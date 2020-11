Actualizada 10/11/2020 a las 09:37

Una reivindicación histórica de los autónomos está cerca de concretarse. El Gobierno de Navarra prepara un modificación sustancial de la Ley Foral de Haciendas Locales dentro de la cual se incluye la exención del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para quienes tengan una cifra de negocio inferior a un millón de euros. Navarra era la única comunidad que seguía cobrando este tributo. Se estima que la medida afectaría a más de 31.000 trabajadores autónomos y 7.000 pymes.



Esta modificación, junto a muchas otras que buscan, por ejemplo, agilizar la gestión presupuestaria de las entidades locales y facilitar el uso de sus remanentes de tesorería, fueron presentadas ayer por el Ejecutivo en una sesión de la Comisión Foral de Régimen Local. Allí, las administraciones locales informaron favorablemente este anteproyecto de ley foral. Con este visto bueno, ahora el Gobierno lo aprobará y lo enviará al Parlamento para su tramitación.



COMPENSACIÓN: 16,1 MILLONES



Dado que el tributo del IAE es un impuesto municipal, el Gobierno de Navarra prevé compensar a los ayuntamientos por esta pérdida de recaudación. La compensación será del 100% para los consistorios de menos de 5.000 habitantes y del 95% para los de mayor tamaño. De cara a 2021, por ejemplo, se ha previsto una partida de 16,1 millones de euros que pasa a quedar enmarcada en el Fondo de participación de las entidades locales en los tributos de Navarra.



Según se informó desde la Federación Navarra de Municipios y Concejos, los representantes locales expusieron que “esta medida, y el porcentaje de compensación, deben revisarse para el próximo año”.



Del resto de cambios propuestos sobre la Ley Foral de Haciendas Locales, destacaron algunas como la actualización de las tarifas del impuesto de circulación o la agilización de la tramitación de los presupuestos locales.

Principales modificaciones PREVISTAS DE LA LEY FORAL DE HACIENDAS LOCALES

MATERIA ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y DE ESTABILIDAD



1. Facilitar el uso de remanentes de tesorería. Se contempla agilizar la tramitación de modificaciones presupuestarias. El pleno podrá aprobar créditos extraordinarios o suplementos de crédito financiados con remanente sin esperar a aprobar la liquidación del presupuesto, lo que también se prevé para la incorporación de créditos no gastados del ejercicio anterior.



2. Modificaciones presupuestarias. El pleno podrá recoger en las bases de ejecución un mecanismo más ágil de tramitación y entrada en vigor de las modificaciones de su competencia (publicación en el tablón de anuncios municipal en lugar de remitir al BON; disminución de días entre aprobación inicial y definitiva).



3. Expedientes de contratación. Se podrán tramitar de manera anticipada a la existencia del crédito; no solo para el ejercicio siguiente, como ya prevé la Ley Foral de Contratos Públicos, sino para el ejercicio en curso.



4. Aplicación normativa estatal. Se desarrollará normativa foral para el cumplimiento de las reglas fiscales en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esta normativa no sería de aplicación en 2020 y 2021, pues las reglas fiscales las suspendió el Gobierno de España.



5. Incumplimientos uso remanente de tesorería. Ante posibles casos, ya no sería necesario elaborar un Plan Económico Financiero, y bastaría con un informe al pleno de la entidad local de similares características.



6. Liquidación presupuestaria. Se modifica la fecha para su aprobación, que pasa al 31 de marzo, y para la presentación de los estados y cuentas de la entidad local, que pasa al 30 de abril



7. Simplificación de procesos. Afectará a la fiscalización y control interno.



TRIBUTOS LOCALES



1. Exención del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para sujetos pasivos que tengan una cifra de negocio inferior a 1 millón de euros. La pérdida de ingresos que suponga para los ayuntamientos se compensará anualmente a través del Fondo de Haciendas Locales. Para los consistorios menores de 5.000 habitantes, la compensación será del 100%, y al resto se les aplicará una disminución del 5% en concepto de morosidad y gastos y gestión del impuesto.



2. Contribución territorial. Los ayuntamientos podrán fijar una bonificación de hasta el 90% a las viviendas de las familias numerosas, monoparentales o en situación de monoparentalidad.



3. Energías renovables. Para fomentarlas, los ayuntamientos podrán establecer una bonificación de hasta el 50% sobre los bienes inmuebles con sistemas para aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar u otras renovables, y de hasta el 95% del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) cuando se trate de construcciones, instalaciones u obras para el aprovechamiento de energía solar u otras renovables.



4. Deudas tributarias cobradas por recibo. Se posibilitará aplazarlas para facilitar el pago de personas con dificultades económicas.



5. Impuesto de circulación. Se amplía el ámbito de exención de vehículos adaptados y de los matriculados a nombre de personas con discapacidad. Se actualizarán las tarifas del impuesto de circulación un 4,3% para 2021.



6. Plusvalías. Se actualizan los coeficientes y se aclara cuál es el valor de adquisición que se debe tomar a efectos de determinar si hay, o no, incremento de valor cuando se produce una transmisión posterior a otra que ha estado exenta.