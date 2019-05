La plantilla de la clínica San Miguel rechaza la propuesta de la empresa y seguirá movilizándose

Actualizada 01/05/2019 a las 08:13

Con amplio margen, la plantilla de la clínica San Miguel rechazó este martes la propuesta de la empresa, que rebajaba de diez a siete el número de despidos en enfermería y auxiliares y suavizaba la modificación de las condiciones de trabajo en quirófanos, hospitalización y UCI, y apostó por reactivar las movilizaciones para evitar salidas traumáticas. Con un censo de 220 trabajadores en convenio, mayoritariamente mujeres, 111 votaron contra la oferta de la dirección, 65 a favor y otros cinco en blanco, por lo que el comité (11 CC OO y 2 ELA) trasladó a los responsables del centro la decisión de retomar con las movilizaciones mientras no se retiren los despidos.



La dirección de la clínica, según fuentes del comité, recibió la noticia, pero no avanzó ninguna respuesta. Así las cosas, se han vuelto a convocar nuevas concentraciones que se desarrollarán este viernes de 11 a 12 del mediodía y que se repetirán el próximo jueves. De no haber respuesta positiva por parte de la empresa, el comité ha programado una rueda de prensa para el 10 de mayo en el que anunciarán las próximas movilizaciones, entre las que no se descartan medidas de mayor calado.



REACCIÓN DE LA EMPRESA

Ya por la tarde, la dirección del centro hospitalario remitió un comunicado en el que justificaba el recorte de la plantilla y anunciaba que “trasladará las decisiones adoptadas en su estudio inicial en las próximas horas”. Según los responsables de la clínica, la semana pasada se había alcanzado un acuerdo con el comité que contemplaba, entre otros puntos, el estudio de jubilaciones y prejubilaciones, la modificación de los turnos de quirófano y UCI y el despido de siete empleados, de los que tres “podrían seguir vinculadas a la empresa mediante contratos a tiempo parcial”. “Tras haber alcanzado un acuerdo con el comité y su negativa posterior a la firma del mismo tras la consulta a los trabajadores, la dirección se siente liberada de los compromisos adquiridos y trasladará las decisiones adoptadas en su estudio inicial en las próximas horas”, terminaba el comunicado de la empresa.



El centro hospitalario justificaba el ajuste de plantilla en que “la ratio de personal sanitario asignado al área de hospitalización estaba sobredimensionada de manera notable”, lo que había dejado a la clínica “fuera de mercado”. Esta situación habría derivado de una reducción del 33% de la estancia media de los pacientes, a lo que se añadiría un cambio en los servicios médicos demandados por las compañías de seguros, que representan el 94% de los ingresos, con un incremento de la actividad en los servicios de cirugía mayor ambulatoria, consultas externas y pruebas diagnósticas, en detrimento de la hospitalización.

