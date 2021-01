SKF Tudela contará con una planta de tratamiento de aceite industrial

Actualizada 27/01/2021 a las 06:00

SKF Tudela, especializada en rodamientos para el sector de automoción, va a invertir 3 millones de euros en la puesta en marcha de una planta de tratamiento de aceite industrial con capacidad de procesar entre 6.000 y 8.000 toneladas al año de aceite, procedente de otras empresas, prolongando su vida útil “de forma ilimitada”, indica Julián Jiménez Argudo, director de esta fábrica tudelana de la multinacional sueca SKF. Un tratamiento que se realizará con una novedosa tecnología de la citada multinacional capaz de limpiar el aceite eliminando las nanopartículas que provocan su oxidación.

Como concreta Jiménez, este proyecto, denominado DST RecondOil “es una investigación, un descubrimiento que compañeros nuestros de Suecia hicieron, consiguiendo algo que, hasta este momento, no se ha conseguido en el mundo, como es aislar las nanopartículas, que actúan de catalizador para que el aceite se oxide y, al oxidarse, es inservible”. “Hasta ahora, con los sistemas convencionales de tratamiento que tenemos en las fábricas, hemos conseguido aislar la micra y partículas mayores con un sistema de filtraje, pero nunca hemos sido capaces de ‘bajar’ a estas partículas tan pequeñas -milésima parte de la micra-”, añade.

Como indica, las ventajas de aplicar esta tecnología son tanto de mejora de productividad y ahorro de coste para las empresas como medioambientales. Y es que, “el aceite está siempre en una situación idónea” con la consiguiente mejora del funcionamiento y disminución de averías de la maquinaria o circuitos hidráulicos, “y no tienes que comprar aceite nuevo”, explica. En este sentido, afirma que “en Suecia hay empresas que, con el sistema antiguo hubieran cambiado ya treinta veces el aceite, y con este llevan ya 30 cambios de aceite que no han tenido que realizar”.

Respecto al aspecto medioambiental, Jiménez afirma que “cada metro cúbico de aceite que no tengas que comprar nuevo son tres toneladas de CO2 que no se emiten a la atmósfera”. “A nivel mundial, en 2019, ya que no hay datos de 2020, se consumieron 19 millones de metros cúbicos de aceites industriales. Para que se visualice de lo que estamos hablando, eso supone llenar una piscina de 1.000 metros de un lado, por 1.000 metros de otro, y por una altura de 23 metros. Es decir, es un problema medioambiental importante”, refleja, al tiempo que califica el proyecto DST RecondOil como “un antes y un después”. “Esto hay que verlo como un salto tecnológico espectacular. No se ha conocido en la industria, en nuestra opinión, nada así en los últimos años”, dice.

Para fin de año

Tras la aprobación de la multinacional, a finales de diciembre, de la inversión de 3 millones para SKF Tudela, la fábrica está instalando en este momento esta nueva tecnología en el circuito de aceite de la empresa y estará operativa a finales de febrero o principios de marzo. “La instalación que estamos haciendo es en todo el sistema productivo, y cuando el aceite salga del depósito central estará en un flujo de limpieza continua, tendrá mejores condiciones en todo momento y se volverá a reutilizar, evidentemente”, apunta Jiménez.

Respecto a la planta de tratamiento, explica que con ella se pretende “dar la posibilidad al mercado exterior para que las empresas que estén comprometidas puedan beneficiarse de este tratamiento de limpieza de los aceites”. En este sentido, indica que son ya unas 40 las empresas que han mostrado interés en este centro. “Son la mayoría de Navarra, pero lo iremos extendiendo a todo aquel de la Península Ibérica que pueda estar interesado”, comentó.

La planta se ubicará en una nave auxiliar situada en las instalaciones de SKF Tudela, donde se va a instalar la maquinaria necesaria. “Si no tuviéramos esa nave, la inversión hubiera sido de 5 o 6 millones, o más”, refleja. Considera que la instalación podría estar finalizada a finales de este año, teniendo en cuenta las actuales circunstancias por la pandemia ya que, “hay técnicos de otros países que tienen que hacer algunas labores y que no están viniendo porque sus países impiden que viajen a España”, señaló.

700.000 € en cambio de aceite al año

SKF Tudela, situada en la carretera de Corella y que cuenta con una plantilla de entre 350 y 400 trabajadores, gasta hasta ahora alrededor de 700.000 euros al año en cambiar el aceite industrial que utiliza. El novedoso proceso que se está instalando ahora en todo su sistema productivo, con 10 líneas de producción, para regenerar el aceite usado va a suponer “un ahorro importante, ya que es un aceite que no tendremos que comprar”, indica Jiménez, al tiempo considera que es pronto para evaluar los ingresos que pueden suponer para la empresa la planta de tratamiento cuando esté a pleno rendimiento “porque ni todos los aceites son iguales ni todos tienen los mismos procesos ni costes”. No obstante, apunta que “esto va a ser competitivo” para el propietario del aceite que se trate en la planta “y también para nosotros”.

Jiménez se muestra contento de que la multinacional sueca haya elegido a SKF Tudela para esta iniciativa porque “ha visto en la fábrica un equipo volcado en los temas de sostenibilidad, y este es uno más, al que queremos dar la visibilidad que merece”.

Por otra parte, respecto a la situación de pandemia que vivimos, afirma: “En marzo y abril se paralizó todo el mundo, y en nuestra fábrica estuvimos también parados. Pero desde julio estamos a plena producción”.

