CaixaBank, elegida Mejor entidad de Banca Privada en España 2019

Actualizada 04/11/2019 a las 18:24

CaixaBank, presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, ha sido elegida como “Mejor entidad de Banca Privada en España en 2019” por las revistas The Banker y PWM, del Grupo Financial Times, en los Global Private Banking Awards 2019 que, desde hace once años, premian la excelencia en el sector de la banca privada.

El jurado de los premios ha destacado al negocio de Banca Privada de CaixaBank por su liderazgo con una propuesta de valor en constante evolución, su amplia gama de productos y servicios, su decidida apuesta por la mejor experiencia de cliente y su innovación continua. Es la primera vez que la entidad recibe este galardón.

Para Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, “este reconocimiento premia un modelo de negocio de Banca Privada innovador, centrado en las necesidades de cada cliente, con un gran equipo de profesionales e integrado en la red comercial que potencia las capacidades del Grupo.

El Plan Estratégico de CaixaBank 2019-2021 establece como una de nuestras prioridades la mejor experiencia de cliente y la apuesta por la innovación continua, bajo los valores de la calidad, la confianza y el compromiso social. Esto es lo que nos consolida como una entidad líder en España y reconocida internacionalmente”.

