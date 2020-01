UAGN pide al Gobierno foral que "rectifique" para que los agricultores "no estén en una situación fiscal peor"

Actualizada 14/01/2020 a las 13:24

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha pedido al Gobierno de Navarra que "rectifique" el proyecto de orden foral del régimen de estimación objetiva del IRPF y del régimen simplificado de IVA para que los agricultores y ganaderos navarros "no estén en una situación fiscal peor" que los del resto del país.

En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el gerente del sindicato, Iñaki Mendioroz, Bariáin ha expresado el "profundo malestar" de la UAGN con este proyecto de orden foral, ya que, según ha dicho, "no pone en valor" el sistema de módulos para la tributación, "un sistema que ha posibilitado que la Hacienda foral recaude paulatinamente más cantidad de dinero y que para los agricultores y ganaderos es muy cómodo".

Según ha explicado, los agricultores que facturen más de 300.000 euros al año pasarán a declarar por el método de estimación directa, en vez de por módulos, y ha criticado que como "regalo" el Gobierno foral quiera que "por primera vez las subvenciones e indemnizaciones cuenten en el cómputo de la cifra de facturación de los 300.000 euros".

En su opinión, se trata de "una agresión al sistema de módulos, ya que va a impedir que muchos agricultores se acojan a este sistema tributario y pasen directamente a estimación directa". Y ha remarcado que "cualquier inversión, subvención o ayuda hará que se llegue a ese límite de los 300.000 euros y se salga del sistema de módulos".

Según ha señalado Bariáin, el método de estimación directa "obliga a llevar una contabilidad y una burocracia, cuando no somos empresas grandes" y ha considerado que "si tenemos que sumar a la burocracia que ya conlleva ejercer la profesión esto, cuando al final se va a recaudar lo mismo, estamos en una situación de desventaja".

El presidente de UAGN ha asegurado que esta "injusticia" no ocurre en el resto del país y ha advertido de que con este proyecto de orden foral Navarra estará "en una situación fiscal peor que el resto de comunidades autónomas". En este sentido, ha precisado que "en el resto del Estado no son 300.000 euros el límite, sino 250.000, pero allí ni computan las indemnizaciones ni las subvenciones, con lo cual es más difícil llegar a ese tope".

Ha señalado, además, que "otro agravio comparativo respecto al Estado es que aquí no se pueden contemplar las amortizaciones para aminorar la base imponible, mientras que en el resto del Estado sí".

Por todo esto, el presidente de UAGN ha exigido al Departamento de Hacienda la "rectificación de este planteamiento y la no inclusión de las indemnizaciones y subvenciones en el cómputo de ingresos de esos 300.000 euros".

CRÍTICAS AL INFORME DE DESARROLLO RURAL

También ha criticado el representante sindical el cálculo de los diferentes módulos realizado a partir de un informe elaborado por el propio Departamento de Desarrollo Rural y ha censurado que para la consejería "este año no ha habido problemas de mano de obra que han obligado a reorientar producciones; no hay crisis de precios en algunos sectores; y las exigencias mediomabientales no conllevan mayores costes productivos".

"Para el Departamento de Desarrollo Rural no hay daños por conejos o jabalíes, y no se han enterado de que existe un Brexit, problemas arancelarios o que hay malas cosechas", ha expuesto Bariáin, quien ha censurado que "en un momento en el que la agricultura y la ganadería viven un momento complicado, el apoyo del departamento sea emitir un informe obviando todos los problemas".

Ha pedido así una reducción de los módulos y que, además, se incorporen "una serie de índices correctores" tanto en el sistema de tributación de estimación objetiva como directa.

En este sentido, ha apostado por que se apliquen bonificaciones fiscales a "todos los agricultores que utilicen cultivos en los cuales se emplee plástico biodegradable; para los ganaderos y agricultores ubicados en zonas de afección por la presencia del oso; y quienes están afectados por los daños de conejos y jabalíes". Igualmente, ha reclamado índices correctores para agricultores y ganaderos ubicados en zonas afectadas por el despoblamiento.

A juicio del presidente de UAGN, el informe elaborado por el Departamento de Desarrollo Rural muestra que "o ha sido un corta y pega y simplemente han cambiado la fecha o que el departamento vive en otra galaxia" y ha afirmado que la consejera Itziar Gómez "no solamente está para alabar las bondades del oso, sino para estas cosas".

"Me gustaría que la consejera esté manos a la obra con este tema porque afecta a todos los agricultores y ganaderos, es la orden foral más importante", ha expuesto Bariáin, quien ha advertido de que "si esto no se corrige, se está agotando la paciencia".

