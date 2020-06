Teletrabajo “personalizado y flexible”: la receta de los expertos en Recursos Humanos

Actualizada 24/06/2020 a las 13:25

La pandemia de la covid-19 obligó a las empresas a mandar a sus empleados a trabajar desde casa y a descubrir contra reloj las ventajas y defectos de un modelo que hasta ahora había sido casi residual pero que parece haber llegado para quedarse. El Ministerio de Trabajo ya está trabajando en la nueva regulación del teletrabajo donde, entre otras cuestiones, se plantea que las compañías compensen parte de los gastos en los que incurren los trabajadores. Desde el papel, el material de impresora o los equipos informáticos, hasta los suministros. Un debate que ya ha llegado a las empresas y que esta mañana se ha abordado en el Primer Encuentro Profesional PERSONAS que ha sido organizado por Diario de Navarra y Brandok Comunicación.



Con la colaboración de Aedipe Navarra - La Rioja y el patrocinio de la empresa de trabajo temporal Abanti Social, se ha desarrollado de forma presencial en la instalaciones de Cordovilla y ha sido emitido en streaming a través de la web de DN Management, la web de Aedipe y las redes sociales de Diario de Navarra y Brandok. En el encuentro han participado cuatro expertos en Recursos Humanos: Álex Uriarte, presidente de Aedipe Navarra-La Rioja; Adolfo Labari, responsable de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de BSH Electrodomésticos en la fábrica de Esquíroz; Belén Hernández, directora de Recursos Humanos del Grupo AN; y Nuria Cacho, gestora de Grandes Cuentas en Mutua Universal.



Tras compartir las prácticas que a lo largo de estos meses han ido poniendo en marcha en sus organizaciones, los cuatro han coincidido en que el teletrabajo ha llegado para quedarse aunque se inclinan por un modelo híbrido, con jornadas en casa y otras en el centro de trabajo. De esta forma, han asegurado, se podrían aprovechar las potencialidades que ofrecen los dos sistemas: el contacto físico para crear equipos y mejorar la conexión de los miembros y por el otro la conciliación laboral y personal y la libertad de horarios. “Plantear el teletrabajo como la única solución a la conciliación sería un error. Tampoco puede ser un café para todos”, ha defendido Belén Fernández, responsable de Recursos Humanos del Grupo AN. Álex Uriarte también se inclina por ese modelo de trabajo “híbrido” y advierte de que todavía quedan muchos aspectos por resolver a nivel normativo. “El Estatuto de los Trabajos sigue hablando de presencia y horas. ¿Qué pasa con la desconexión digital? ¿Con los medios? ¿Quién se hacer cargo de ellos? ¿Y la seguridad’”, ha planteado durante la jornada.



Aspectos todos ellos que la futura normativa deberá fijar para asegurar que los empleados que acuden físicamente a la oficina y los que trabajan desde casa tienen los mismos derechos. Ya hay países europeos como Francia o Bélgica que han establecido compensaciones para que el teletrabajo no suponga nunca un coste adicional para el empleado.



En España apenas existe legislación sobre este asunto. La Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo reguló algunos aspectos del trabajo a distancia. Sin embargo, es sólo un marco jurídico preliminar con muchos aspectos que deben ser precisados en una regulación posterior.



En opinión de Uriarte y al hilo del debate abierto sobre si debe ser la empresa la que asuma los gastos del teletrabajo, admite que no tiene sentido que dupliquen sus medios aunque sí deben dotar a los trabajadores de los medios necesarios para realizar su trabajo. “Tenemos mucho recorrido y el debate debe llevarse a cada organización”. Desde BSH Electrodomésticos, Adolfo Labari, señala que sigue siendo necesario “derribar el muro de la desconfianza del empresario” y se muestra convencido de que cuando las empresas busquen rendimientos diferentes al tiempo, el teletrabajo tendrá su hueco. Coincide con Nuria Cacho, de Mutua Universal, en que el teletrabajo no se puede aplicar en todos los puestos y que el reto de las empresas pasa por confiar en la implicación de los trabajadores. “Se deben establecer entornos y sistemas flexibles”, ha señalado.



Durante el encuentro se ha hablado de las lecciones y aprendizajes que está dejando esta crisis y también de los puntos a reforzar ante un eventual rebrote para el que, aseguran, las empresas están más preparadas y mejor. “La inmediatez” y las “organizaciones flexibles y descentralizadas” van a ser claves en esta nueva etapa en la que, como augura la responsable del Grupo AN, vamos a tener que aprenden a convivir con la “incertidumbre”, “los “grandes cambios” y un “estrés positivo que nos estimule”. Entre los retos, desde a la atención psicosocial de los propios trabajadores, a la brecha digital.