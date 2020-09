CYC, a la vanguardia de la tecnología

Actualizada 11/09/2020 a las 13:04

La empresa CYC es sinónimo de vanguardia tecnológica, y cumple 25 años desarrollando tecnología con ADN navarro para empresas españolas que operan en todo el mundo. Entre sus principales clientes se encuentran grandes multinacionales españolas, y ha sido seleccionada como una de las 18 empresas más prometedoras en Inteligencia Artificial de Europa. En 2019 recibía el premio Aster a la Trayectoria Empresarial por ESIC. Rafael Zúñiga Ripa (Asarta, 1959), CEO de CYC e ingeniero técnico electrónico, explica las razones por las que esta compañía es un referente en el sector de la TIC, y analiza los nuevos proyectos en los que están trabajando.



-¿Qué es CYC y a qué se dedica?

Somos una consultora tecnológica navarra que diseña soluciones tecnológicas de colaboración e Inteligencia Artificial, favoreciendo la transformación digital. CYC ofrece tecnología de vanguardia a sus clientes, multinacionales españolas de primera línea, desde Navarra. Más de 100.000 usuarios trabajan en los 5 continentes con nuestras soluciones.

-¿Cuál es la dimensión y evolución de CYC?

Iniciamos esta aventura 4 socios (Ignacio Muro, Iñaki Arratibel, Luis Baigorrotegui y yo) en 1995 en Mutilva desarrollando soluciones tecnológicas a medida. 25 años después ya somos unos 150 a nivel nacional, donde contamos con 4 oficinas más (San Sebastian, Bilbao, Zaragoza y Madrid), centros en los que se trabaja para ofrecer soluciones de nicho que ayuden a nuestros clientes.

-¿Cuáles son sus áreas de especialización?

Lideramos a nivel nacional soluciones de Modern Workplace, desarrollando plataformas de colaboración. Somos una empresa puntera en estas tecnologías. ¡Hasta el propio Microsoft nos contrata para prestar servicios con sus productos! La segunda área de especialización es Data Analytics. En esta materia CYC lleva desarrollando desde hace más de 20 años servicios de Business Intelligence, traduciendo las necesidades de información en soluciones tecnológicas que facilitan a nuestros clientes el acceso a la información y ayudan a tomar mejores decisiones. Hoy en día además con una fuerte apuesta por la Inteligencia Artificial y el Big Data.

-¿Cuáles son los proyectos destacados o emblemáticos de la compañía?

En estos momentos CYC está trabajando, entre otros, con SACYR, Grupo Antolin, Viscofan, Mahou San Miguel, Orona, Eroski, y en el sector financiero, con Ibercaja y Laboral Kutxa. Asimismo, a nivel de proyectos significativos, destacar el Entorno Digital del Empleado del Grupo Antolin, multinacional del sector del automóvil. Sus más de 33.000 empleados en todo el mundo trabajan a diario con nuestra solución. CYC ha desarrollado también, entre otros, la plataforma de colaboración para Acciona Corporación, a la que se conectan 15.000 usuarios al día en las diferentes sedes internacionales. En este sentido, somos una empresa de referencia en el sector TIC en España.

-¿Con qué perfil de empleados cuenta?

En CYC siempre se ha apostado por el talento, siendo uno de los focos de contratación en el sector de la tecnología de Navarra. Contamos con un equipo de profesionales multidisciplinar muy potente, empleo de alta cualificación: informáticos, ingenieros en Telecomunicaciones, matemático, científicos de datos, economía.

Además, apostamos por las personas, sus valores y su capacidad de desarrollo, personas que buscan la excelencia en su día a día. Para ello trabajamos con un programa de caminos formativos, para la formación y especialización continua de los empleados. Por eso CYC es una empresa muy atractiva donde trabajar, por colaborar con clientes de primer nivel, multinacionales con proyectos muy ambiciosos y donde se utilizan las últimas tecnologías de vanguardia. Además, contamos con un excelente ambiente de trabajo y compañerismo.

-¿Cuáles son las fortalezas de la empresa?

Disponemos de una organización muy dinámica, con un modelo de negocio sostenible en el tiempo, avalado por estos 25 años de historia, siempre aportando valor a nuestros clientes, con un alto grado de compromiso. Tenemos pasión por los detalles, con un equipo altamente cualificado. Y disfrutamos de lo que hacemos. Nuestros puntos fuertes son la innovación constante, contar con unos profesionales altamente cualificados, y ofrecer tecnología de vanguardia. Sabemos escuchar a nuestros clientes y entendemos sus necesidades, desarrollando soluciones a medida. Para CYC, la tecnología es un medio y no un fin.

-Este 2020 cumple 25 años. ¿Cómo ha sido su transformación?

CYC ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos a lo largo del tiempo, gracias a su visión de negocio y a saber entender las necesidades de sus clientes en cada momento. La clave es tener un compromiso con la innovación, además de una gran inversión en I+D.

-¿Por qué recomendar sus servicios?

Por su gente, personas altamente preparadas, un equipo ágil y dinámico, y excelencia en el trabajo; por estar en la vanguardia de las tecnologías; y por entender a la perfección las necesidades de nuestros clientes, aportando soluciones tecnológicas que resuelven sus retos.

-El teletrabajo y los entornos remotos en las empresas por el Covid-19, ¿han abierto una nueva puerta a CYC? ¿Es cierto que la transformación digital se ha adelantado seis años como dicen?

En CYC llevamos 25 años acompañando a nuestros clientes en su transformación digital. Los clientes de CYC son empresas adelantadas en su transformación digital, con bastante cultura digital: llevan años buscando la modernización de los puestos de trabajo, la seguridad y su evolución a modelos colaborativos. La pandemia ha acelerado procesos en algunos casos y sobre todo ha demostrado que estas nuevas formas de trabajar no son moda, sino que han venido para quedarse.

Evidentemente la pandemia ha acelerado este proceso. El gran reto de las organizaciones no será comprar tecnología, sino cómo conseguir que la adopción de las tecnologías sea un éxito. No hay transformación digital si las personas no se transforman, y no hay adopción de la tecnología si las personas no cambian sus hábitos y su forma de trabajar para impulsar un cambio de cultura en las organizaciones. Las organizaciones tienen que aprender a cambiar, de forma rápida, ágil y sostenible. Y CYC está ahí para ayudarles en este proceso.

-¿Cuál es la apuesta por la Inteligencia Artificial y el Big Data de la compañía?

Tenemos una clara apuesta por la Inteligencia Artificial. CYC ha sido seleccionada como una de las 18 empresas más prometedoras en Big Data e Inteligencia Artificial en Europa por su participacion en el programa europeo de incubación de datos EDI (European Data Incubator), donde participaron más 400 empresas. Resolvimos el reto planteado por la energética EDP: el objetivo era identificar y predecir la cancelación de contratos por parte del consumidor final, antes de que esto ocurra. Para ello utilizamos Machine Learning, entre otras técnicas de Inteligencia Artificial.

-¿Cuál es el horizonte de la empresa?

Hemos cumplido 25 años, pero nos queda mucho camino por recorrer. Nuestra estrategia de futuro es apostar por estar a la vanguardia de la tecnología, el compromiso con la innovación y el talento de nuestros equipos.

