Volkswagen adelantará el lanzamiento del coche eléctrico, sin concretar dónde se producirá

Actualizada 05/03/2021 a las 13:11

El consejero delegado de la marca Volkswagen, Ralf Brandstätter, ha anunciado que la compañía alemana planea adelantar el lanzamiento de un coche eléctrico pequeño para 2025, y no en 2027 como se preveía hasta la fecha, pero no ha querido asegurar si se producirá o no en España: "Hay diferentes escenarios".

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa 'online' llevada a cabo por la firma, en la que ha indicado que Volkswagen pretende acelerar el lanzamiento de modelos eléctricos de los segmentos más pequeños hacia 2025, que son aquellos que se producen en España, como el Polo o el T-Cross, que se ensamblan en Pamplona.

Sobre si se fabricará en España, Brandstätter ha indicado que, "por el momento", la firma está considerando lanzar antes este nuevo vehículo 'cero emisiones', que estará por debajo del segmento del ID.3, y ha indicado que un precio de 20.000 euros es "atractivo".

"La transformación se acelerará. No se está diciendo dónde se producirá el pequeño Volkswagen eléctrico. Hay diferentes escenarios", ha sentenciado el consejero delegado de la marca alemana.

Este anuncio llega apenas un día después de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, diese a conocer que el Gobierno va a crear un consorcio público-privado con Seat, Volkswagen e Iberdrola, abierto a otros socios, para montar la primera fábrica de baterías en España, que estará situada en las inmediaciones de la planta del grupo Volkswagen en Martorell (Barcelona).

Todo ello en un contexto en el que Volkswagen está acelerando su transformación hasta convertirse en un proveedor de movilidad impulsada por software. Así se desprende de su estrategia 'Accelerate', que preparará a la empresa para los profundos cambios que vivirá el sector automovilísticos con la llegada de la digitalización.

VENTAS DE ELÉCTRICOS EN EUROPA

Volkswagen prevé que el 70% de los vehículos que venda en Europa en 2030 sea totalmente eléctrico, mientras que el 50% de sus matriculaciones en China y en Estados Unidos para esa fecha también será 'cero emisiones'. Brandstätter ha asegurado que entre los objetivos de la compañía también se encuentra el de hacer que la movilidad autónoma esté disponible para muchas personas antes del final de la década actual.

"La movilidad eléctrica fue solo el comienzo. La verdadera disrupción aún está por llegar. Con nuestra estrategia aceleraremos hacia el futuro digital. En los próximos años, cambiaremos Volkswagen como nunca antes", ha apostillado Brandstätter.

La marca pretende ahora transformarse para convertirse en la firma "más atractiva para la movilidad sostenible". Según Volkswagen, los grandes volúmenes de ventas de la empresa permitirán las economías de escala necesarias para el software, por lo que la integración de la digitalización en los vehículos se convertirá en una de sus competencias centrales.

ACTUALIZACIONES INALÁMBRICAS

Uno de sus objetivos es proporcionar actualizaciones inalámbricas a sus modelos cada 12 semanas a partir del próximo verano, lo que permitirá que sus automóviles estén siempre actualizados durante todo su ciclo de vida y se mejore con nuevas funciones.

Al convertir el vehículo en un producto basado en software, Volkswagen tiene como objetivo generar ingresos adicionales durante la vida útil del modelo a través de servicios de carga y funciones basadas en la digitalización.

Para todo ello, Volkswagen destinará alrededor de 16.000 millones de euros en invertir en las tendencias de movilidad eléctrica, hibridación y digitalización hasta 2025, casi un 50% más de lo que planeaba hasta la fecha. La empresa espera aumentar su eficiencia y conseguir un 6% de margen operativo para 2023.

Aun así, Volkswagen ha destacado que todos sus modelos de combustión actuales tendrán todavía un nuevo sucesor. "Todavía necesitaremos motores de combustión durante un tiempo, pero deberían ser lo más eficientes posible, por lo que la próxima generación de nuestros productos principales, todos los cuales son modelos mundiales, también estarán equipados con la última generación de tecnología híbrida enchufable, con una autonomía eléctrica de hasta 100 kilómetros", ha indicado.

Entre otras cosas, Volkswagen ha anunciado que pretende recortar sus costes fijos un 5% antes de 2023, aumentar la productividad de sus fábricas un 5% y optimizar los costes de materiales en un 7%.