El director de ventas de Volkswagen augura un "futuro brillante" para la planta de Landaben

Actualizada 05/03/2019 a las 17:04

El responsable de Ventas y Marketing de la marca Volkswagen, Jürgen Stackmann, ha asegurado que la factoría navarra de la compañía en Landaben está a un ritmo de producción muy alto con el Polo y el nuevo T-Cross y ha augurado un futuro "muy brillante" para la planta.

Stackmann ha afirmado, en un encuentro con la prensa española, en el marco del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, que la empresa aún no ha tomado ninguna decisión sobre la posible adjudicación de un tercer modelo a la factoría navarra.



"Todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre esto. Navarra está a un ritmo de producción muy alto. El equipo de Navarra ha hecho un fantástico trabajo en el liderazgo de la fabricación del Polo y estoy orgulloso. Navarra tiene un futuro muy brillante", ha subrayado.









Stackmann ha señalado que Volkswagen está viviendo una "gran transformación" con la llegada de la movilidad eléctrica. La firma alemana prevé ensamblar 300.000 coches eléctricos al año en su planta de Zwickau (Alemania), que se convertirá en el centro de producción de vehículos eléctricos más grande de Europa, según el propio directivo.

En este contexto, ha destacado al ID. Buggy el como un "símbolo de flexibilidad" de la plataforma modular eléctrica MEB del grupo Volkswagen. Es el quinto modelo basado en dicha plataforma tras el ID. (compacto), el ID. Buzz (monovolumen), el ID. Crozz (todocamino) y el ID. Vizzion (berlina).



"Queremos democratizar la electromovilidad. Estamos invirtiendo mucho en ello. No vamos a estar en la primera oleada de fabricación de baterías, pero estamos trabajando para estar en la próxima generación y buscando un socio para ello", ha apuntado.



El consorcio automovilístico alemán anunció en la 'Volkswagen Group Media Night' previa al Salón Internacional del Automóvil de Ginebra que abre su plataforma modular eléctrica MEB a la producción de otros fabricantes, con el objetivo de lograr una reducción "significativa" en el coste de la movilidad eléctrica mediante economías de escala.



De hecho, la firma e.GO Mobile, con sede en Aachen (Alemania), será el primer socio externo en utilizar la plataforma modular eléctrica de la corporación germana. Diess anunció también que ambas empresas trabajan en el proyecto de un vehículo conjunto.



"Que emprendedores puedan hacer negocios con coches pequeños es muy interesante. Tendremos que tener alianzas porque las inversiones son muy grandes. Es muy importante para nosotros encontrar al socio correcto", ha añadido Stackmann.



Con la campaña 'Electric for all', Volkswagen pretende fabricar coches eléctricos "asequibles" y vender 150.000 modelos de nueva generación, 100.000 de ellos (el 66%) de la serie ID., en 2020.



Por otro lado, el directivo se ha mostrado esperanzado con que Estados Unidos (EE UU) y Europa alcancen un tratado de libre comercio y no adopten medidas proteccionistas como, por ejemplo, la imposición de aranceles a la importación de vehículos, así como con que se termine la 'guerra' comercial que mantienen China y el país norteamericano.



Además, ha resaltado el "nerviosismo" que existe ante el Brexit. "No sabemos qué va a pasar. Pero ya sea un Brexit duro o suave, la vida continuará", ha indicado.

