Sucunza cree que se hacen cosas que "no dan tranquilidad" y urge a actuar

Actualizada 10/10/2020 a las 12:07

El presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Juan Miguel Sucunza, opina que "se están haciendo cosas que no dan tranquilidad" ni a los ciudadanos ni a los inversores y urge a poner en marcha medidas encaminadas a ayudar a las empresas.

Para Sucunza, quien aboga por un plan de Estado para hacer frente a la crisis generada por la COVID-19, es "una prioridad" intentar salvar a las empresas en dificultades y ayudar a las demás para que su posición sea mejor, remarca en una entrevista en la que reconoce que si no se empieza a actuar ya "no es optimista" de cara a la primavera.

Ingeniero industrial por Tecnun (Universidad de Navarra), Sucunza (Pamplona, 1960) ha desempeñado numerosos puestos de responsabilidad en empresas con gran proyección internacional y desde mayo, con retraso sobre el calendario previsto debido a la pandemia, preside la patronal navarra.

En un contexto muy diferente al imaginado, condicionado por la COVID-19, su primera labor fue llegar a un acuerdo dentro del Consejo de Diálogo Social con el Gobierno y los sindicatos, una tarea que "acabó en julio".

Ahora su prioridad "no cumplida" es llegar a un acuerdo con el Gobierno para "estructurar un marco de actuación", a través de un órgano para "ayudar a las empresas que están en dificultades y que son susceptibles de ser salvadas y para la gestión de los fondos europeos".

Considera que en el Plan Reactivar Navarra "hay puntos que son aprovechables", pero desde el punto de vista de ayuda directa a las empresas es "mejor" crear un órgano específico que se dedique a esto.

Es por esto por lo que aboga por una estructura público-privada, liderada por el Gobierno, con la CEN como representante de los empresarios y con el apoyo técnico de especialistas como la consultora Zabala.

La CEN demanda un plan "con objetivos, hitos y cantidades", explica Sucunza, quien insiste en que deben ponerse "lo antes posible a ayudar a las empresas". "No digo que no se esté haciendo", matiza, pero insiste en que es preciso tomar medidas en la línea que plantean. "No soy optimista de cara a marzo si no empezamos a actuar ya", opina.

Lo importante es "generar empleo y el empleo lo generan las empresas", apostilla el presidente de la CEN, quien reconoce que le preocupan especialmente las pequeñas y medianas empresas.

Rechaza hablar de 'nueva normalidad' porque no encaja con lo que ve. "Algunos sectores igual pueden hablar de ello como el agroalimentario o la automoción por el caso concreto de VW" pero en otros como la "hostelería, el transporte de personas y el ocio no", ya que si la situación que viven "fuese de nueva normalidad tendríamos un problema muy grave", asevera.

Ante los nuevos confinamientos, alerta de que si se generalizan será "un desastre" para las empresas. "El ir a confinamientos lo puedo entender en casos extremos, puntuales y muy controlados", puntualiza Sucunza, quien agrega que "si aceptamos que no va a haber vacuna hasta dentro de año y medio lo que necesitamos es un plan viendo ese horizonte y no lo hay".

"Lo normal, como se ha hecho en Alemania, es hacer un plan de Estado", señala, tras lo que lamenta que aquí "lo que estamos haciendo son negociaciones sobre cuestiones muy importantes de forma puntual, unas detrás de otras y eso impide un plan global de Estado reconociendo un límite temporal, que no sé si sería final de 2021".

"Si queremos que haya más empresas tenemos que posicionarnos y comunicar un marco atractivo para que vengan o para que no se vayan" y para eso, sostiene, hay que "crear un entorno de seguridad jurídica que en este momento no está excesivamente fijado y tenemos que dar tranquilidad".

Y actualmente, opina, "se están haciendo cosas que no dan tranquilidad ni al pueblo español ni a los inversores extranjeros". En esa línea demanda "más consenso y fijar un objetivo", el de "salir de la crisis", que sea compartido por todos.

Los mensajes de los empresarios, trasladados a nivel nacional por la CEOE, se están escuchando, según Sucunza, quien apunta que en Navarra quiere entender que los mensajes que la CEN envía al Gobierno "se escuchan" pero lo que espera es que se tomen "decisiones conjuntas rápidamente".

Preguntado por cuestiones que la pandemia ha situado en primer plano como el teletrabajo, comenta que en Navarra "las empresas y las personas han respondido muy bien a una situación coyuntural muy negativa", así como que, "en general" la empresa navarra "está bastante bien preparada". En cuanto al acuerdo alcanzado, manifiesta que es "aceptable para lo que el ministerio de Trabajo y Seguridad Social plantearon en su momento".

Sobre los ERTE, Sucunza incide en que lo relevante tiene que ver con la legislación y con el acuerdo que los extiende a sectores muy dañados y perjudicados hasta el 31 de enero, lo que, a su juicio, "no va a ser suficiente para determinados sectores o determinadas coyunturas".

Respecto a una posible derogación de la reforma laboral indica que "si lo que queremos es recuperar al país y tener por lo menos oportunidad de que algunas empresas sigan invirtiendo no es oportuno y de la forma que se hizo (el planteamiento) menos".

Ante el inicio en el Parlamento de la tramitación de una proposición de ley con medidas para hacer frente a la deslocalizaicón de empresas, dice que hay que estudiar cada caso pero "no es un tema fundamental en este momento", y avisa de que "solo el comentar esta cuestión" puede repercutir negativamente en las empresas que quieran invertir en Navarra.

La reforma fiscal es un tema que cree que hay que "tratar" pero ahora los esfuerzos deben ir dirigidos a ayudar a las empresas. Después, continúa, "hay que cambiar el marco fiscal para que Navarra sea más atractiva para empresas y personas físicas" y en ese sentido aboga por "un análisis en profundidad y sin prejuicios".