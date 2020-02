Actualizada 13/02/2020 a las 15:12

Los sindicatos agrarios UAGN y UCAN han reclamado que sus reivindicaciones se plasmen en los Presupuestos de Navarra para 2020 y han advertido de que "las movilizaciones no van a parar hasta que haya un compromiso firmado y ejecutado".



Los presidentes de ambas organizaciones, Félix Bariáin y José Mari Martínez, han comparecido este jueves en rueda de prensa para sobre el paro agrario convocado en Navarra el próximo 19 de febrero y en el que se reivindicará, principalmente, unos "precios dignos" en el sector.



"Estamos cobrando a precios de hace 30 años y estamos pagando a precios de 2020" y "eso cualquier administración se tiene que dar cuenta de que es una auténtica bomba de relojería y algún día tenía que estallar", ha manifestado el presidente de UAGN, Félix Bariáin, que ha resaltado que "las movilizaciones no van a parar hasta que haya un compromiso firmado y ejecutado".



Barián ha explicado que el paro agrario va a ser una movilización "no política, no queremos que ningún partido político se adhiera". Bariáin ha indicado que en los últimos años han estado en el Gobierno foral "todos los partidos políticos y ninguno de ellos se ha hecho eco de los problemas del sector". Ha lamentado, además, que "no hay unidad sindical" en esta concentración porque "EHNE declinó LA propuesta de ir juntos".



La jornada del 19 de febrero se centralizará en Pamplona. Por un lado, se realizará un simulacro de encierro desde la Cuesta de Santo Domingo, que comenzará a las 11.30 y finalizará a las 12.30 en Merindades. Al mismo tiempo, también a las 11.30, en el estadio El Sadar se organizará una concentración de tractores que se desplazarán desde la Avenida Zaragoza hasta Merindades, donde a las 12.30 horas se leerá un manifiesto.



El representante de UAGN ha pedido perdón a la sociedad "por las molestias que podamos causar" y ha remarcado que se trata de "una movilización pacífica". Ha valorado, además, que "ir todos juntos, agricultores, ganaderos y sociedad es un plus importante".



Asimismo, ha destacado que "suscribimos al 100%" las últimas declaraciones de la consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez, en la conferencia sectorial celebrada en Madrid que "es prácticamente copiar la tabla reivindicativa". Sin embargo, ha remarcado que "está bien lo que dice pero no lo que hace" y ha puesto como ejemplo que la compra de leche del Complejo Hospitalario de Navarra o las empresas públicas "la licitación está por debajo del precio que dice el Estado que es rentable para los agricultores y ganaderos".



Asimismo, ha pedido que "todo eso que se habla" se plasme en la tramitación de los Presupuestos para 2020 y no se quede en "una declaración de intenciones", ya que, de no ser así, "va a enervar todavía más los ánimos de los agricultores y ganaderos de Navarra".



Por su parte, José Mari Martínez ha apostado por "hacer consciente a la sociedad de que hacemos un uso adecuado de las materias primas, producimos a unos precios dignos, pero sobre todo para el consumidor". Y ha destacado que "somos rentables con muy pocos céntimos" con que "uno de los eslabones de la cadena sea capaz de ganar un poco". Igualmente, ha llamado a "ilusionar a la gente con este sector" para fomentar el relevo generacional, para lo cual "tenemos que ser rentables y que eso nos proporcione una satisfacción personal".

"DIGNIFICAR EL PAPEL DE AGRICULTORES Y GANADEROS"



Junto a unos "precios dignos", las dos organizaciones han reivindicado "dignificar el papel de agricultores y ganaderos en su actividad". Al respecto, Bariáin ha reprochado que en la Cumbre del Clima "se nos acusó de ser culpables de emisiones de gases de efecto invernadero". "La única solución para controlar el cambio climático somos nosotros como garantes del medio ambiente", ha aseverado.



Ha reclamado, además, una mejora en la Ley de la Cadena Alimentaria de manera que los beneficios se repartan al 33% entre agricultores y ganaderos, industria manufacturera y distribuidores. "No hay que subir el precio al consumidor sino controlar esos márgenes", ha explicado Jose Mari Martínez.



UAGN y UCAN también han reclamado que se tomen medidas para solventar la venta a pérdidas así como un "apoyo decidido" a las políticas que favorezcan la instalación de jóvenes.



Por otro lado, han exigido la finalización de la segunda fase y de la fase 1B del Canal de Navarra. "Ya no sabemos ni la empresa que ejecuta, ni la que se va a quedar con la ejecución, ni el calendario", ha reprochado Bariáin, que ha censurado que "el agua no pueda llegar al campo por cuestiones meramente políticas".



Por otro lado, se ha reivindicado la equiparación de las pensiones agrarias, que en estos momentos se sitúa en torno a los 700 euros, al Salario Mínimo Interprofesional. También que las partidas para medidas contra la despoblación rural tenga en cuenta al sector ya que es, ha destacado el representante de UAGN, "el eje vertebrador de cualquier pueblo pequeño".



Otras medidas propuestas por UAGN y UCAN tiene que ver con la promoción de productos con Denominación de Origen e Indicación Geográfica Protegida, el fomento del cooperativismo para "ser más fuertes en la oferta y poder empezar a marcar precios", acuerdos comerciales "justos" para las producciones europeas, o la "igualdad de condiciones laborales y de uso de productos fitosanitarios con las producciones de terceros países".



Sobre esta última cuestión, Félix Bariáin ha abogado por "decir a la sociedad que cuando consume productos de terceros países no está ayudando a esos países para nada", sino que "se está fomentando el empleo sin ninguna condición social" y "no tienen las mismas condiciones higiénico sanitarias".

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme

Etiquetas UAGN Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra

Selección DN+