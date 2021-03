Batalla entre las autonomías por la instalación de la fábrica de baterías en España

Actualizada 09/03/2021 a las 09:49

"Cerca" de Martorell. Cuando la ministra Reyes Maroto adelantó el pasado jueves el acuerdo para la constitución de un consorcio público-privado con Volkswagen e Iberdrola para construir una fábrica de baterías en España, la primera pregunta que se planteó fue obvia: ¿dónde? Al hablar la ministra Maroto de "cerca" se dio por descontado que sería "cerca" de Martorell, algo que ella mismo matizó luego al explicar que "cerca" significaba en España. El Gobierno quiere que toda la cadena de valor de las baterías eléctricas, desde la extracción del mineral hasta su montaje y posterior instalación en vehículos eléctricos, se realice en España. Y la fábrica de baterías es una instalación clave para el futuro de la industria del automóvil en España.



El primer obstáculo, sin embargo, lo puso el viernes el alcalde socialista de Cáceres. "Esa fábrica de baterías no se va a nutrir con litio de la Sierra de la Mosca porque no vamos a permitir que haya una explotación minera que condicione y sacrifique el futuro de una ciudad extremeña, nuevamente, por el desarrollo industrial de otras zonas del país", aseguró. Las entrañas extremeñas atesoran al menos dos yacimientos de este metal, considerado el nuevo "oro blanco", cuya extracción es indispensable si Europa quiere acabar con la dependencia que sufre actualmente de Chile y de Asia.



Son muchas las comunidades autónomas que aspiran a tener una "gigafactoría", que tiene el potencial de crear cientos de empleos y asegurar otros tantos en las plantas automovilísticas cercanas a su ubicación. En primer lugar, la propia Cataluña, donde los terrenos que dejará libres Nissan a final de año son obvios candidatos.



El Gobierno de Aragón también ha desplegado su particular campaña de presión; entre sus ventajas la potente industria de automóvil liderada por la fábrica de Opel en Figueruelas. "Aragón tiene méritos, trayectoria y títulos suficientes para acoger esa fábrica", asegura el presidente regional, el socialista Javier Lambán. Dice que la propia ministra se lo ha reconocido en una conversación telefónica el viernes: "Me ha dicho que no hay una decisión tomada y que Aragón mantiene las opciones".



En Galicia, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó en cuestión de horas al anuncio del Gobierno, que tildó de "sorprendente" al producirse antes de resolverse el proceso de selección de iniciativas. Escoció de forma especial porque la Xunta está "trabajando en una candidatura del sector de la automoción", con una inversión de más de 1.000 millones a través de la planta de PSA Peugeot Citröen en Vigo y de la industria auxiliar.



Mientras, la vicepresidenta de la Comunidad valenciana, Mónica Oltra, también ha exigido un "trato igualitario". La Generalitat trabaja en su propia instalación, incentivando la denominada Alianza Valenciana de la Batería, que la ministra de Transición Ecológica respaldó la semana pasada.