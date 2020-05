Comercios de más de 400 metros cuadrados ya abren en Navarra, pero con restricciones de aforo y espacio

Actualizada 21/05/2020 a las 17:04

Las grandes superficies comerciales van volviendo también poco a poco a la normalidad. Y el pasado lunes 18 de mayo, en el Ecuador de la fase 1, han sido bastantes los establecimientos de más de 400 metros cuadrados que han abierto sus puertas ajustándose a la legislación. Es decir, han limitado el aforo y la superficie de atención al público solo a esta cantidad. Porque, según el BOE, durante la primera fase de la ‘desescalada’ solo se permite la apertura de establecimientos comerciales de hasta esas dimensiones. No obstante, algunos comercios más grandes del centro de Pamplona, como Zara en la Avenida San Ignacio o Stradivarius en Carlos III, y otros de la periferia, como Media Mark, Decathlon, Leroy Merlin, Cachet... ya atienden a sus clientes utilizando medidas sanitarias y de seguridad.

Es el caso de Leroy Merlin, una gran superficie de bricolaje, jardinería y decoración, del polígono Galaria, junto a La Morea. Su director, José Domingo Mina, explicaba ayer que el establecimiento se abrió hace tres semanas solo para profesionales de los gremios (fontaneros, electricistas, reformas del hogar...) Para ellos, subraya, están disponibles los 8.000 metros cuadrados de tienda, que pueden recorrer libremente para comprar lo que precisen. “Siempre, con todas las medidas de seguridad”.

La novedad, añade, fue que este lunes, 18 de mayo, se abrió el establecimiento para los particulares: eso sí, para ellos solo 400 metros cuadrados. “Hemos organizado dos circuitos. Los profesionales entran y salen por una puerta y tienen unas cajas; y los particulares, otras”. En el último caso, continúa la explicación, se ha habilitado la zona de jardinería, a la entrada. Y una vez allí, los clientes particulares se dirigen al mostrador y piden al dependiente lo que necesitan. “Es él el que se dirige al pasillo correspondiente y organiza el pedido del cliente”. En estos tres primeros días de la apertura a particulares, sigue Mina, se ha disparado la venta de césped artificial, mobiliario para jardín y terrazas (tumbonas, mesas, sillas...) y todo los relacionado con las piscinas. “La gente es consciente de que va a pasar el verano en casa y se está abasteciendo. Lo mismo ocurre con los aparatos de aire acondicionado. Se están vendiendo bastante”.

Zara de la avenida San Ignacio también abrió el lunes. Pero, como se trata de un edificio de 2.400 metros cuadrados (en cuatro plantas de 600 cada una), solo se han habilitado 400 metros de la planta baja. El aforo es limitado, hay una puerta para entrar y otra para salir y se respetan todas las medidas de seguridad. En la planta baja, se expone toda la colección de señora y un pequeño muestrario de caballero y niño. También, en la planta baja, se pueden recoger los pedidos que se han hecho online.



GUANTES Y GELES

Al igual que Zara y en Leroy Merlín, Decathlon Pamplona abrió sus puertas el lunes, también en 400 metros cuadrados de la tienda. “La seguridad de nuestros clientes y colaboradores es una prioridad. Por eso, hemos adecuado una superficie con una selección de productos para garantizar la seguridad, manteniendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad”, apunta la responsable de comunicación, Diana Expósito.

Los empleados, sigue la explicación, visten equipos de protección individual (EPIS) y se toman la temperatura antes de entrar a trabajar. A la entrada, se ofrecen a los clientes mascarillas, guantes de poliestireno y gel hidroalcohólico y los carteles marcan el distanciamiento social. “Se pueden hacer las compras de forma segura. Solo que los clientes tendrán que pedir al personal el producto que desean de la zona acotada y ellos se lo entregaran”. En el caso, concluye, de que el producto que deseen no esté en esa zona podrán pedirlo en los ordenadores de la entrada y estará disponible en una hora.

El Corte Inglés, sin embargo, ha decidido no abrir de momento (excepto el supermercado, que no ha cerrado desde el comienzo del estado de alarma). Esperan a que llegue la fase 2 para abrir todo el edificio, manteniendo todas las medidas de higiene y seguridad. De momento, continúan las ventas on line.

LAS CLAVES

400

METROS CUADRADOS Es el máximo de superficie comercial que permite abrir la legislación en Fase 1



El Corte Inglés, en fase 2. Este centro comercial de Pamplona, como los de otras ciudades, prefieren esperar a la fase 2 para abrir completamente todo el espacio. “Se van a adoptar todas las medidas de higiene para la tranquilidad y seguridad de los clientes”, apunta el responsables de Comunicación en Navarra, Miguel Bados. Entre ellas, plásticos sobre los colchones, una luz ultravioleta para la ropa...

Leroy Merlin, dos circuitos. En esta gran superficie de bricolaje, jardinería y decoración del hogar, se han habilitado dos circuitos: uno para profesionales (hace dos semanas y en toda la tienda) y otro para particulares (desde este el lunes y solo en 400 metros cuadrados en la zona de jardinería). Allí, se pide con el sistema de mostrador tradicional.

Zara, solo la planta baja. En Zara de San Ignacio se abrieron el lunes 400 metros cuadrados de la planta baja. Allí, como ocurre habitualmente, se expone la colección de señora. Pero, además, se ha habilitado un pequeño muestrario de ropa de caballero y niño (que está en otros pisos). Se pueden también recoger pedidos hechos por Internet.