Se celebra el primer Foro 'Comversaciones Más Cerca' con Cinfa y Viscofan como protagonistas del evento

Actualizada 12/11/2020 a las 16:31

Este jueves se ha celebrado el primer Foro ‘Comversaciones Más Cerca’ promovido por Brandok Comunicación con la colaboración de Caja Rural de Navarra, con el objetivo de abordar el papel de la comunicación en tiempos de incertidumbre. Para esta primera edición se ha contado con la participación de los representantes de dos empresas con sede en Navarra líderes en su sector; Armando Ares, director de Comunicación y Relación con los Inversores de Grupo Viscofan, líder mundial en fabricación y comercialización de envolturas para productos cárnicos y con Juan Goñi, director general de Grupo Cinfa, el primer laboratorio farmacéutico en España.

Este primer Foro buscaba dar un paso más allá en el proyecto Comversaciones Más Cerca que nace en mayo de 2020 con el objetivo de poner en valor el poder de la buena comunicación en todos los ámbitos. Este encuentro ha sido diseñado para dar un nuevo impulso sobre esta cuestión, compartir experiencias, mostrar diferentes puntos de vista y, en definitiva, aprender.

Comunicación en tiempos de incertidumbre: una mirada hacia el interior de la empresa

A lo largo del encuentro, tanto Juan Goñi como Armando Ares han reflexionado sobre la importancia de integrar desde un principio la comunicación en la estrategia de las empresas en tiempos de incertidumbre y, entre otras cuestiones, han hablado sobre cómo se comunican las empresas con la sociedad, con los clientes o con los trabajadores, sobre el papel de la comunicación digital en esta crisis para unir a las personas o acerca de la estrategia de comunicación interna y externa que están realizando durante la pandemia.

Los dos invitados han coincidido durante el Foro en que mantener una estrategia de comunicación es un aspecto decisivo con efectos inmediatos en tiempos de crisis. En Cinfa han adoptado una estrategia de comunicación centrada en los trabajadores, en dar servicio a la sociedad, en los pacientes y en dar apoyo y respuesta a los farmacéuticos, “la comunicación no se improvisa, forma parte de la esencia de nuestra compañía”, aseguraba Juan Goñi en una de sus intervenciones.

El director general de Grupo Cinfa ha asegurado que cuentan con una política de liderazgo basada en la “confianza” y en la “transparencia” gracias a la comunicación. “Las empresas especiales son las que mantienen a la persona en el centro de su cultura. Siendo transparente inspiras confianza y eso genera una respuesta positiva de los equipos al sentirse parte del proyecto que estos momentos es fundamental”, añadía Goñi. Así lo demostró la respuesta inmediata de la plantilla de Cinfa en las primeras semanas de la pandemia, cuando por iniciativa propia lanzaron su compromiso en redes diciendo: “mañana estaremos produciendo vuestros medicamentos”.

Viscofan por su parte, con filiales en diferentes partes del mundo, ha tenido que lidiar no sólo con la incertidumbre de la enfermedad en sí misma si no con las diferencias culturales, con empleados de distintos países, con circunstancias e idiomas diferentes y con el estado que la pandemia presentaba en cada lugar. “Viscofan, como empresa cotizada, tiene una exigencia de comunicación muy alta. Cuando comunicamos es inevitable generar expectativas y en este entorno de incertidumbre es muy complejo. La transparencia es muy importante y hay que saber equilibrarla con las expectativas. Para nosotros no ha sido fácil la comunicación al operar en tantos países, con tantos trabajadores con culturas distintas. Para comunicar tienes que conectar y eso depende de las cosas que compartes, la cultura es muy importante en este sentido. Ha sido un reto y hemos tenido que adaptar a cada país las campañas y los mensajes, explicaba Armando Ares, director de Comunicación y Relación con los Inversores de Grupo Viscofan

Juan Goñi destacó también la importancia que ha adquirido la comunicación digital durante este tiempo de crisis, tanto para favorecer la interacción entre empleados, como para estar más cerca de los clientes, “La digitalización ofrece más posibilidades de comunicar, puedes comunicarte con mucha gente, en muchos países. Lo que no es tan bueno es perder el contacto humano y eso no puede ser sustituido. Se necesita un equilibrio. También ha permitido acelerar la conciliación y que nos replanteemos los horarios para huir de una cultura del presentismo.”

Para finalizar, Armando Ares puso de manifiesto la importancia de la comunicación en la empresa y sus efectos positivos para mejorar la competitividad de las organizaciones y cómo la comunicación contribuye al negocio de las compañías en cuestiones tan valiosas como la reputación o la retención del talento. “La comunicación es vital y es la única forma de compartir el valor de las empresas. En Viscofan, por su condición de cotizada, hay una necesidad de comunicación muy elevada y exigente. Hay que ofrecer datos continuamente. La comunicación es un tangible muy esencial”.

Este primer Foro se ha desarrollado en formato digital y ha contado con una representación de distintas empresas de Navarra como invitadas: Eduardo López, CEO y propietario de Grupo Riberebro; Susana Bieberach, responsable de Comunicación y RSC de Geoalcali; Raquel Pérez, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de la CEN; Elena Tres, CEO en Grupo Inerzia, Cristina Nuin, directora de Comunicación Corporativa de Grupo Cinfa y José Manuel Erro, director general del grupo La Información .

Comversaciones Más Cerca es un proyecto impulsado por Brandok Comunicación, con la colaboración de Caja Rural de Navarra, que nace con el objetivo de poner en valor el poder de la buena comunicación en todos los ámbitos. El núcleo de la iniciativa es una plataforma en la que se publican videoentrevistas a personas vinculadas de algún modo a Navarra en las que muestran de qué manera la comunicación les ayuda en su día a día. Hablamos de profesionales del periodismo, de la arquitectura, de la medicina, deportistas, entrenadores, directivos de empresas y blogueros, entre otras profesiones.

