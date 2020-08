Negocios riberos que tuvieron que cerrar pagarán toda la tasa de basura

Actualizada 09/08/2020 a las 06:00

La Mancomunidad de la Ribera no eximirá del pago de la tasa de recogida de basura a los comercios y empresas que se vieron obligadas a cerrar durante dos meses como consecuencia del estado de alarma. La razón es, según explicó en la última asamblea el interventor, Jesús Rosón, que la ley no lo permite, ya que considera que se trata de la prestación de un servicio público esencial “de prestación forzosa y recepción obligatoria, aunque el usuario no lo utilice” y que continuó de forma normal durante el estado de alarma. “No se puede aplicar la exención de la tasa de basura”, recalcó.



Rosón añadió que esta postura está refrendada por un informe del Gobierno de Navarra “que es taxativo y dice que no cabe esa exención” y que tampoco se ha modificado la normativa para permitir hacerlo. Algo que sí ocurrió con el aplazamiento de los pagos, que la Mancomunidad sí ha aplicado para final de año.



Además, el interventor también hizo referencia al caso de la Mancomunidad de Pamplona, que sí ha eximido a este tipo de negocios del pago de la tasa de basura. Rosón explicó que esta entidad cobra este servicio a través de una sociedad anónima, Servicios Públicos de la Comarca de Pamplona, y que no se considera una tasa, sino como prestación patrimonial de carácter público no tributario, distinto al de la Ribera. “Nosotros en la Mancomunidad de la Ribera tenemos la tasa y jurídicamente no cabe otra”, dijo. A pesar de todo, añadió que la secretaria de la entidad hizo un informe negativo .



El presidente de la Mancomunidad, Fernando Ferrer (Navarra Suma), incidió en que no se puede comparar con Pamplona porque son “figuras jurídicas totalmente diferentes”. “El primero que quiere quitar la tasa soy yo, pero no se puede hacer, aunque tenemos toda la voluntad”, señaló.



PETICIÓN DE ACI E I-E



Estas explicaciones llegaron después de que alguna formación política de la Ribera, como ACI de Corella o Izquierda-Ezkerra de Tudela, reclamaran que no se cobrara esta tasa.



Félix Bienzobas, concejal de la primera formación política, respondió a Fernando Ferrer que “la voluntad no vale”. “Estos negocios se vieron obligados a cerrar y no generaron ningún residuo. Que la Mancomunidad haga lo que tenga que hacer para la exención de este pago, como se hizo en Pamplona. Hay que buscar la fórmula jurídica posible”, recalcó.



Olga Risueño, de I-E, también defendió la misma postura y abrió otra opción. “Si no se puede aplicar la exención de la tasa, habrá que buscar otras vías de ayuda para apoyar a la hostelería, el comercio y las empresas. Creo que hay formas de hacerlo, como también lo han hecho los Ayuntamientos”, señaló. Algo a lo que Ferrer respondió: “Queda bonito, pero es difícil”.



Bienzobas, en un comunicado posterior a la asamblea, incidió en sus críticas a la Mancomunidad de la Ribera. “En un primer instante, guiados por las declaraciones del presidente, parecía que podía caber la posibilidad de que se aceptara nuestra propuesta, pero la realidad ha sido otra. Primero, se cobró a todos estos comercios y empresas las tasas del primer semestre con el brutal incremento de alrededor del 15% respecto al año pasado”, reflejó.



Y fue más allá, acusando a la Mancomunidad de haber hecho lo posible por no tomar esta medida. “Ha puesto todos los recursos humanos posibles en la búsqueda de argumentos contra la propuesta de eximir del pago de la tasa a comercios y empresas cerrados por Decreto Ley”, recalcó.



Además, insistió en que se busque cualquier fórmula como en Pamplona para apoyar a negocios en esta situación excepcional.