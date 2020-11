Rechazo sindical al calendario que aumenta la apertura de comercios en festivos

Actualizada 06/11/2020 a las 17:24

El Consejo de Comercio ha presentado el calendario de apertura autorizada de domingos y festivos para el año 2021 en Navarra, que ha sido rechazado por los sindicatos que censuran que, en lugar de avanzar hacia la apertura cero, se amplían los cinco días contemplados este año con la apertura el 4 de julio.

Según ese calendario, se establecen como fechas autorizadas para la apertura el 3 de enero, 19 de marzo, 1 abril, 4 julio, 12 de octubre, 1 de noviembre, 3 y 6 de diciembre, a las que se sumaría un día más correspondiente a un festivo local.

Esta propuesta ha sido rechazada por UGT, CCOO, ELA y LAB en sendos comunicados, en los que sostienen que los trabajadores del sector no se lo merecen y reclaman una reflexión.

Así, la UGT muestra su "más absoluto rechazo ante un calendario que "no sólo no significa avance alguno hacia la reivindicación de apertura cero de los comercios en domingos y festivos, que viene reivindicando la representación sindical unánimemente, sino que inexplicablemente los 5 días contemplados este año se han ampliado con la apertura del domingo 4 de julio".

Ese día, según explica, se ha incorporado "con el pretexto de haber sido considerada Pamplona 'zona de gran afluencia turística'”.

El calendario propuesto, a su juicio, es "contrario a cualquier estrategia preventiva en medio de una pandemia, ya que aumenta innecesariamente el riesgo de contagio; regresiva e insensible socialmente, puesto que supone un deterioro de las condiciones de trabajo de unas plantillas que lo han dado todo y más, y lo siguen haciendo, en esta situación de alarma sanitaria, y completamente injustificada desde el punto de vista económico".

En la misma línea CCOO critica la propuesta que "no ha sido consensuada" con los representantes de los trabajadores", al tiempo que sostiene que "se ha perdido otra oportunidad para caminar hacia la apertura cero en domingos y festivos".

CCOO, que solicita al Gobierno Foral que impulse entre los consumidores una campaña de sensibilización, para que no compren en festivos, critica que “una vez más, solo se ha tenido en cuenta la opinión de la patronal” y ha aseverado que la medida que se plantea "no está justificada porque no existe demanda en nuestra comunidad".

"Indignación" es la palabra que, según LAB, define la reunión de la Mesa de Comercio, ya que, "lejos de aprobarse una apertura cero en domingos y festivos, se ha llegado a un acuerdo para que sean seis los festivos que se vayan a abrir en 2021, aumentándose en uno en comparación a años anteriores".

Para LAB es un "sinsentido que se amplíe la apertura del comercio, por lo injusto, duro y poco humano que resulta", tras lo que apunta que ve con "preocupación la posición del Gobierno de Navarra, que se vuelve a poner de parte de los intereses de la patronal, aceptando un modelo de apertura en domingos y festivos que empeora las condiciones laborales, destruye empleo, imposibilita la conciliación familiar y laboral, perjudica al pequeño comercio e impone un modelo de sociedad consumista".

ELA, que hace un llamamiento a la movilización conjunta de todos los agentes contrarios a las aperturas en domingos y festivos, denuncia "el papel que juega el Gobierno de Navarra en este asunto, ya que un años más vuelve a ejercer de notario de la patronal: la CEN decide cuántos domingos y festivos abrir, y el Gobierno de Navarra los autoriza sin ningún contraste con la parte sindical".

Tras exigir al Ejecutivo Foral que "no se escude en el marco legal estatal para ni siquiera dejar clara su postura", incide en la necesidad de que "aclare si está a favor o no de la apertura en domingos y festivos que solo beneficia a las grandes superficies en detrimento de las condiciones laborales y la conciliación de quienes trabajan en el comercio".

