticos y que carece de una demanda real de los productores, además de pretender beneficiarse del paraguas de una DO consolidada y con prestigio internacional .

La DOCa Rioja tiene carácter suprautonómico al integrar tres Comunidades Autónomas: La Rioja, Navarra y País Vasco. Dentro de la denominación existen tres zonas productivas: Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Oriental, a la que pertenecen ocho localidades navarras inscritas en el Consejo Regulador. El Gobierno de La Rioja se ha posicionado en contra de la DO Viñedos de Álava por considerar que coincide con una zona ya existente. En el Parlamento foral, Miguel Bujanda ( NA+ ) ha presentado una moción en términos similares, que se defenderá los próximos días, con el objetivo de que el Ejecutivo navarro se oponga a la iniciativa.

DISPARATE

Luis Manuel Cárcar García es el gerente de Bodegas Bagordi, una empresa familiar situada en Andosilla que produce vinos ecológicos -entre 250.000 y 300.000 litros al año- en 65 h de viñas inscritas en la DOCa Rioja. “Pertenecemos a un territorio diferenciado, a una marca colectiva que se ha hecho con mucho esfuerzo y una DOP Viñedos de Álava nos parece un disparate. Considero que tratan aprovecharse del tirón del Rioja. Como bodega, no me aventuraría a algo semejante aunque las condiciones políticas fuesen similares. Dudo mucho que salga a delante, ni que cuente con los apoyos suficientes entre los productores y elaboradores”.

Ramón Llorens García, gerente de Biurko Gorri, una bodega familiar de Bargota que produce unos 200.000 litros al año en 40 ha limítrofes con los viñedos alaveses, asegura que no debe politizarse una propuesta que afecta al producto. La DOCa es muy grande y no sería perjudicial que se fragmentase en más subzonas. Sería lógico para potenciar los diferentes tipos de vino y la identidad propia, que es fundamental. Si la nueva DOP está bien tipificada, no debería haber problemas”.

José Luis Lapuente director general del consejo regulador de la DoCa Rioja: “Una copia no va a superar al original”

Si Bruselas aprueba la nueva DOP Viñedos de Álava, cuestiones como los derechos de arranque de las viñas, el control y la gestión y la certificación del vino pasaría al Gobierno Vasco, un aspecto que está generando incertidumbre en el sector. José Luis Lapuente , director general del Consejo Regulador del Rioja, explicó que la denominación ha iniciado ya una hoja de ruta contra la iniciativa del Gobierno Vasco.



¿Cuales son los pasos a seguir?

En primer lugar, se tendrá que resolver el recurso de alzada que hemos presentado. Si el Gobierno Vasco no atiende a razones y termina con este sinsentido, iremos al Contencioso. De todas maneras al final es algo que no se resuelve en España sino en Bruselas. En último término será la Comisión Europea la que juzgue si es algo nuevo o si es una fotocopia que no tiene razón de ser, porque la copia nunca va a superar al original.



Las asociaciones de Rioja Alavesa indican que se defendería mejor a las bodegas familiares., más numerosas en la zona

No es una cuestión de modelos, ni debería ser de injerencias políticas, ni de fronteras administrativas. Se trata de cuál es la propuesta ganadora y cual es la que no. Y ahí debería terminar la discusión. Lo demás perjudica y confunde al consumidor , es aprovecharse de una reputación y se desvía del objetivo que, en definitiva, consiste en hacer negocio. No aceptaremos una superposición.

Doca Rioja



1 Municipios productivos. 144 pertenecientes a tres comunidades autonómicas: La Rioja, Navarra y Pais Vasco. Del total, ocho pertenecen a Navarra: Aras, Andosilla, Azagra, Bargota, Mendavia, San Adrián , Sartaguda y Viana. Existen tres subzonas: Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Oriental, que es a la que pertenecen los municipios navarros.



2 Viticultores. 16.686, entre cooperativistas y no asociados De ellos, 1.260 titulares de viñedos son navarros.



3 Número de bodegas. 574, de las que 19 son navarras.



4 Hectáreas. 65.726 ha, de las que 7.261 ha se encuentran en Navarra



5 Presupuesto para 2021. 16,5 millones de euros.