Los navarros se 'liberan' de pagar impuestos tras 181 días de trabajo

Actualizada 27/06/2019 a las 08:02

Este 2019, el Día de la Liberación Fiscal llega a Navarra en la misma fecha que en 2018: el 1 de julio, cuatro días después que en el conjunto de España. Los navarros habremos trabajado este año, de media, un total de 182 jornadas para cumplir con las obligaciones tributarias. Es el cálculo que realiza el think tank Civismo.

En Navarra no se han producido novedades fiscales significativas en el último año que hagan variar el número de jornadas dedicadas a pagar impuestos. No

