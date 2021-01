“La comunicación interna debe formar parte de las empresas”

Actualizada 28/01/2021 a las 10:36

Hoy se ha celebrado en formato virtual la tercera edición del Foro ‘Comversaciones Más Cerca’ promovido por Brandok Comunicación con la colaboración de Caja Rural de Navarra. Esta nueva edición ha puesto el foco en la importancia de la comunicación interna como elemento de valor en las organizaciones. Este tercer Foro ha contado con la participación de dos expertos en la materia: Jesús Zorrilla, gerente de Relaciones Externas y Comunicación de Volkswagen Navarra, Grupo Volkswagen es el segundo fabricante del mundo de automóviles para el que la fábrica de Landaben empleaba en 2019 a más de 5.000 personas que produjeron 320.523 coches (uno cada 55 segundos); y Jon Ángulo, gerente de Hidro Rubber, compañía de Lesaka con 33 años de trayectoria dedicada a la fabricación de piezas de caucho, especialmente para tanques de combustible de vehículos en la que trabajan más de 80 persona.

Este Tercer Foro ha contado con una gran representación de distintas empresas de Navarra como invitadas: Miguel Ángel Barón, responsable de Comunicación de MTorres; Santiago Osés, director de la planta de Rockwool en Caparroso; Esther Terrado, Asistente del director de planta y coordinadora de comunicación local de Rockwool; Pedro Mendarozketa, General Manager de Smurfit Kappa Sangüesa; Natalia Oliver, directora de Marketing y Comunicación de Grupo Enhol; Elena Chueca, Directora de RRHH de Grupo Enhol; Irune Mayayo, Responsable de RRHH de Bildu Lan; Javier Inglán, Director de Recursos Humanos de Magnesitas Navarras; Patxi Esparza, Director gerente de Unsain Grupo y presidente de Adefan; Natalia Fraguas, Product Manager y Trade Marketing Grupo IAN; Asun García, Técnica de RRHH de Grupo IAN; Alex Uriarte, director de RRHH de IED Electronics y presidente de AEDIPE Navarra – La Rioja; Javier Olloqui, director de RRHH de Geoalcali.

En el mundo hiperdigitalizado en el que vivimos, no cabe duda de la importancia del papel de las personas como motor indispensable en el éxito de las empresas. La tercera edición de ‘Comversaciones Más Cerca’, ha contado como hilo conductor con el ejemplo de Volkswagen Navarra e Hidro Rubber como empresas expertas en el manejo de las buenas prácticas en materia de comunicación interna para fomentar el compromiso de los trabajadores.

Si en algo han coincidido ambos invitados, ha sido en recalcar la importancia que tiene la comunicación interna en el plan estratégico de sus empresas. En ambas compañías lo tienen claro y consideran que no puede tratarse de una serie de acciones puntuales si no que deben formar parte del modelo y estructura organizativa de las organizaciones. Según comentaba Jon Angulo, gerente de Hidro Rubber “es necesario que los trabajadores entiendan los porqués, los cómos de una empresa y que sea un proyecto compartido”. Jesús Zorrilla, gerente de Relaciones Externas y Comunicación de Volkswagen Navarra, aportaba que, “hay que impulsar la comunicación como parte intrínseca del proyecto y no como búsqueda inmediata de rentabilidad”.

Comunicación interna: planificar, ejecutar, medir y seguir ejecutando

Durante el Foro se ha ahondado en la idea de que tener una estrategia sólida de comunicación interna es un elemento clave para generar compromiso y sentimiento de pertenencia en la plantilla de una empresa. Ambas compañías han señalado que cuentan con un plan de comunicación interna con distintas herramientas para conducir la información de manera programada a sus trabajadores. Ya sea a través de una aplicación, como en el caso de Volkswagen Navarra (materia en la que además fueron pioneros y sirvieron de ejemplo para Grupo Volkswagen), un grupo activo de Whatsapp, vídeos, reuniones periódicas, despachos abiertos, entre otras.

Pero cada empresa y cada circunstancia tienen casuísticas diferentes. Como afirmaba Jon Angulo, “hay que creérselo y para ello tiene que venir de dentro. La comunicación interna es una evolución, se construye de manera diferente en función de dónde estés y lo que hayas construido anteriormente.”

El mundo de la digitalización también ha generado cierta obsesión por la medición y la analítica en cualquier acción de comunicación. Jesús Zorrilla afirmaba que, “todo lo que se puede medir, se debe medir pero es un proceso más grande. Hay que ir paso a paso e ir preguntando a los empleados, pero lo primordial es que tú –la empresa- crea y apueste por la comunicación a largo plazo.” Jon Angulo, coincidía en lo que comentaba su homólogo de Volkswagen Navarra: “más allá de los resultados, implica una comunicación constante, las empresas no pueden esperar a que pase algo para informar y mucho menos, no hacerlo.”

Tras la primera ola de la pandemia de coronavirus que modificó todo lo que conocíamos, ambas compañías fortalecieron sus programas de comunicación interna. La prioridad se centró en mantener a las plantillas tranquilas y generar confianza y seguridad hacia la compañía. Así, ambos equipos tuvieron que reinventarse y crear nuevos procedimientos de comunicación. En definitiva, mantener a los equipos cohesionados e informados con transparencia y tranquilidad.

El futuro de la comunicación: digitalización vs personasLas compañías se enfrentan a nuevos retos en materia de comunicación. La revolución tecnológica derivada del uso de internet y las nuevas tecnologías han modificado nuestras formas de comunicación: cada vez estamos más acelerados y acostumbrados a la inmediatez. Jon Angulo se refería a una tendencia en comunicación síncrona en la que esperamos una respuesta inmediata versus la comunicación tradicional o asíncrona en la que hasta hace poco tiempo tenías que esperar para recibir una respuesta a través de una carta o correo electrónico.

Otro de los retos que las empresas tienen por delante en este momento es compaginar la comunicación digital con la comunicación personal. Hay determinados asuntos que no pueden ser tratados a través de una plataforma, el factor personal seguirá siendo determinante. Además, se trata de encontrar la bidireccionalidad, hay que buscar una comunicación en dos sentidos. En resumen: bidireccionalidad e individualización sin perder de vista el factor humano.