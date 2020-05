Tudela abonará las ayudas a pymes y autónomos entre julio y agosto

15/05/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tudela aprobará en un pleno extraordinario previsto para el próximo martes, 19 de mayo, el plan de ayudas extraordinarias dotado de 700.000 euros destinados a autónomos y micropymes que anunció recientemente de cara a “paliar” los efectos de la crisis del coronavirus en el tejido comercial y empresarial de la ciudad. Unas subvenciones que, como se recordará, serán de un máximo de 2.000 euros a cada adjudicatario en un pago único.



Como concretó este jueves la edil delegada del Área de Calidad de Vida Urbana, podrán optar a las mismas “autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores cuyo volumen de negocio anual no exceda de 900.000 euros, que estén funcionando antes del 13 de febrero de este año y que hayan tenido que suspender su actividad como consecuencia del decreto del 14 de marzo, es decir, a raíz de la declaración del estado de alarma”, debiendo estar dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). “En este rango contemplamos sectores del ámbito comercial, educativo, de actividades de hostelería y restauración, turismo y otros adicionales”, añadió.



Por lo que se refiere a los plazos para poder obtener estas ayudas del plan denominado ReactivaT, el concejal de Industrial, Carlos Aguado, indicó que tras la aprobación en el pleno de la ordenanza que las regula, se tendrá que publicar en el Boletín Oficial de Navarra (BON) algo que, según dijo, “depende del Gobierno foral”. Tras esta publicación, que estimó que pueda producirse antes de junio, se abrirá un plazo de 20 días hábiles para la presentación de las solicitudes de ayuda y “tras tramitarlas”, estimó que se podrán abonar para finales de julio o principios de agosto.



LIQUIDEZ "LO ANTES POSIBLE"

Aguado explicó que las ayudas previstas por un máximo de 2.000 euros “y con un 70% de porcentaje subvencionable” se otorgarán en un único pago “porque se trata de que las empresas y comercios tengan la mayor liquidez lo antes posible”. Los conceptos subvencionables por el citado 70% son por alquiler, gastos hipotecarios del local, electricidad, cuota de asesorías, teléfono e internet o gastos generales. “Los periodos subvencionables van a ser de tres meses comprendidos entre marzo y junio, ambos incluidos”, reflejó .



El edil confió en que será suficiente la partida económica disponible. No obstante, apuntó que la situación es de total incertidumbre, por lo que si las solicitudes son superiores, “lo valoraremos para que nadie se quede fuera”. “Llegado ese caso, lo estudiaremos”, apuntó.



Insistió en que este plan es “para el cierre de la actividad” ya que “tenemos que ajustarnos a los recursos que tenemos y no queremos engañar a la gente”. Dijo que el “músculo económico” de un Ayuntamiento” no es el mismo que el de una Comunidad o un Gobierno nacional. “Nosotros estamos echando una mano y esperamos que los Gobiernos de Navarra y España cubran huecos, ya que en tema recaudatorio no estamos al mismo nivel”, explicó.

Las ayudas para gastos de digitalización de comercios y empresas suben del 50 al 70%, con un tope de 1.500 €





Aguado también informó de la ampliación de las ayudas destinadas a innovación tecnológica de cara a la mejora de la competitividad de comercios y empresas. En concreto, hasta ahora estas subvenciones eran del 50% de los gastos con un tope de 1.500 euros, y pasa a ser , como apuntó el edil, “del 70%” con el mismo tope de 1.500 euros por solicitud.



Los gastos subvencionables serán los correspondientes a la adquisición e implantación de herramientas software de comercio electrónico que incluyan la funcionalidad de venta online, con pasarela de pago y carrito de la compra; la adaptación de tiendas virtuales ya existentes para incorporar dicha funcionalidad; creación y desarrollo de espacios web que incluya la funcionalidad de venta online; gastos de digitalización de los procesos de negocio y de teletrabajo; gastos de posicionamiento web y motores de búsqueda; y formación en áreas relacionadas con las nuevas tecnologías aplicadas al negocio.



Aguado señaló que “hay que ver el punto positivo” que ha dejado esta crisis “desgraciadamente”, como es que las empresas “van a tender a digitalizarse”.

LAS AYUDAS



Plan ReactivaT. Incluye una partida de 700.000 euros destinada a subvenciones extraordinarias por la crisis del coronavirus dirigidas a autónomos y micropymes de la ciudad.



Receptores de las ayudas. Podrán optar a estas ayudas autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores con un volumen máximo de facturación de 900.000 euros, que estén funcionando antes del 13 de febrero de este año y que hayan tenido que suspender su actividad como consecuencia del decreto del 14 de marzo. Además, tendrán que estar dadas de alta en el IAE. El Ayuntamiento de Tudela contempla en este rango a sectores del ámbito comercial, educativo, de actividades de hostelería y restauración, turismo y otros adicionales.



Las subvenciones. Serán de un máximo de 2.000 euros que se abonarán en un pago único. Los gastos subvencionables -el 70% del total- son: alquiler (3 meses), con un tope 450 euros/mes; gastos hipotecarios del local (3 meses), con un tope también de 450 euros/mes; electricidad (3 meses), con 150 euros/mes de máximo; cuota de asesorías (3 meses), con un tope de 100 euros/mes; teléfono e internet (3 meses), con un tope de 100 euros/mes; y gastos generales (cuota de alarma del local, gastos bancarios y publicitarios, todos ellos relacionados con la actividad económica), con un máximo de 100 euros/mes.



Consumo en la ciudad. El concejal de Industria del consistorio de la capital ribera, Carlos Aguado, dijo a los tudelanos que, tras el periodo de confinamiento, “ahora viene una etapa más compleja en la que tenemos que salir a la calle, intentando hacer una vida relativamente normal pero protegiéndonos”. Pidió a los vecinos de la capital ribera que cuando salgan a la calle, “bien protegidos” piensen en las tiendas, bares y empresas de la ciudad y consuman. “Dan empleo y este empleo y cotizaciones sostienen el sistema. Hay que mantenerlas ya que los empleos de nuestros familiares y amigos pueden estar en juego”, dijo.