Navarra debuta en el mercado de financiación sostenible

El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, ha anunciado que la Comunidad Foral ha cerrado un acuerdo para la colocación “pionera” de bonos verdes y sociales por valor de 50 millones de euros.

Al respecto ha añadido que el Gobierno ha elaborado un ‘Marco de Financiación Sostenible’ que regulará los proyectos a financiar con dichos bonos.



Así lo ha trasladado este viernes en rueda de prensa, donde ha comparecido para explicar esta operación, que ha calificado como “satisfactoria” no sólo “por las condiciones con las que se ha cerrado, sino sobre todo porque sitúa a Navarra en Europa formando parte de las regiones que emiten deuda sostenible”.



Según ha manifestado, Navarra debutaría de esta forma en un mercado de financiación sostenible, convirtiéndose en la tercera comunidad del Estado, por detrás de País Vasco y Madrid, en afrontar este proyecto.

Tras remarcar que esta colocación está “dirigida a un tipo de inversor europeo socialmente responsable”, Aranburu ha destacado también que se pretende “alinear la política financiera con la sostenibilidad y fomentar la transparencia en la gestión de la deuda”.



La operación, que cuenta con un capital de 50 millones de euros y cuyo desembolso se producirá el 30 de abril, se ha cerrado con un inversor alemán a un tipo del 2,1% y por un plazo de 25 años.



El consejero ha subrayado que el marco de financiación elaborado por el Gobierno “ha sido revisado y ha obtenido una opinión favorable y muy positiva de la empresa Sustainalytics, que ha verificado que cumple con los estándares de los Principios de Bonos Verdes y Sociales de ICMA”.



Los proyectos que se financiarán con dicha deuda están regulados en el citado Marco de Financiación Sostenible y se han agrupado en 13 categorías, como son vivienda accesible, avance socioeconómico, energías renovables, transporte limpio o prevención y control de la contaminación, entre otras. A su vez, cada una de estas categorías recoge distintos indicadores de impacto que los proyectos finales deberán contener.

Este marco se ha elaborado de una manera “amplia”, de forma que pueda ser válido para formalizar diferentes instrumentos financieros como bonos verdes, bonos sociales, préstamos u otros.



De hecho, “podría formalizarse un mayor importe de endeudamiento en base al mismo, ya que está diseñado como un marco a futuro que guíe la política financiera del Gobierno de Navarra desde el punto de vista de la sostenibilidad”.



Los proyectos específicos que se financien con esta primera emisión de 50 millones se concretarán en el plazo de un año. Según se informa en nota de prensa, se mostrarán los indicadores de cada uno de ellos puesto que el compromiso del Gobierno de Navarra “no sólo abarca la asignación de los proyectos, sino también la publicación de su respectivo informe del impacto medioambiental o social al que estaba dirigido”.



En respuesta a los periodistas, Aranburu ha explicado que este proyecto “se diferencia bastante” de las emisiones de deuda tradicionales porque en estas últimas “lo único que hacemos es determinar al inversor por el precio”.



“El inversor no pregunta a qué va destinado el dinero ni le interesa, y nosotros lo mismo, queremos un dinero lo más barato posible –ha dicho-, pero aquí se da un paso cualitativo”.



En palabras del consejero, “los instrumentos financieros son los mismos pero las características son muy distintas” ya que existe un “compromiso ético por parte del inversor, que no invierte en cualquier cosa sino en objetivos con un desarrollo sostenible”. “Este inversor ha adquirido esta deuda porque es un bono verde, si no, no lo hubiera adquirido”, ha asegurado.

También ha reconocido que el precio acordado “puede ser” algo más alto que en el mercado habitual pero que este esfuerzo, que “tampoco es mucho, vale la pena por el objetivo que se persigue”. También ha apostado por ir refinanciando “paulatinamente” la deuda de la Comunidad Foral de esta forma, con bonos sostenibles.

