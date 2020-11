Financiación y falta de infraestructura, las principales trabas para la transformación digital

Actualizada 18/11/2020 a las 10:57

La falta de financiación, la falta de infraestructuras tecnológicas y el desconocimiento de las ventajas y beneficios que aporta, son los principales obstáculos para la transformación digital del tercer sector, según un informe de la Fundación Caja Navarra y Fundación la Caixa, enmarcado dentro del programa InnovaSocial, que ha sido realizado por la Fundación máshumano. Se ha realizado una consulta que ha sido atendida por 64 entidades sociales navarras.

Como datos más significativos, el informe señala que todas las entidades consultadas tienen web, pero un 42% de ellas tiene más de ocho años de antigüedad. Además, la actualización de la misma suele ser en la mayoría de los casos mensual o trimestral, sólo un 25% la actualizan diariamente y hasta un 11% no la actualiza. Aunque la web resulta efectiva para la consecución de contactos en un 82% de las entidades, un 56% de estas web no permite conseguir donaciones y el 86% no permite acciones de e-commerce.

Sobre esta cuestión, apenas un 6% de las entidades consultadas consiguen más de un 10% de sus ingresos a través de herramientas digitales. En cuanto a las redes sociales, un 84% las utiliza de manera habitual, con Facebook, Twitter e Instagram como redes más utilizadas, ha explicado en una nota Fundación Caja Navarra.

Sobre los proyectos futuros en el entorno digital, dos tercios de las entidades planean lanzar proyectos con base tecnológica en los próximos 18 meses y el 52% tienen previsto implantar una estrategia digital a corto/medio plazo.

El informe expone nueve buenas prácticas destacables, como son los casos de ADACEN, ADONA, Asociación Española contra el Cáncer, ANAPAR, la Residencia San Jerónimo, COCEMFE, Cruz Roja, Coopera ONG y la Fundación Industrial Navarra. Además, recoge diversos ejemplos de hasta 41 entidades navarras.

