Volkswagen descarta la llegada de un modelo eléctrico a Landaben en los próximos 3 o 4 años

Actualizada 18/03/2019 a las 09:51

El responsable de Ventas y Marketing de Volkswagen, Jürgen Stackmann, ha asegurado que la marca alemana no prevé fabricar un modelo eléctrico en su factoría española de Landaben, en Navarra, en los próximos tres o cuatro años.



Stackmann ha señalado que la factoría navarra no se verá afectada directamente en un futuro "próximo" por los planes de electrificación de la compañía, que, de momento, pasan por sus plantas alemanas de Zwickau, Emden y Hanover.



Según el directivo, Landaben está a "plena capacidad" de producción debido al éxito del Polo y del T-Cross. No obstante, Stackmann ha afirmado que Volkswagen espera que el 40% de sus ventas corresponda a modelos eléctricos para 2030 y que, por tanto, el sistema de producción de modelos de propulsión eléctrica irá en aumento.



En este contexto, el consejero delegado del grupo Volkswagen, Herbert Diess, indicó durante la conferencia de prensa anual del consorcio alemán que la electrificación llegará "en algún momento" a las factorías de Landaben y Martorell (Barcelona), donde Volkswagen ensambla el Polo y el T-Cross y Seat fabrica el Ibiza, el León, el Arona y el Audi A1, respectivamente.



Por otro lado, el también expresidente de Seat se ha mostrado muy "orgulloso" de que el modelo Tarraco de la firma española Seat se ensamble en la principal planta de Volkswagen, en Wolfsburg (Alemania).



"La plantilla en Wolfsburg está orgullosa de producir un coche tan bonito como el Seat Tarraco. Será un éxito para nosotros aquí y para Seat", ha apuntado, subrayando que las plantas de producción del futuro serán multitarea, acogiendo el mayor número posible de sinergias.



El directivo también se ha mostrado preocupado ante la incertidumbre generada en Europa por el Brexit, para el que la Unión Europea (UE) y Londres todavía no han alcanzando un acuerdo de salida y que deberá hacerse efectivo el próximo 29 de marzo si no hay ningún aplazamiento.

"La principal preocupación en Europa es el Brexit, aunque todavía no sabemos qué pasará a final de marzo o más adelante. Preparamos varios escenarios en un contexto de incertidumbre", ha añadido el directivo.

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme

Selección DN+