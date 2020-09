Actualizada 24/09/2020 a las 14:53

Hace tres años tuve la oportunidad de retirarme temporalmente de toda una vida profesional dedicada a la gestión de personas para volver a la universidad. Tutelado por David Cooperrider, padre de la investigación apreciativa, me doctoré en una de las instituciones educativas más antiguas de Norteamérica, Case Western Reserve University.

A lo largo de mi carrera profesional, había visto con preocupación un aumento en el número de profesionales que, por una parte, disfrutaban de una exitosa trayectoria profesional, pero por otra, vivían una relación totalmente fracasada con el resto de las áreas de su vida. En consecuencia, sufrían de una vida divergente y de un fuerte vacío existencial, como me comentaba uno de los ejecutivos que entrevisté: “Puedo tener mucho éxito profesional, pero me encuentro sólo y he perdido completamente el sentido de mi vida”.

Desde el punto de vista de la salud vivimos dos graves crisis. Una más notoria y evidente porque nos afecta a todos, la que sufrimos por el COVID-19. Pero ésta ha apagado los ecos de la otra pandemia, la existencialista. Más silenciosa pero igualmente letal, la soledad y la desesperación es la pandemia del s. XXI.

La soledad es el aire que respiran muchas personas cada día. El Economist reportaba recientemente que algunos países alcanzan en su población niveles de soledad de un 20%, mientras que una encuesta más reciente de CIGNA, proveedor de servicios de salud, indica que se han alcanzado niveles pandémicos superiores al 50% en varios países del mundo.

La soledad y la desesperación tienen como consecuencia más dramática el suicidio. La tasa de mortalidad por suicidio en España se va incrementando una media anual de 0,8% desde 1980. El Nobel de Economía Angus Deaton ya hablaba del incremento de las “muertes por desesperación”. Y no, el vacío existencial no es una cualidad inherente del ser humano. Pero la falta de sentido de la vida está claramente asociada con el suicidio.

Mis tres años de investigación, y tras analizar las respuestas de más de 500 profesionales en todo el mundo, concluyen que la inversión de tiempo para cultivarse a uno mismo, el tiempo dedicado a la familia y el dedicado a una actividad profesional que nos llene y enriquezca impactan en el sentido que le damos a la vida, y, por ende, en nuestro bienestar.

Que las empresas fomenten la creación de espacios para el crecimiento personal, la conciliación familiar y apoyen iniciativas para que el trabajo tenga propósito tienen como consecuencia clara empleados más productivos, más comprometidos y felices. Las empresas poco a poco van tomando conciencia de esta realidad, aunque de forma inconexa en muchas ocasiones. Rara vez se habla de un ecosistema creado a tal efecto. Es más, el ecosistema suele primar todavía el beneficio y los incentivos por encima de cualquier otro factor.

Hoy en día faltan especialistas en crear este ecosistema. Este sistema de gestión de personas que una y equilibre las piezas pues la empresa y/o el management suelen ser cortoplacistas, y en esta ecuación, el ser humano suele ser a la par, unidad productiva y objetivo del consumo. Y en este sistema de gestión, el management en general y los especialistas en personas dentro del ámbito de la empresa tienen la oportunidad de oro de crear el entorno en el que la persona se encuentre a sí misma y se desarrolle para beneficio de todo el ecosistema. Las empresas no sólo tienen la capacidad de crear estos ecosistemas sino la obligación ética de crear las condiciones para que se establezca.

