Cerca de 1.000 alumnos y 26 empresas participan en el Career Forum de la UN

La Universidad de Navarra ha celebrado este miércoles el Career Forum 2019, una jornada de empleo que ha servido de punto de encuentro entre el talento joven y el mundo laboral, a través de la presencia de 21 empresas nacionales e internacionales.

Cerca de 1.000 estudiantes de grado y posgrado, así como antiguos alumnos, han interactuado a lo largo de la mañana con las compañías, que han atendido las preguntas de los asistentes en el Networking Space en el edificio Amigos, y han explicado a través de presentaciones qué perfiles demandan y cómo son sus procesos de selección.

Las empresas que han visitado este año la Universidad de Navarra han sido: Abante Asesores, Aldi, Auchan Retail España, Banco Santander, Caja Rural De Navarra, Congelados de Navarra, Danone Company, Decathlon, Deloitte, El Corte Inglés S.A., EY, Florette, KPMG, Laboral Kutxa, Leroy Merlin, Mahou San Miguel, Management Solutions, Mapfre, PWC, Salesforce, Simon-Kucher & Partners.

El intercambio de talento ha culminado con los procesos de selección on campus, realizados por empresas como Mahou San Miguel, El Corte Inglés, Management Solutions, EY, Auchan Retail y Abante Asesores, entre otras.

Roberto Cabezas, director de Career Services, servicio de la Universidad de Navarra encargado de la organización del evento, destacó “el compromiso del centro académico con la transferencia de talento a la sociedad y con la excelencia en la atención a las necesidades y demandas de recruiting de las empresas españolas y extranjeras”. De ahí nace el Career Forum, “un punto de encuentro entre nuestros estudiantes y destacadas empresas nacionales e internacionales”.

EL "MILAGRO" DE WALLAPOP

El evento también ha contado con la intervención de Agustín Gómez, cofundador y presidente de Wallapop, quien ha compartido con los alumnos cómo fue el proceso de creación del gigante de la compra-venta de segunda mano. “No teníamos una idea clarísima de lo que queríamos hacer, simplemente nos empujaba una motivación grandísima por crear algo mobile. Nos interesaba mucho el poner en contacto a la gente, acercarla, Así llegamos a la segunda mano”, explicó.

“Nosotros simplemente pensábamos en sobrevivir, pasarlo bien y vivir la experiencia, no sabíamos dónde nos metíamos. Al principio pensamos que podíamos ser un complemento local de las webs de segunda mano, una especie de mercadillo local. Y el milagro fue que ese mercadillo reventó al modelo tradicional de clasificados”, aseguró el cofundador y presidente de Wallapop.

El Career Forum 2019 también incluyó una cata de vino y maridaje con Bodegas Ochoa y Chocolates Pedro Mayo. Además, pudieron hacerse fotos en un photopodium patrocinado por Huawei y el Restaurante Baserriberri, para participar en un sorteo en redes sociales con el hashtag del evento, #talentoerestú. “Es muy valioso el poder tener a tantas empresas en el campus, me parece un evento muy relevante para los alumnos. En mi caso, he aplicado a varios procesos de selección y previamente me preparé en las sesiones de formación de la Career Humanities Week”, aseguró Joaquín Álvarez, estudiante de 6º curso en el doble grado de ADE y Derecho. Otra de las asistentes, Tatiana Blanco, alumna de 4º de Publicidad y Relaciones Públicas, comentó que es una “buena oportunidad que abre muchas puertas a los que están a punto de graduarse”.

