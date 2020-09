El responsable de Comunicación Miguel Ángel Barón, nuevo protagonista de 'Comversaciones Más Cerca'

Actualizada 10/09/2020 a las 06:00

¿Por qué la comunicación corporativa debería ser estratégica en las empresas? ¿Qué iniciativas de comunicación pueden poner en marcha las compañías para mejorar sus resultados de negocio? ¿Son conscientes los empresarios navarros de la importancia de desarrollar una buena estrategia de comunicación? Cuál es el papel de la comunicación corporativa en estos tiempos de incertidumbre, Miguel Ángel Barón, responde a estas y otras preguntas en una nueva edición de ‘Comversaciones Más Cerca’ en una videoentrevista que estará disponible en www.comversaciones.es a partir de este jueves 10 de septiembre.

En esta entrevista, el responsable de Comunicación del Grupo MTorres reflexiona sobre el peso específico que debe tener la comunicación corporativa en la empresa como algo estratégico; sin embargo, asegura que la mayoría de los empresarios navarros no son conscientes de la importancia de la comunicación en sus compañías, “puedo afirmar según me comentan algunos compañeros del Colegio Navarro de Periodistas, que la mayoría de los empresarios cuando son interrogados por esta cuestión, más del 90%, afirman de su importancia, de su esencialidad en la compañía. Pero la realidad es que no llegan al 40% las organizaciones que disponen de un plan de comunicación. La mayoría no dedican ni tiempo ni dinero a la comunicación y eso delata falta de confianza, falta de visión que tienen estos empresarios acerca de lo que puede ser la comunicación como herramienta estratégica para el negocio”, comenta Miguel Ángel Barón.

Desde hace 18 años, Miguel Ángel Barón dirige la comunicación corporativa de la empresa MTorres, una compañía internacionalmente reconocida en sectores como el aeronáutico, el del converting o el de las energías renovables que cuenta con 770 empleados repartidos en siete sedes por todo el planeta. En él recae la responsabilidad de la gestión de la comunicación corporativa: página web, redes sociales, presencia en medios de comunicación, comunicación interna, catálogos comerciales, newsletters, stands en ferias… y, sobre todo, la presencia mediática de su presidente, Manuel Torres, quien en 2019 recibió la Medalla de Oro de la CEN de manos de Felipe VI.

Decano del Colegio Navarro de Periodistas y vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Navarra, Miguel Ángel Barón reclama a las empresas, sobre todo a las navarras, que otorguen a la comunicación corporativa el valor que realmente tiene y que comprendan que tan importante es hacer bien las cosas… como contarlas.

Comversaciones Más Cerca es un proyecto impulsado por Brandok Comunicación, con la colaboración de Caja Rural de Navarra, que nace con el objetivo de poner en valor el poder de la buena comunicación en todos los ámbitos. El núcleo de la iniciativa es una plataforma en la que semanalmente se publican videoentrevistas a personas vinculadas de algún modo a Navarra en las que muestran de qué manera la comunicación les ayuda en su día a día. Hablamos de profesionales del periodismo, de la arquitectura, de la medicina, deportistas, entrenadores, directivos de empresas y blogueros, entre otras profesiones.

El ciclo fue abierto el jueves 28 de mayo por Elena Sánchez, periodista de TVE, y siguió con el arquitecto Patxi Mangado, Javier Armentia, coordinador del Planetario de Pamplona, Alfonso Sánchez Tabernero, rector de la UNAV, Koldo Rodero, chef, Javier Molina, pediatra, Jon Angulo, director gerente de Hidrorubber, Reyes Calderón, economista, profesora de la UNAV y escritora, Carlota Ciganda, golfista profesional, Cristina Sotro, presidenta de Amedna y Javier Lacunza, director general de NICDO. El siguiente entrevistado será Eduardo López, consejero delegado de Gvtarra (17 de septiembre).

Comversaciones Más Cerca utiliza el formato vídeo para distribuir las historias inspiradoras de las personas entrevistadas, que compartirán sus experiencias dirigiéndose a profesionales, expertos del sector, marcas, empresarios pero también directamente a cualquier persona interesada en escuchar y aprender cómo aplicar la comunicación en cualquier ámbito de su vida.

El proyecto cuenta con distintos perfiles entre sus entrevistados con el fin de tratar temas complementarios: comunicar para motivar, comunicar para convencer, comunicar para sanar, comunicar para inspirar, comunicar para informar o comunicar para formar son algunas de las propuestas que abordará Comversaciones Más Cerca para construir una visión holística de la comunicación.

Las novedades y vídeos se compartirán cada jueves desde la propia página web del proyecto www.comversaciones.es, en Diario de Navarra y su edición digital, en redes sociales, así como en los espacios digitales de Brandok y de Caja Rural de Navarra.