AJE Navarra lanza una campaña audiovisual con testimonios de cuatro jóvenes empresarios

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Navarra, que cumple 20 años, y ahora mismo consta de 160 empresas asociadas, reformula su Premio al Joven Empresario, dando paso a una campaña audiovisual que intenta visibilizar y mostrar cuatro historias con las que muchos se pueden sentir muy identificados.

'LO QUE NOS UNE' da nombre a estos vídeos que recogen los testimonios de cuatro jóvenes, que a pesar de ser de sectores muy diferentes, comparten su visión de lo que supone montar una empresa: de hacer de algo que te apasiona, tu modo de vida.

El cocinero Iñaki Andradas, la arquitecta María Morrás, el ganadero/ salinero Josu Gironés, y la cantante Jaione Medina transmiten su experiencia en cuatro vídeos, que filmados por Aimar Leoz, intentan trasladar la esencia de esta renovada asociación.



Para Adriana Eransus, gerente de AJE, “Iñaki es creatividad, María alma, Josu es trabajo y Jaione, superación”, siendo todos ellos valores que considera claves para emprender.



En la rueda de prensa que ha servido de presentación, han participado: Javier Vidorreta, presidente, Eduardo Luquin como vicepresidente, y su gerente, Adriana Eransus. También han estado presentes Ana Elizalde, como representación del Ayuntamiento de Pamplona, e Isabel Moreno, de CaixaBank.



Eduardo Luquin, vicepresidente, ha afirmado que "no se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy", recordando que los jóvenes empresarios tenemos una tremenda responsabilidad en el momento que vivimos. "Por ello, somos muy conscientes de que seguiremos luchando al menos durante el 2021 contra molinos de viento", ha añadido. "Pero es en esos momentos en los que los jóvenes empresarios tenemos que dar el do de pecho y demostrar que hemos venido para quedarnos, apostando por la innovación y digitalización en todos los sectores, siendo más plurales y competitivos en los mercados internacionales, creando un ecosistema consolidado y creciente que retroalimente nuestro tejido empresarial reteniendo el talento y evitando la fuga del mismo", ha añadido.



Por su parte, Javier Vidorreta ha señalado que, "2020 ha sido un año muy complicado para el planeta entero. La pandemia ha traído grandes problemas humanos, sociales y económicos. Y ante eso no cabe duda que nos hemos adaptado. Tanto es así, que esta situación también ha permitido demostrar el lado bueno de nuestras virtudes como sociedad, y en concreto como colectivo de jóvenes empresarios". Desde AJE, el mensaje es claro: la sociedad debe apoyar el talento de los jóvenes, hacerles crecer, creer en ellos, porque son el futuro. "Si algo hemos sacado de esta pandemia es que hemos de cuidarnos, y cuidar nuestros negocios y nuestras empresas, porque si cuando las necesitamos no están, es que algo se está haciendo mal", ha dicho.



Para Adriana Eransus "quizás la vacuna para esta crisis económica sea el motivar a los jóvenes que son el futuro, escuchándoles y no poniéndoles las cosas más difíciles, fomentando una industria y unas empresas que se han ido perdiendo, el no depender de compañías extranjeras y de multinacionales. En ayudar a que el campo se reactive y a que las ciudades no mueran y conseguir que los jóvenes podamos buscar nuestro sitio en la sociedad y en el mercado laboral. En creer en el talento que tenemos, impulsando la cantera, Invirtiendo en lo importante , en todo aquello que esta pandemia más ha hecho que echemos en falta”.

