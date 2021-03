Las vacantes de empleo de Navarra crecen un 17% en febrero

Actualizada 11/03/2021 a las 14:27

InfoJobs registró el pasado mes de febrero un ligero incremento en el volumen de vacantes, con un total de 1.446 puestos ofertados para trabajar en Navarra, un 17% más que en enero (1.236). En febrero de 2020 se publicaron 1.952 vacantes, registrando una variación interanual negativa (-26%).

El crecimiento en el volumen de vacantes de InfoJobs puede estar vinculado con el aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social, alcanzando los 18,85 millones el mes de febrero. Si bien estos datos resultan positivos, es cierto que la recuperación económica está siendo desigual según los sectores.

En este sentido, la demanda de expertos con formación y experiencia en el campo de las STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, por sus siglas en inglés) está creciendo. Las necesidades de las organizaciones para digitalizar sus procesos, integrar las nuevas tecnologías y herramientas, así como pivotar hacia el comercio electrónico impulsan las contrataciones en este sector. Precisamente, se prevé que hasta un 37% de las empresas incorpore especialistas digitales a su plantilla, un porcentaje que aumenta hasta el 60% en las previsiones a los dos próximos años, según datos de InfoJobs. Asimismo, la evolución de la pandemia sigue requiriendo profesionales del mundo de la salud para hacer frente a las nuevas cepas del virus, la elevada demanda en la atención primaria y el plan de vacunación establecido por el Gobierno.

No obstante, cabe mencionar que la radiografía que facilita el Ministerio de Trabajo con los datos del SEPE no muestra una recuperación temprana de la economía. Hemos superado los 4 millones de personas paradas registradas, rozamos los 900.000 asalariados en ERTE, y hemos descendido en 400.000 afiliados en relación al mismo periodo del año anterior (en este último caso, hemos registrado las peores cifras durante los últimos cuatro meses). En este sentido, resaltamos que febrero es un mes tradicionalmente caracterizado por descensos de afiliación debido al fin de los contratos temporales de la campaña de consumo, por lo que también se ven afectados la logística y la atención al cliente. Además, las restricciones a la actividad económica impuestas para intentar controlar la pandemia de la COVID no aflojan y, sectores como la hostelería y el comercio siguen viéndose profundamente afectados.

Las categorías Administración de empresas, Comercial y ventas, Ingenieros y técnicos, y Profesiones, artes y oficios representan la mitad de las ofertas de empleo

Las categorías Administración de empresas, con el 13,5% del total, Comercial y ventas, con el 13%, Ingenieros y técnicos (12%), y Profesiones, artes y oficios (11,5%) son las categorías que más vacantes canalizan en Navarra a través de InfoJobs. En general, aumenta el número de puestos ofertados en la mayoría de categorías profesionales con respecto al mes anterior, pero caen significativamente (de media un 26%) si comparamos estos datos con los de febrero de 2020, cuando aún no había estallado la crisis sanitaria.

Analizando los sectores que peor se comportan, observamos que Atención a clientes es la categoría que más cae. Este sector desciende un 44% respecto al mes anterior. Le siguen Marketing y comunicación, (-36% respecto a enero), e Inmobiliario y construcción que cae un 13% respecto a enero de 2021.

La categoría que mejor se comporta es Administración de empresas con 195 puestos (que triplica el volumen). Le siguen Calidad, producción e I+D que, con 128 vacantes duplica su volumen, e Ingenieros y técnicos, con 173 vacantes (+65%).

#LosProfesionalesMásDemandados en Navarra en febrero

En este mes de febrero, los puestos más demandados en InfoJobs han sido el de representante comercial, empleado/a de oficina y vendedor/a. Además, aparece en lista de nuevo el puesto de desarrollador/a de software debido principalmente a la transición hacia el mundo digital.

A nivel nacional, el promedio de candidatos inscritos por puesto de trabajo ofertados este mes de febrero ha sido de 8,6. En el mismo periodo del año anterior fue de 6,5.

En Navarra, el 36% de las vacantes ofrecían contrato de duración determinada y el 26% contrato indefinido

Entre las vacantes registradas en InfoJobs, se publicaron un total de 521 puestos de trabajo que ofrecían contratación de duración determinada, representando el 36% de las vacantes que informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, las vacantes con contrato de duración indefinida -372 vacantes-, representaban el pasado mes el 26% de las vacantes de la plataforma.

En febrero, en lo que respecta al tipo de jornada a realizar, predominaron las vacantes que ofrecían jornada a tiempo completo, representando el 81% del total. El 7% de los puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.

Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia concentran casi el 68% de los empleos en España

Las comunidades autónomas que más empleo han generado en febrero son Madrid, concentrando el 26% del total de vacantes, seguida de Cataluña, que representa el 22% del total, Andalucía y Valencia (9%). En concreto, InfoJobs recogía un total de 33.278 vacantes para trabajar en la Comunidad de Madrid, que ha aumentado un 2% respecto al mes anterior. Por su parte Cataluña, que registra 27.752 puestos vacantes, ha aumentado un 16%. A éstas les sigue Andalucía y Valencia con 10.949 vacantes. Ambas se mantienen en volúmenes similares.

