CC OO dice que en Navarra hay 11.900 contratos por debajo del SMI

CC OO ha lanzado una campaña informativa con el lema 'Que no te la jueguen. Si tu salario es mínimo, tus derechos no' que en Navarra tiene como destinatarias las 11.900 personas contratadas que cobran por su trabajo por debajo del SMI.

Por eso el sindicato quiere atajar los incumplimientos salariales y al respecto destaca que al SMI de 900 euros mensuales se le deben sumar los complementos, pluses e incentivos que existan en la empresa, como la nocturnidad, la antigüedad, el transporte, la productividad u otros y que "en ningún caso estos son absorbibles, salvo que así lo indique el convenio".

CC OO añade que los casos de pobreza laboral, de personas que aun teniendo un contrato de trabajo viven en la pobreza, se concentran especialmente en los sectores de la agricultura, el comercio y en la construcción y representan "las malas condiciones del mercado de trabajo que se está creando".

La campaña 'Que no te la jueguen. Si tu salario es mínimo, tus derechos no' cuenta con una página web (quenotelajueguen.es.) en la que hay información y una calculadora online para que cada persona pueda comprobar de una manera sencilla y rápida si le están aplicando en la nómina de forma correcta el SMI y de no ser así CC OO les aconseja que acudan a sus sedes para presentar las oportunas reclamaciones.

